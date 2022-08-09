Salıncaktan düştü diye parka küser mi çocuk ?..

Kocaelispor bir gerçeği gözler önüne seriyor… Yıllarca amatörde de kalmış olsa, artık bu taraftar bu takımın maçlarını bırakmaz…

Kulübü kapattırmayanlara selam, yola devam…

Demek ki neymiş, takımın amatör olması değil, marka olması önemliymiş…

Demek ki taraftarın tribüne gelmesi için, kampanyalar, şenlikler düzenlenmeli ve kesinkes o takım sokağın takımı olmalıymış…

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Sokaklar insanlarındır…

Sokaklar özgürlüktür…

Canının sıkıldığı zaman neden kendinizi sokaklara atıyorsunuz…

Koca şairin dediği gibi:

Hava bedava…

Su bedava…

Kelle fiyatına özgürlük…

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Kelle sizin oldukça, her şey özgürdür. Var olduğunuzu hissettiğiniz kadar da hayat çok güzeldir…

Kocaelispor vardır…

Sonsuza kadar , var olacaktır…

Kişiler geçici, kurumlar kalıcıdır…

Kocaelispor kentin en önemli kurumudur…

Bunun için siz de her pazar maça gelin ve özgürlüğünüzü doyasıya yaşayın…

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Artık günlerden her gün Kocaelispor’dur…

Başka Kocaelispor yok…

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Dip not: (Bu sözcüğü ilk kullanan kişi olarak, böyle isimle kurulan siteden, doğru söylediği için kovulan bir yazar olmanın onurunu yaşıyorum)…

1970’lerde havuzuna girip top oynadığımız Çocuk Parkı’nda hala çocuklarla top oynuyorum… Tiyatro sahnesinde başrol biz futbolcuların… (Teşekkürler Yusuf Köprücü)…