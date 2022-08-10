Ellibeş, O engelli genci buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü katıldığı 10.Açılış Bayramı’nın en çok konuşulan fotoğraflarından biri, iki ayağı sakat olduğu halde miting alanına gelmeyi başaran bir engellinin görüntüsüydü. O sıcakta o kalabalığa, ayaklarındaki engele rağmen gelen bu vatandaş AK Parti içerisinde çok merak ediliyordu.

Onu, yürümekte zorlanırken ve polis barikatlarına yaslanarak dinlenmeye çalıştığı anda çekilen bu fotoğrafla tanımıştık.

Bu fotoğraf AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i de çok etkilemişti. Bu kişiyi bulmak için çalışma başlatan Ellibeş, Yenidoğan Mahallesi’nde oturan 43 yaşındaki Mehmet Nezih Gögercin’e ulaşmayı başardı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, sosyal medyada konuşulurken adı henüz bilinmeyen Mehmet Nezih Gögercin’i bulmak için hayli mesai harcamıştı. Ellibeş, önceki gün bu vatandaşın evine giderek kendisiyle ve ailesiyle tanıştı. Mehmet Nezih’e Cumhurbaşkanı Erdoğan posterini hediye etti. Mehmet Nezih’in fedakarlığıyla herkesi duygulandırdığını belirten Ellibeş, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımıza duyulan sevgi ve güven bizim için her şeyden daha kıymetli. Evet, o gün miting alanı çok kalabalıktı. Hemşehrilerimiz bir kez daha en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızı bağrına basmıştı. Ama o alanın içinde çok derin, çok anlamlı hikayeler de vardı. Biz bütün bunların farkındayız ve o alanda olan herkese değer veriyoruz. Bu sevgiyi ve güveni korumak için daha çok çalışacağız” dedi.

BÖYLE TANINDI

BÖYLE ONURLANDIRILDI

Resul Aydemir konseri 13 Ağustos’ta

Körfez Belediyesi tarafından Gençlik Konserleri tüm hızıyla devam ediyor. O Ses Türkiye yarışması ile tanınan, Türkiye ve Avrupa’da yüzlerce konser veren, yazdığı şarkılar ile de büyük beğeni toplayan rap sanatçısı Resul Aydemir, 13 Ağustos Cumartesi günü Körfezlilerle bulutlaşacak.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan konser, saat 21.00’de başlayacak. Konser öncesinde de alanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından farklı etkinlikler düzenlenecek.

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Barajda şimdilik sıkıntı yok

Her yıl yaz aylarının sonuna doğru başlayan su seviyesi düşüklüğü yüzünden Yuvacık Barajı çok konuşulur. Yüzde 10’lara kadar düştüğü görülen barajda bugünlerde ciddi bir sıkıntı görünmüyor. Hatta su seviyesi mevsim dönemine göre ideal bir seviyede. Geçen kış yağan kar ve uzun süren yağmurlar sayesinde durumu iyi olan baraj seviyesinin, bu sene bir kriz yaşatmayacağı tahmin ediliyor. Yuvacık’ta bugün itibariyle su seviyesi doluluk oranı yüzde 66 civarında…

İnşaat maliyetleri bir ayda yüzde 3.74 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı haziran ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,16, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,59, işçilik endeksi ise yüzde 45,67 arttı.

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