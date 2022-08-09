Cumhurbaşkanı, başkanı olduğu partinin kuruluşundan sonra, Başbakanlık yaptığı uzun yıllar sonrasında, kendisi Cumhurbaşkanlığına çıkarken; yerine Başbakan ve partisinin genel başkanı olarak bıraktığı, uzun yıllar bakanlık yapmış olan Ahmet Davutoğlu.

Yine aynı dönemlerde uzun yıllar önemli bakanlıklar yapan, vazgeçilmez dava arkadaşı Ali Babacan. Şimdilerde onlar hakkında konuşurken, “Onlar oraya layık oldukları, hak ettikleri için gelmediler” şeklinde sözler sarf ediyor. Benim anladığım, liyakat sahibi olmadıkları ve hak etmedikleri halde, onları oralara ben getirdim, diyor.

Vatanseverlik penceresinden bakınca şu soru akla gelmiyor mu, bu nasıl vatanseverlik?

Dönüp öbür tarafta diğer siyasi partilerin vitrindeki söz söyleyen temsilcilerine bakıyorum. Bugün herhangi bir nedenle parti başkanı görevinden ayrılacak olursa yerine gelecek yetkin bir kişi bulabiliyormusunuz?

Yahut da parti adına vitrine çıkanlarda çok nadir bir iki istisna dışında, bulunduğu mevki ve makam için yeterli yetkinlikte kişi görebiliyor musunuz?

Belki düşünsel arıza benden kaynaklanıyor, hatta seçkinci davranıyorum, olabilir. Ama ne yazık ki ben göremiyorum.

Uzun süre düşündüm. Neden böyle oluyor? Bu durumun nedeni nedir? Sonunda şu hikayede buldum:

“Siz leblebiye narh (Tüketiciyi korumak ereğiyle, belli başlı, özellikle zorunlu tüketim maddeleri için devletçe saptanan fiyat) koymak fıkrasını biliyor musunuz?”

Vaktiyle padişahlar Seferi Hümayun’a çıkarlarmış. Çoğu zaman sadrazamları da yanlarına alır götürürlermiş. Sadrazam da bakanlık yapmış eski vezirlerden birini sadaret kaymakamı yapar, giderken yerini ona bırakırmış.

Yine böyle bir zamanda, sefere çıkmadan önce, bakanlık yapmış eski vezirleri çağırmışlar. Çağırdıkları vezirlerden birinin babası, vaktiyle sadrazamlık yapmış. Çağrılan vezir gidip babasına sormuş.

“Baba! Sadrazam bütün eski vezirleri çağırdı. Galiba sadaret kaymakamı tayin etmek istiyor. Sen de sadrazamlık yaptın. Ne tavsiye edersin, nasıl davranayım?”

“O sana sadaret kaymakamı olursanız icraatınız ne olur?’ diye sorar. Sen de, İstanbul halkı leblebiyi çok sever. Aldanmasınlar diye, leblebiye narh koymak istiyorum, dersin.”

“Aman baba! Bu şekilde beyanda bulunmam pek hafif olmaz mı?”

“Oğlum. Sen bana sordun. Ben de fikrimi söyledim. Sen bilirsin” demiş.

Günü gelmiş, vezir huzura davet olunmuş. O da babasının önerdiği gibi konuşmuş.

Öbür vezirleri geri göndermişler, bunu sadaret kaymakamı yapmışlar.

O da gelmiş babasına: “Sizin söylediğiniz gibi konuştum. Beni sadrazam vekili yaptılar. Bunun sırrı nedir?” diye sormuş.

“Oğlum! Sadrazam, yerine bırakacağı adamı en saf, en bön olanlar arasından seçer. Kendisinin aranmasını ister. Seni aptal buldu. Bu adamı yerime bırakırsam beni mumla ararlar, dedi. Sebebi basit.”

Ne dersiniz, ben mi iyi anlatıyorum yoksa hikaye mi?..