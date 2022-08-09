Kocaeli’de ihtiyaç kredisi kullanım oranında ciddi artış var

81 ilde son 1 yılda kredi kartlarında ortalama yüzde 85, ek hesaplarda ortalama yüzde 64 borç artışları görüldü. Batıklardaki ortalama artış hızı ise yüzde 69 oldu. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi kullanımı da yüzde 23 oranlarına kadar yükseldi.

81 ilde 500 milyar lirayı bulan ihtiyaç kredilerinin en çok arttığı il yüzde 36.27 ile İstanbul olurken Kocaeli yüzde 32.74 ile ikinci sıraya yerleşti. Bu şehirleri yüzde 32.16 ile Ankara, yüzde 31.02 ile Tekirdağ, yüzde 30.86 ile Gaziantep izledi. En düşük artış yüzde 9.54 yükseliş ile Hakkari'de görüldü.

AK Parti’den kaligrafik teşekkür

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmit Milli İrade Meydanı’nda katıldığı 10. Açılış Bayramı’yla ilgili Kocaeli’ye teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve il yönetimi, ilgi çeken bir kaligrafiyle duygularını gösterdiler. Her bir yöneticinin taşıdığı harfler yan yana geldiğinde “Teşekkürler Kocaeli” yazısını oluşturdu. Bu renkli görüntü sosyal medyada da ilgi gördü.

İzmitli Leyla Atakan'ın hayatı Avrupa'da yankı uyandırdı

Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım belgesel filminin festival yolculuğu devam ediyor. Leyla Hanım belgesel filmi ilk olarak 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komitesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Ardından IFA İstanbul Film Ödülleri’nde boy gösteren Leyla Hanım filmi, ‘En İyi Türk Belgesel Sinema Filmi Ödülü’nü kucakladı.

“EN İYİ YÖNETMEN”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen, yönetmenliğini ve senaristliğini İlke İşisağ’ın üstlendiği dökü-drama türündeki belgesel film katıldığı festivallerden ödüllerle dönerken son ödül Berlin’den geldi. Filmin yönetmeni İlke İşisağ, Berlin Indie Film Awards uzun metraj belgesel dalında ‘En İyi Yönetmen’ ödülünün sahibi oldu.

Göründükleri kadar masum değiller

Elektrikli ulaşım aracı scooterlar göründükleri kadar masum değiller. Son günlerde sayısı oldukça artan scooterlarla ilgili olumsuz haberler kulağımıza gelmeye başladı.

Aslında bende algı oluşturan ilk haber gazetemiz muhabirlerinden Özgün Erbulan’ın yaşadığı kaza oldu. Scooterdan düşen Özgün ölümden döndü. Dudağı patlayan, kaşı açılan ve her yeri çiziklerle dolan arkadaşımız 1 hafta rapor aldı. Kaşı ve dudağı dikişler içerisinde…

Üstelik yaşanan bu kaza tek taraflıydı. Yoldaki küçük bir çukur ya da taş, scooterların dengesini bozuyor ve kazaya sebebiyet verebiliyor. Önceki gün de Sırrıpaşa Mahallesi Funda Sokak'ta bulunan bir binanın girişinde şarja takılı olan elektrikli scooterin aküsü patladı. Bir süre sonra merdiven boşluğu dumanla kaplandı. Yanmaya başlayan scooteri gören apartman sakinleri, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aküsünden yanmaya başlayan scooteri söndürerek apartmanın dışına çıkarttı. Elektrikli scooter kullanılamaz hale geldi.

Kartepe Turizm Derneği boş durmuyor

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe ve yönetim kurulu üyeleri, konaklama hizmeti veren mekanları ziyaret etti. Kartepe bölgesindeki turizm sorunlarının konuşulduğu ve çözüm önerilerinin sunulduğu bu buluşmada, komite kurularak ilçede turizmin bir adım öteye nasıl taşınacağının araştırılması kararlaştırıldı. Ayrıca oluşturulacak komite, raporu ise ilçe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a iletme kararı aldı.

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