Çalma özgürlüğü!..

AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi, “3 Y” ilkesi ile siyaset sahnesine çıktı.

Neydi bunlar?

Yolsuzlukla, Yasaklarla, Yoklukla mücadele.

AKP’nin iktidar olduğu 20 yılda bu temel ilkelere ne kadar sadık kaldığını her vatandaş kendi vicdanında değerlendirsin.

Biz, birkaç “hatırlatma” ile yetineceğiz.

“17-25Aralık 2013” neydi?

“Bazı kurum ve kuruluşlarla, dört bakanın da yer aldığı rüşvet ve yolsuzluk skandalı.”

Bakan çocuklarının lüks rezidanslarında ve bir banka müdürünün evinde çuvallar dolusu para ve para sayma makinesi yakalandı.

Sonra, o paraları faizi ile birlikte İranlı işadamı Reza Zarrab’ın adamı teslim aldı!

Dört bakan hakkında “Meclis Araştırması” ve “Yüce Divan’da yargılanmaları” talep edildi. Meclis’te AKP oylarıyla teklif reddedildi!

Zarrab, ABD’de tutuklandı, “itirafçı” oldu, paçayı kurtardı ama Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı yargılandı, hüküm giydi, tutuklu kaldı!

Cezası sona erip geldiğinde bir Bakan tarafından çiçekle, törenle karşılandı!

Biz soramadık ama ABD yargısı sordu ve cezayı kesti!

Oysa, HUKUK DEVLETİ “hesap soran devlet” türüdür!

Örnek mi?

Tarih 1927. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılları.

“Bahriye Bakanı” İhsan Bey’in Yavuz zırhlısının onarımında, işi üstlenen Fransız şirketinden rüşvet aldığı iddiası vardır. Başbakan İsmet Paşa’nınMeclis’e verdiği önerge üzerine, İhsan Bey YÜCE DİVAN’a sevk edilir. Tarih 24 Aralık 1927.

Yüce Divan, suçu sabit görür ve İhsan Bey’i mahkum eder.

Tarih 1928. İhsan Bey’in Milletvekilliği de düşürülür!

Aradan yaklaşık bir asır geçmiştir ama dört bakan Yüce Divan’dan kurtarılmışlardır!

Nerede HUKUK DEVLETİ?

İlginç olan bir başka husus; AKP Milletvekili Metin Külünk, Habertürk’te Balçiçek İlter’le yaptığı söyleşide, 17-25 Aralık skandalı üzerine şunları söyler;

“Allah insana suç işleme özgürlüğü vermiştir. Günahsızlık talep etme özgürlüğü vermemiştir!”

İktidarı döneminde AKP’nin birçok yolsuzluk olayı ortaya atılmış ama hiçbiri üzerine YARGI yolu kullanılmamıştır!

1 Ağustos 2022 tarihli gazetelerde şu haber yer aldı;

“AKP ve Erdoğan’ı destekleyen pazarcının sözleri şoke etti: ÇALIYORLARMIŞ, BENİM SORUNUM DEĞİL. BİZ DE ÇALIYORUZ, VERGİ KAÇIRIYORUZ.”

Adam, bu ülkedeki bir acı gerçeğin altını çiziyor! Ama;

kişilere yönelik hırsızlık olayında bile YARGI yoluyla hak aranır.

Hırsızlık, Hukuk Devleti’nde de, İslami değerlerde de yasak ve günahtır. Bu tür hırsızlıklar bireyseldir.

Oysa;

Devlet yönetiminde yolsuzluk, hırsızlık varsa, bu olay bütün bir ulusun hakkından çalınmasıdır!

Hukuk Devleti, vatandaşının ve ulusun hakkını koruyan devlettir.

Hiç kimsenin “Çalıyorlar ama iş yapıyorlar” deme hakkı yoktur!

Hukuk Devleti “hesap soran ve hesap veren devlettir!”

“Çalma özgürlüğü” köle düzeninin felsefesidir!

Biz nasıl bir düzende yaşıyoruz?