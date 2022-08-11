Yetersiz öğrenci yurtları ve görevde liyakat

Hatırlarsanız 2019 yılı sonu 2020 yılı başında yaşanan Koronavirüs salgını dünyada ve ülkemizde insanların evlerinde tecrit olmalarına neden oldu.

Öğrenciler okullarına uzaktan eğitim sistemi ile devam edebildiler. İlkokuldan üniversite eğitimine kadar büyük bir facia yaşamak zorunda kaldık.

2021-2022 güz dönemiyle beraber üniversite öğrencileri yeniden yüz yüze eğitim almaya başladı.

Şehir dışında okuyan binlerce öğrenci, üniversitelerinin bulunduğu şehirlere geri döndü ancak öğrenciler geri döndükleri ya da yeni bir başlangıç yaptıkları bu şehirlerde barınma problemi yaşadılar ve hala da yaşıyorlar. Doğal olarak eğitimlerine sadece devam eden öğrencilerin yanı sıra ilk defa evlerinden ayrılıp üniversite eğitimine başlayacak öğrencilerle beraber sayı azalmadı, çoğaldı.

Doğal olarak, ev kiralarındaki artış, devlet yurtlarındaki yetersizlik ve özel yurt ücretleri sıkıntıların en başlıcalarını oluşturdu. Bu duruma sosyal medyadan da tepki gösteren yüzlerce öğrenci, geçen yılın başında büyük şehirlerde barınma sorunlarına çözüm bulunması için hatta eylemler yapmışlardı.

Türkiye’deki devlet yurtlarının sayısı yetersiz kaldığı gibi yenileri açılmadığı için öğrencilerin çoğunluğu çaresizlikten devlet yurtlarının yerini alan vebelli bir amaca hizmet eden yurtlara doğru itilmiş oldu. Bu bir iş bilmezlik mi? Yoksa bilinçli mi yapılıyor büyük bir soru işareti.

Öğrenci eylemleri Türkiye’deki devlet ve özel yurtların kapasitelerinin ve içeriğinin de tartışılmasını, sorunların gözler önüne serilmesini desağladı.

MEB’in her sene yayımladığı Örgün Eğitim İstatistikleri raporlarına bakıldığında, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa dair çeşitli bulgulara ulaşılabiliyor.

2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 793 yurt bulunuyor iken, 2020-2021 dönemine gelindiğinde ise yurt sayıları 773’e geriledi. MEB verilerine göre 2016’dan bu yana yurt sayısında kayda değer bir artış yok. Devlet yurtlarının sayısı her geçen gün azalırken özel yurtlar büyük oranda artmakta.

Yine MEB Örgün Eğitim İstatistikleri raporlarına göre Türkiye’de vakıf, dernek, şahıs, ticari, kamu üniversitesi yurtları ve özel işletmelere ait olduğu belirtilen yurtların sayısı 4 bin 406.

Türkiye’de devlet yurdu sayısı ise, 2020/21 yılı itibarıyla maalesef 773 ve kapasiteleri de her geçen gün düşmekte.

Türkiye'de 2021 yılında 8 milyon 240 bin 997 üniversite öğrencisi varken… Bugün yani 2022 yılı başında özel ve devlet yurtlarında 1 milyon 138 bin 79 kişilik kapasite mevcut. Her geçen gün öğrenci sayısında artış yaşanıyor. Buna karşılık devlet öğrenci vatandaşına karşı sorumluluğunu yerine getiremediğinden barınma,öğrenciler ve aileleri için sorun haline geldi ve hatta işin içinden çıkılmaz bir durum aldı.

2021 yılı itibarıyla da devlet yurdu öğrenci kapasitesi 695 bine geriledi.

Herkesin bildiği gibi Karamürsel’de Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksek Okulu, Dereköy Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu bulunmakta. Öğrenci sayısı her yıl artarken, Karamürsel’de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Gazanfer Bilge KYK yurdunda yapıldığı ilk günden bu yana yurdun yatak kapasitesi kızlar için 240, erkekler için 320, toplamda da 560.

560 yatak kapasiteli yurda karşılık üniversiteyi Karamürsel’de okuyan öğrenci sayısı her geçen gün artarak 1000 sayısının üzerine çıktı. Yani ortalama 500 öğrenci devlet yurtlarından yararlanamıyor.

Bölgede bulunan tersanelerdeki insanlarında barınma ihtiyacı Karamürsel’den karşılandığı için öğrencilerimizin büyük bir barınma sorunu ortaya çıkıyor. Her şeyin para olduğu bu dönemde dar gelirli aileler bunu nereden karşılayacak?

Bu konuda hiçbir yetkilinin konuya ciddi şekilde yaklaştığını görememek hepimizi çok üzüyor.

Bu konu ile bağlantılı olmasa bile eğitimi ilgilendirdiği için bir konuya daha girmek istiyorum.

Eğitimde gelinen nokta o kadar vahim bir hal aldı ki. Artık bazı Milli Eğitim Müdürleri liyakati parti bayraklarının yer aldığı mitinglerde arar oldu.

Geçen cumartesi günü herkesin bildiği gibi SayınAKParti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Kocaeli’nde toplu açılış mitingi düzenledi. Adının, amacının ne olduğunun hiç önemi yok.

Bu program/mitinge katılan bir İlçe Milli Eğitim Müdürü, önünde parti bayrağının yer aldığı ve “-bakın ben buradayım” diyen fotoğrafını çok rahatlıkla sosyal medya sayfasında yayınladı.

Bir eğitimci hele ki 657 devlet memuru kimliğini taşıyorsa çok dikkat etmek zorunda. Belli ki daha üst kademelere gelmek için konumunu ve durumunu herkese ilan etmek istiyor.

Ve anlaşılıyor ki, alanın doldurulması için idareci, çalışan birçok kişi alana geldi.

Beyler o fotoğraflarla iyi konumlar almaya çalışmak yerine adil, dürüst ve herkese eşit mesafede çalışmalarınızla takdir toplayın.

Liyakatle gelemediğiniz her idari kadro sizin sorumluluk alanınızı iyi yönetemediğiniz anlamına geliyor.

Binlerce kitap okumuş olmanız sizi entelektüel kişilik haline getirmiyor. Sizin çocuğunuzun iş yerini iktidara sahip olan parti merkezinin yanına taşımanız sizi iyi bir yönetici yapmıyor. Sizi sadece konumunuzu kullanıyor hale getiriyor.

Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.