Seksenli yılların başından beri nerede ise iç içe yaşadığım bir Kocaelispor var.

O yıllarda takım kadrosunun büyük çoğunluğu İzmitli futbolculardan oluşmaktaydı.

İzmitli olmayanların ise büyük çoğunluğu da her zaman içimizden biri gibi davranırlardı.

Futbolu bıraktıktan sonra bile uzun süre İzmit’te ikamet edenler de var.

***

Bunları neden mi yazıyorum?

O günlerin Kocaelispor’u hiç de kötü değildi de ondan.

Taraftar ile yönetim, futbolcu kadrosu, malzemecisine kadar tek yumruktu.

Hele tribünlerin maç öncesi o futbolcuları bağırlarına basışını unutamam.

Bunun tarifi de olmaz.

O yılları yaşamak gerek.

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Bence seksenli yılların tribün heyecanını yaşayan bizim nesil şanslıdır.

Tarifi olmayan o duygular sayesinde bugün hala Kocaelispor’un peşindeyiz.

Bizden önceki nesil ise elbette daha farklı anılardan da bahsedebilir.

Ama bana sorarsanız, her zaman seksenli yıllar derim…

***

Nostaljinin ardından sadede gelelim.

O dönemlerde “Gün gelecek, Kocaelispor Türkiye 1. Lig (şimdiki Süper lig)’de önünde sonunda şampiyonluk yaşayacak ve bir devrim yapacak” inancı içimizde hiç bitmezdi.

Çünkü Kocaelispor’un gidişatı onu gösteriyordu.

Ve bu hayalleri kurmak, hiç de uzak görünmüyordu.

***

Gel gelelim evdeki hesap çarşıya uymadı ve o günlerden bu günlere Kocaelispor hala inişli çıkışlı grafikler çiziyor.

Elbette bu durum bizim Kocaelispor sevgimize halel getirmez ama.,

Bizim kurduğumuz hayaller o dönemin konjonktürüne göre çok masum hayallerdi.

Ayrıntıya girmeyeceğim.

***

Bu gün, öyle bir durumdayız ki, seksenli yılları arıyoruz.

O ruhu bir kez daha yakalarsak, kurduğumuz hayalleri yeniden yakalayacağımızı düşünüyorum.

Geçen kırk küsur yılın ziyan olup olmadığını ikinci plana atarsak, bu defa başarabileceğimize inanıyorum.

Belki de inanmak istiyorum.

***

Pembe hayaller ile geçen 40 yılın ardından fazla mı istekliyim sizce?

Hayır değilim.

Hayaller ve gerçekler sürekli birbirleri ile didişir durur ama, ben artık hayallerimin gerçekler ile didişmesinden yoruldum.

Ve geriye bakmak istemiyorum.

Kocaelispor’u yönetenler; bunu istemek hakkımızdır.

Ve istiyoruz…