Siyah Kuğu

Başım yastıkta, usulca bekliyordum uykunun huzurlu karanlığının beni kabul etmesini. Ancak nafile, uyuyamıyordum bir türlü. Neler yaptım neler… İçimden şiirler okudum, koyunlar saydım, bazen zihnimi susturup sessizce göz kapaklarımın ardına saklandım. Ama olmadı, o karanlık beni kabul etmedi, dışarıda bıraktı.

Uzunca bir süre bekledikten sonra bu gece uykunun beni istemediğini anladım. Sessizce çıktım çarşafların arasından. İlk önce biraz kitap okudum, sonra da yine aynı sessizlikle mutfağa gittim. Günün geç saatleri hep huzurlu gelmiştir bana. Karanlık mıdır ona bu huzuru veren, ay mıdır bilmem. Belki de pek çok insanın gözlerini kapamasının ve bir süreliğine dinlenmesinin verdiği bir tebessümdür bu huzur. Belki camdan baktığım zaman pek çok evden hiç ışık gelmemesidir bu durumun sebebi. Küçük yalnızlıklar, büyük toplumlar için büyük bir nimettir bence. Gün doğduğu anda yanınızda biri olmasa bile sokakta milyonlar vardır. Her birinin kendi hayatı, kendi stresleri mevcuttur. Onların varlığında kimse kendisini yapayalnız hissedemez ki… Yalnız hissedilen tek an gecedir bence. Sokaklardan geçen tek tük arabalar, cam kenarlarında duran loş ışıklar, zaman zaman evlerde duvarlara yansıyan soluk gölgeler… Bu yüzden geç saatlere ayrı bir sevdam vardır benim.

Uyuyamadığım için neredeyse teşekkür edecek gibiyim, değil mi?

Mutfağa girdiğim zaman odayı loş bir ışık ile dolduran sokak lambasının hafifçe aydınlattığı dolaptan bir bardak çıkardım ve biraz su içtim. Suyumu yudumlarken fark ettiğim şey ise bu yazıyı yazmama sebebiyet verdi.

Camdan baktığım zaman karşımda duran apartmanın yalnızca bir evinin tek bir odasında ışık vardı. Geri kalan tüm evler karanlığa gömülmüştü, ancak o odada küçük ve loş bir ışık hüzmesi vardı.

Nedense bu görüntü çok hoşuma gitti, uzunca bir süre o pencereye odaklandım.

Zihnim bazı anlarda benden izinsizce hayaller kurmaya başlıyor, düşüncelerin kapısını bir bir aralıyor ve ben fark etmeden kafamın içinde yepyeni bir dünya kuruyor kendisine. Bir süre oradan oraya yürüyorum bu dünyanın içinde ve bu durumu fark ettiğim anda genelde zihnimin içerisindeki bu dünyayı unutmamak için onu hemen bir deftere kaydediyorum. O akşam, o pencereye bakakaldığım zaman zihnimde kurulan dünya ise şu ana kadar içerisinde düşünmekten en çok zevk aldığım hayal oldu.

Kar gibi beyaz perdelerin arkasında küçücük bir oda vardı. Küçük bir oda dediğime bakmayın, odanın içerisinde yok yok. Pencerenin hemen yanında küçük bir çalışma masası ve bu çalışma masasının üstünde odaya loş, sarı bir aydınlık veren bir lamba ile masaya saçılmış bir sürü kâğıt, masanın biraz ötesinde kocaman bir kitaplık… Odanın kapısının yanında minik bir yatak bakıyor hemen pencereye. Çarşafları biraz dağınık, üstünde kocaman, yumuşacık yastıklar var. Uykunun huzurlu karanlığını veren bembeyaz yastıklar bunlar. Yatağın sağ tarafında ise yine küçük bir gardırop duruyor, içerisinde birkaç yazlık gömlek, bir pantolon, iki etek duruyor. Kitaplığın yanında küçük, eski bir sehpa ile antika bir koltuk duruyor. Koltuğun üstünde yarım kalmış bir kitap, açık bir şekilde sahibini bekliyor. Kahverengi sehpanın üstünde ise bir dantel örtü ile tatlı bir vazoda tek bir gül duruyor.

Yazı masasının başında ise geceliği ile oturmuş bir kız var. Masanın üstünde duran kağıtlara sürekli bir şeyler karalıyor, yazıyor, sonra yazdıklarının üstünü çizip tekrar bir şeyler yazıyor. Zaman zaman yazdıklarını gözden geçiriyor bu kız. Uzun, siyah saçlarının ensesinde bir kalem yardımıyla toplamış ama birkaç asi saç bu kalemden kurtulup alnına düşmüş.

Odada ilginç bir hava var. Sehpanın üzerinde duran küçük takı kutusunun içindeki incilerden tutun zarifçe işlenmiş dantelin güzelliğine kadar her şeyde bir ahenk var. Kenarda duran radyodan zaman zaman hafif melodiler yayılıyor odaya. Yatağın üzerindeki yastıklara bir kedi atlıyor bir süre sonra. Kendisini yastıkların arasına atıp uykuya dalıyor hemen. Ancak siyah saçlı kız, saçları gibi kara gecenin içerisinde uzunca bir süre daha bulunmak istiyor. Siyah bir kuğu gibi bu kız. Zaman zaman parmaklarının arasında tuttuğu kalemi kağıtların üstüne bırakıp odaya göz gezdiriyor. İlk önce bembeyaz yastıklarının üstüne uzanmış bir gece gibi gözüken simsiyah kedisini fark ediyor. Sonra yarım bıraktığı kitabı, koltuğun üstünde duran hırkasını…

Hafifçe esen bir meltem, pencerenin önünde onun bu küçük dünyasını saklayan tüllerini havalandırıyor, siyah kuğu buna pek aldırmıyor. Kalemini kemikli parmaklarının arasına alıp yazmayı sürdürüyor.

Yazı masasının üstünde duran küçük lamba, uzunca bir süre yanacak gibi gözüküyor.

Benim de hayalim burada sona eriyor.