AKP’nin Alevi sicili

Seçim yaklaşıyor ya, “din ve mezhep siyaseti” ortalığı yine kasıp kavuruyor.

Nefret ediyorum bu siyasetten.

Devletin dini olmaz.

Devleti yönetenler, dini ve mezhepleri kullanarak siyaset yapmaz.

Daha doğrusu yapmamalı…

Din, kişi ile Allah arasında duygusal bir bağdır.

Kişi, inanır veya inanmaz…

İnancı o yöndedir, bu yöndedir…

Üçüncü şahısları ilgilendirmez.

Dini kullanarak siyasi ve ticari rant elde etmek, dine yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Uygar ülkelerde,“din üzerinden siyaset yapma dönemi” çoktan bitti.

Ama bizim gibi İslam’ın yaygın olduğu ülkelerde, din, siyasetçilerin en etkili “seçmeni kandırma” aracı.

Bakın çevrenize, ortalık vıcık vıcık!

Cami imamlarının yüzde 90’ı “iktidar partisinin ilçe başkanı” gibi çalışıyor.

Öyle yönlendirilmiş.

Göreve getirilirken, kim bilir belki de bu “önkoşul” tutulmuş.

Bırakın cami imamlarını, çoğu vali, kaymakam ve üst düzey görevliler de çalışmaları ve konuşmalarında iktidarın işine yarayan “dini motifleri” hep ön planda tutuyorlar.

Bütün bunların amacı, halkı dinle kandırıp iktidarın gücünü devam ettirmesini sağlamak.

Ne kadar çok “Alevi seven” varmış

Dikkat ediyor musunuz, seçim yaklaşıyor ya, “Alevi sevenlerin” sayısı son günlerde birdenbire artıverdi.

“Muharrem Ayı” nedeniyle Cem Evleri siyasetçilerle dolup taşıyor.

Gerçi bu ziyaret çokluğunda bir iki Cem Evine yapılan saldırının da etkisi var, ama bana göre asıl neden, seçim öncesi Alevi vatandaşlara “şirin” görünmek.

Baksanıza 20 yıllık iktidarında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bile ilk kez Ankara’da bir Cem Evini ziyaret etti.

Tabii Ankara’dan talimat almış olacaklar ki, valiler de Cem Evlerine gidip Alevi yurttaşlarla birlikte iftar açtılar.

İktidar ve memurları, yurt çapında “Alevilere şirin görünme görevlerini” fazlasıyla yerine getirdiler.

Ne kadar garip değil mi, iktidar Cem Evlerini “ibadethane” saymıyor, ama iktidar görevlileri salt siyasi çıkar sağlamak için Alevilerin kutsal kabul ettiği Muharrem Ayı’nda Cem Evlerini ziyaret ediyor.

Aleviler de iktidarın bu yaklaşımına kanıyorlar, öyle mi?

Hiç sanmıyorum.

Çünkü AKP’nin Alevi sicili hiç iyi değil.

Erdoğan’ın sözleri

Hatırlarsınız, yakın zamanda bir olay yaşamıştık.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil Oral, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik “Alevi olması, Sünni kesim için endişedir” tartışması başlatmıştı.

Bunun üzerine Erdoğan söze girip ne demişti?

"Kimliğinden dolayı biri sana aba altından sopa gösteriyorsa, onun da çaresi var. AK Parti Türkiye'si herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz.

Nasıl 85 milyonun hakkını ve hukukunu gerektiğinde canımız pahasına koruyorsak, ana muhalefet partisinin genel başkanının hakkını üç beş kendini bilmeze, üç beş marjinal tetikçiye evelallah çiğnetmeyiz. Yeter ki sen harbi ol, sen hasbi ol, sen dürüst ol, sen açık ol. Senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal. Hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol!"

Erdoğan bu sözlerinde samimi miydi?

Değil.

Erdoğan ve partisi, Aleviliği hep “özürlü bir mezhep”, “mücadele edilmesi gereken bir mezhep” olarak gördü ve görmeye devam ediyor.

Bakmayın siz iktidarın Cem Evi ziyaretlerine, dedim ya, hepsi yaklaşan seçimlerde “oy avcılığı” için.

İşte Erdoğan’ın Alevilikle ilgili konuşmalarından birkaç örnek:

*Tarih, 29 Nisan 2011… Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayicilere seslenirken aynen şunları söylüyor: “Malum Kılıçdaroğlu da Alevi kültürünün mensubu ama Hacı Bektaş-ı Veli’yi iyi anlamamış, iyi öğrenmemiş. Ne diyor Hacı Bektaş-ı Veli? ‘Eline, diline, beline hâkim ol’ diyor. Burada affedersiniz beline hâkim olamayanları gördük ve bir kasetle genel başkan oldu.”

*Erdoğan; 2011 yılı boyunca Muş, Kastamonu, Amasya, Kahramanmaraş, Afyon, Denizli ve Malatya mitinglerinde, “Biliyorsunuz, Kılıçdaroğlu Alevi’dir” cümlesini tekrarladı ve meydanda toplananların “Yuhhhh” seslerini dinledi.

*Tarih, 8 Ağustos 2014… Erdoğan’ın Ankara mitinginde söyledikleri: Sen de Alevisin. Çıkıp söyle, korkma. Ben de Sünni’yim. Sünni olduğumu rahatça söylüyorum. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Aldatıcılardan olma.”

*Tarih, 10 Ağustos 2014… Erdoğan, İzmir’de. Konu yine Alevilik ve yine Kılıçdaroğlu… “Kılıçdaroğlu, sen kendin Alevi olabilirsin. Ben sana saygı duyarım. Bundan da çekinme, korkma. Bunu da rahat rahat söyle. Ben de Sünni’yim, ben de bunu rahat rahat söylüyorum. Bundan çekinmeye gerek yok. Onun için milleti aldatmaya da gerek yok.”

Erdoğan’ın, Alevilik üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’nu itibarsızlaştırmaya çalıştığı pek çok konuşması var.

Alevi bir gazetecinin başına gelenler

O gazeteci, kısa bir süre önce hayata veda eden SÖZCÜ Gazetesi Ankara muhabiri Ali Ekber Ertürk.

Ertürk, Alevi olduğu için başına gelenleri “Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları” adlı kitabında şöyle anlatır:

*AKP kurulurken STAR’daydım. İlk zamanlarda çok rahat çalıştığımız AKP’de bana bakışlarda farklılık hissetmeye başlamıştım. Bunu gazetede çıkan haberlere yorumluyordum. Ancak bir gün genel başkan yardımcılığı yapan Ali Coşkun bana öyle bir şey aktardı ki, çok şaşırdım: “Bak Ali Ekber! Sana bunların bir önyargısı var” dedi. “Neden?” diye sordum. “MKYK toplantısında adın geçti. İsmi lazım değil, biri dedi ki: O Alevi. Bizi takip etmesin, partiye de girmesin.” Çok şaşırmıştım. (Sayfa: 77)

*2002 Ocak ayı. Tayyip Erdoğan ABD’ye gidecekti… Gazetem ziyareti izlememi istedi. Tam pasaport ve vize işlemlerini yapmaya koyulmuştum ki AKP Genel Merkezi, genel yayın yönetmenimiz Fatih Çekirge’yi arayıp, “Ali Ekber’i o ziyarete istemiyoruz. Başka muhabir olursa iyi olur” dedi. (Sayfa: 84)

*Bir gün Tayyip Erdoğan’ın basına açık programını takip etmek amacıyla foto muhabirimle parti genel merkezine gittim. Her zaman rahatlıkla girdiğim partide bu kez güvenliğin engeliyle karşılaştım. “Hayırdır, ne oldu?” diye sordum. “Sen giremezsin” dedi. “Niye?” diye sordum şaşkınlıkla. “Murat Mercan Bey’in talimatı öyle” diye karşılık verdi güvenlik elamanı. Ben de, “Peki herkes için mi, sadece bana yönelik mi?” diye sorunca, “Sadece sen giremezsin” dedi. (Sayfa: 88)

*Star ve Akşam gazetelerine el konulunca, ilk işten çıkarılan ben oldum. Yine iş aramaya başladım. Başvurduğum yerlerden biri de Milliyet Gazetesi’ydi. Milliyet’ten “Büyük ihtimal pazartesi başlarsın” sözüyle ayrıldım… Pazartesi geldi çattı, ses yok. Salı, Çarşamba, Perşembe… Ertesi pazartesi ses yok! Dayanamadım aradım. “Ali Ekber o iş olmadı.” “Neden?” diye sordum. “AKP’liler taa yukarıya ulaşmışlar. Senin burada başlamanı istememişler” yanıtını verdi. (Sayfa: 148-149)

Her seçim öncesi “Alevi sever” olmak, çok sırıtıyor

Hiç kimse masal anlatmasın.

Türkiye’de özellikle son 20 yılda Alevi vatandaşlara karşı “negatif ayrımcılık” uygulandığı bir gerçek.

Devletin üst kademelerine görevlendirme yapılırken, Aleviler, “pirinçten taş ayıklar gibi” bir bir ayıklanıyor.

Bir tane “Alevi vali” var mı?

Bir tane “Alevi genel müdür” var mı?

Bir tane “Alevi üst rütbeli subay” var mı?

Yok.

Tamam da, inancı nedeniyle bir vatandaş cezalandırılabilir mi?

Sana ne hangi dinden, hangi mezhepten olduğuna!

Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı mı, sen ona bak.

Her seçim öncesi “Alevi severlik orta oyunu” oynamaktan artık vazgeçelim.

Bırakalım herkes kendi inancını serbestçe yaşasın.

İnancı nedeniyle insanlara “negatif ayrımcılık” uygulamak, ülkeyi yönetenlere yakışmıyor.

Yazıyı bitirmeden birkaç söz daha:

*Türkiye’de Alevilik hiçbir zaman sorun olmamıştır.

*Ama Sünni inanışın Aleviliğe bakışı, hep sorun olarak devam etmiştir.

*Türkiye’yi Alevi-Sünni çatışmasına sürüklemek isteyen zihniyeti, tarih affetmez.

*Mezhepçiliğe dayalı siyaset tehlikelidir, Türkiye’yi batırır.

*Herkes aklını başına toplamalı, her seçim öncesi “inanç istismarı” yapmaktan vazgeçmelidir.