Türkiye’deki dindarlık algısı ve Alevilerin “yok” kabul edilmesi

Son günlerde Alevilik gündemde ya, aklıma 9 yıl önce yapılan “Türkiye’de Dini Hayat Araştırması” çalışması geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi üzerine kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde “dindarlık algısı” araştırması yapmıştı.

Diyanet “dini hayatın haritası”nı istemiş, TÜİK de gereğini yerine getirmişti.

Ülkemizi 12 bölgeye ayırmış ve toplam 12 bin 600 denek kullanarak araştırmayı tamamlamıştı.

Tabii sorular Diyanet’ten, soruları tekniğine göre sorup değerlendirmek TÜİK’ten…

Araştırma sonuçları 259 sayfalık bir kitapta toplanmış ve Ankara’da basına dağıtılmıştı.

Türkiye’deki “dindarlık” algısı…

Önce araştırmayla ilgili bazı ilginç sonuçları vereyim, sonra da söyleyeceğimi söyleyeyim.

*Türkiye'de yaşayanların yüzde 99.2'si kendini Müslüman olarak tanımlıyor. (Binde 4'ü başka bir din mensubu. Binde 5’i ise bu soruyu cevaplamamış.)

*Türkiye'de İslam dinine mensup olanların mezheplere göre dağılımı şöyle:

Hanefi: Yüzde 77.5

Şafi: Yüzde 11.1

Hanbeli: Binde 1

Maliki: Binde 3

Caferi: Yüzde 1

Mezhebe mensup olmayanlar: Yüzde 6.3

Mezhebini bilmeyenler: Yüzde 2.4

*Allah’ın varlığından hiçbir şüphe duymayanların oranı yüzde 98.7

*Kuran’da anlatılanların doğru ve bütün zamanlarda geçerli olduğu önermesine katılanların oranı yüzde 96.5. Katılmayanların oranı ise yüzde 1.

*İnsanların öldükten sonra yeniden diriltileceği ve yaptıklarının hesabını vereceği önermesine katılanların oranı yüzde 96.5. Katılmayanların oranı yüzde 1.

*Türkiye genelinde vakit namazlarını her zaman kılanların oranı yüzde 42.5. Hiçbir zaman kılmayanların oranı yüzde 16.9.

*Türkiye genelinde erkeklerin yüzde 57.4'ü cuma namazını her zaman kılıyor. Yüzde 7.2'si ise hiçbir zaman kılmıyor.

*Türkiye genelinde sağlığı elverdiği sürece oruç tuttuğunu söyleyenlerin oranı yüzde 83.4.

Hiç oruç tutmam diyenlerin oranı yüzde 2.5. Sağlığı elvermediği için tutmayanların oranı yüzde 7.3.

*Türkiye genelinde Kuran’ı Arapçasından okumayı bildiğini söyleyen kişi oranı yüzde 41.9. Bilmediğini belirten oranı yüzde 57.

*Türkiye'de "Sarhoş olmayacak kadar içki içmek günah değildir" ifadesine katılanların oranı yüzde 6.4. Kısmen katılanların oranı yüzde 3.6.

*Nazardan kurtulmak için kurşun döktürmenin doğru olduğuna inananların oranı yüzde 11.7. Yüzde 79.3’ü ise kurşun döktürmenin yararlı olduğuna inanmıyor.

*Hayatını her zaman dinin emirlerine göre şekillendirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 64.9.

*Türkiye'deki Müslümanların yüzde 50.7'si dindarlığın en önemli kriteri olarak iman edip ibadetleri eksiksiz yerine getirmek ve İslam ahlakına uygun yaşamak düşüncesini taşıyor. Yüzde 37'si dindarlık için kalbi temiz tutup Allah'a inanmayı yeterli görüyor. Yüzde 7.9'u ise dindarlığı mübarek gün ve gecelerde ibadet etmek olarak tanımlıyor.

Anketle dindarlık tespit edilebilir mi?

2013’te yapılan araştırmanın bazı verileri böyle idi.

Birinci söyleyeceğim, anketle “dindarlık tespiti” yapılmasıyla ilgili.

Böyle saçmalık olur mu?

Kimin namaz kılıp kılmadığından, oruç tutup tutmadığından size ne!

Mezhebi “Hanefi”ymiş, “Şafi”ymiş sizi ne ilgilendirir!

Din, Tanrı ile kul arasında yaşanan, yaşanması gereken bir duygu.

Bu duyguyu sorgulamaya kimin hakkı var?

Oruç tutuyor musun, vakit ve cuma namazlarını kılıyor musun?

Sana ne?

Devletin, kişiye özel inancı sorgulamak haddi mi?

Buna hakkı var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu tutumuyla, Anayasa’nın “laiklik anlayışı”nı ihlal etmiş olmuyor mu?

Gelelim esas söyleyeceğime…

Bu memlekette Alevi yok mu?

Görüyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanlığı 9 yıl önce “Dini inanç eğilimi anketi” yaptırıyor, araştırmaya bakıyorsunuz, “Alevilik”le ilgili tek kelime yok.

Alevilik, bir inanç grubu değil mi?

Ne oldu, ülkemizdeki Aleviler “hokus pokus”la yok mu edildi?

Diyanet, Alevileri nereye gizledi?

“Hanefiler”in içine mi?

Nereye?

Dün Aleviliği “yok” kabul edenler, bugün bir numara “Alevi sever” oldular.

Nedeni, malum.

Yaklaşan seçimlerde Alevi yurttaşların oyunu alabilmek.

Daha önceki bir seçim öncesi de “Alevi açılımı” başlatmışlardı.

Çok değil, seçim biter bitmez açılımın “kandırmaca” olduğu ortaya çıkmıştı.

İktidarın Alevilere karşı tutumunda 20 yıldır olumlu bir değişiklik oldu mu?

Olmadı…

Daha ne?

Alevi inanç sahipleri, Erdoğan ve iktidar valilerinin Muharrem Ayı ziyaretlerine mi tav olacaklar?

Din ticareti ve inanç istismarı, artık Türkiye’nin gündeminde olmamalı.