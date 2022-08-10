Beykan soyadı gibi ‘Şimşek’ çakabilir

İkinci lige yeniden ve üzülerek ‘Merhaba’ demeden önce, yönetim, önemli transferlere imza atmaya devam ediyor.

Geçen seneki yaptığımız “ gelişi-güzel “ transfer politikası gibi değil, bu sezon, bölge bölge plan dahilinde gittiğimiz açık olarak gözüküyor. Hücum bölgesine Okan Eken’i ekleyerek çeşitlilik yarattık.

Savunmaya ve orta sahaya da lig seviyesi ölçeğinde efektif hamleler yaparak, “şampiyonluğu istiyoruz” mesajını verdik. Transferi biten bir diğer önemli hamle ise Beykan Şimşek oldu. Beykan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.

Beykan, sezonu 1.Lig’den kıl payı yükselemeyen flaş takım Bandırmaspor da kiralık olarak tamamlamıştı. Orada istediği performansı veremese de fizik kalitesi bu lig için yeterli bir oyuncu…

En skorer dönemini Sakaryaspor forması ile çıktığı 32 maçta, 13 gollük önemli bir gol katkısı ile yaptı.

Pekala bize neler katabilir?..

Taraftarların kafasında ki asıl soru önceki hayal kırıklığına uğradığımız oyuncular gibi olur mu ?

Öncelikle en önemli özelliklerinden birisi olarak, birçok pozisyonda belli bir standartta oynayabilmesi artı özelliği olarak göze çarpıyor. Geçen sene yaptığımız transferlerin çoğu tek mevkide forma giyebildiği için sakatlık ve kart cezası durumlarında zorlanmıştık. Bu bir gerçek.

Sol kanat mevkiisin de çalım yeteneği de fena olmayan, yarım alanlardan içeri devrilerek dış şutları düşünen ve hızlı da diyebileceğimiz bir hücum oyuncusu aldık. Beykan, 4-3-3’ün sol iç forveti olarak da, 4-4-2 gibi iki santrfor pozisyonlu oyunda da yüksek performans verebilir. 27 yaşında olgun çağında olması da bir diğer artı. Toy bir oyuncu değil. Tekrar eklemek istiyorum: Beykan çok önemli bir rol oyuncusu olabilir. Ancak, Fırat Hoca’nın ondan nasıl yararlanacağı asıl kilit soru. Ben bu transferi olumlu görüyorum. Beykan’da kendini verebilirse faydalı olacaktır…

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(Analiz katkıları için Emre Timur kardeşime teşekkür ederim)…