Devre mülk dolandırıcıları Kocaeli’de mi?

İstanbul ve İzmir’de yaşanan devre mülk dolandırıcılıkları ilimize de sıçramış olabilir.

Bu dolandırıcılık yöntemi kısaca şu şekilde yapılıyor;

Devre mülk sahiplerine ulaşan bir firma, “Sizin hissenizi Araplara, Katarlılara 5-10 katı fazlasına satabiliriz” diyerek devre mülk sahiplerinden “tadilat” ücreti talep ediyor. Söz konusu bedeli nakit ya da senet yoluyla tahsil ediyor. Sonra firma kayıplara karışıyor.

ÖRNEKLERİ YAŞANDI

Daha önce de İzmir ve İstanbul'da paravan şirket kuran dolandırıcılar, devre mülk sahiplerini arayarak hisselerini yüksek fiyata yabancılara satabilecekleri vaadinde bulundu. Okumadan vekaletname imzalayanlar ise tuzağa düşmüş oldu. Okunmadan imzalanan vekaletnamelerin ucu açıktı. İddiaya göre dolandırıcılar vekalet sayesinde müşteri adına kredi çekebiliyor, tapuda işlem yapabiliyordu.

Yüzlerce devre mülk sahibi bu yöntemle dolandırıldı. Dolandırıcılar onlar adına kredi çekti, kendilerine inşaatı bile başlamayan devre mülkleri sattı. Ayrıca İzmir’de geçtiğimiz mart ayında devre mülk dolandırıcılarına yönelik yapılan operasyonda 136 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişiler de tuzağa düşürdüğü kişilerden “Yüksek fiyata satabilmemiz için tadilat yapmamız gerekiyor” diyerek devre mülk sahiplerinden para almıştı.

İLİMİZDE DE İHBARLAR GELİYOR

Benzer olayların ilimize de sıçradığı iddia ediliyor. İstanbul merkezli bir firmanın İzmit’te 42 Evler bölgesinde bir ofis açtığı ve bu ofisten işleri yürüttüğü iddia ediliyor. Hatta aylar önce ödeme yapmasına rağmen tadilatı ya da satışı yapılmamış devre mülk mağdurlarının olduğu ileri sürülüyor.Konuya hâkim avukatlar ise tüketiciyi uyarıyor, “Bu tür taleplerle size yaklaşan firmalardan uzak durun.”

Servis ücretleri can yakacak

Yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlıyor. Geçtiğimiz yıl gelen zam ve sonrasında eklenen ek zamla beli bükülen velileri bu yıl çok daha yüksek fiyatlar bekliyor.

Bazı okulların servisleri yeni ücret güncellemelerini velilere bildirmeye başladı. Aynı ilçe içerisinde 4-5 kilometrelik yol için 5 bin civarında servis ücreti ödeyen veliler, bu yıl rakamın 2’ye katladığını söylüyor.

Geçtiğimiz sene 5 bin TL ödeyen veliden bu yıl 9 bin 750 TL ödeme istenmiş.

Şimdi soruyorum, geçtiğimiz dönem akaryakıt 30 TL’nin üzerine çıktığında ek zam yapıp velilerden para isteyen servis işletmeleri, motorinin fiyatı 23 TL’lere inmişken neden taşıma ücretlerinde indirim yapmıyor?

Hadi indirimi geçtik, fiyat neden ikiye katlıyor?

UKOME, servisçilik yapan esnafa uygulattığı fiyat tarifesini servis firmalarına da uygulatabilmeli. Zamlı tarife uygulanacağı zaman tüketicinin de ekonomisi düşünülmeli. En kısa mesafenin 10 bin TL olduğu okul servislerinde uzun mesafenin ne kadar olacağı korkulu bir kabus…

Resul Aydemir Körfez’e geliyor

Körfez'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Körfezli gençler bu defa da

ünlü rap sanatçısı Resul Aydemir için bir araya gelecek. Yarın Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde düzenlenecek olan konserin başlama saati ise 21.00 olarak belirlendi.

Haluk Levent yarın Gebze’de sahne alıyor

Yaz Etkinlikleri çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konserleri devam ediyor. Bu hafta sonunda da farklı sanatçılarla vatandaş buluşturulacak. Büyükşehir Belediyesi, Haluk Levent ile bu defa da Gebze’de konser düzenliyor. Yarın saat 21.00’de başlayacak olan konseri, Gebze Mevlana Kapalı Pazar yerinde dinleyebilirsiniz.