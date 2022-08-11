MARS KEDİLERİ nereden geliyor?

01 Nisan 2021 tarihinde Kıpırtı Çocuk Dergisi’nianlatanbir yazı yazmıştım. 7 – 13 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanmış ve ilk sayısı Mart 2021tarihinde yayımlanan dijital bir çocuk dergisiydi.

Burada yazmak için dergiyi incelediğimde ilk sayı olmasına rağmen profesyonel bir bakış açısıyla karşılaştığımı o gün sizlere yazdım, bugün de yazabilirim.

“Günümüzde çoğu insan okumayı çok seviyor ve ne bulursa, dergi, gazete, kitap, eline ne geçerse okuyor. Okumanın bilincinde olmak, okuma sevgisi, neleri okuyacağının ayrımında olmak değer katıyor insana.”demiştim Kıpırtı Dergisi’ni anlatırken.

Ve dergi, çeşitli meslek guruplarındaki yetmiş yazar ve çizerin çalışmalarından oluşuyor. Ayrıca gelecekte basılı bir yayına dönüşmesi planlanıyor.

Bir yılı aşkın bir süreden sonra neden sizlere bunlardan bahsettim derseniz, bu derginin yayın kurulunda görev almış olan Elif Bülbül yeni bir çocuk kitabı yayımladı. Kitap, böyle titiz çalışmalar sonucu yayımlanan bir derginin hazırlanma çalışmalarında bulunan bir yazarın yayımladığı kitabın çocuklar üzerinde ne kadar özverili, merak uyandıran, düşünme ve sorun çözme becerilerinin gelişmesinde katkı sağlayacak olmasını sizlere anlatmak için önce dergiden bahsettim.

Elif Bülbül, Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğmuş. İyi bir okur olan anne babası ve okuma kültürünü kazandıran ilkokul öğretmenleri sayesinde okumayı sevmiş. İ.T.Ü. Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan Elif Bülbül uzun yıllar bu alanda çalışmış. Çocukları çok sevdiği için doğa ve çevre konularında onlara yönelik yazmaya karar vermiş. Çeşitli dijital dergi ve bloglarda hikayeleri yayımlanmış. “Mars Kedileri” yazarın ilk kitabı...

Kitap, dokuz yaş ve üstü çocukların okuma alışkanlığı, hayal gücü, yaratıcılık, merak, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine katkı sunacak şekilde yazılmış.

Kitabı elime alıp, okumaya başlamadan önce sayfalarını karıştırdığımda ilk dikkatimi çekenbölüm, kitaba adını veren “Mars Kedileri” adlı bölümde yazarın çocuklara, olması gereken toplum kurallarını güzel bir dille anlatmasıydı.

“Bizim sitede hayvanları seven birçok komşumuz var. Bazıları evinde, bazıları ise sokaktakileri besler. Pazar günleri dışında, bir görevli her sabah çöpleri toplar. Bu saatlerde herkesin torbalarını kapıya koymuş olması gerekir.

Bazıları bu kurala uymayıp akşamdan çıkarmış olurlar. O zaman bizim kedilere gün doğar. Karınları aç ise kapıyı açık gördü mü apartmanın içine girerler. Poşetleri yırtarak içindeki her şeyi saçarlar. Bunlar kedilerin doğal davranışıdır. Garip olan ise kurallara uymayan komşulardır.”

Özellikle çocuk kitaplarında her canlının konuşmasına alışığız ama bu kitapta cansız eşyaları da konuşturuyor yazar. Her hikaye çocuklara ders niteliğinde kuralları öğretiyor. Öğretiyor ama tatlı, akıcı bir dille.

Kitap, dokuz bölümden oluşuyor, dokuz ayrı hikaye. Her bölüm çocukların merakını uyandıracak, onları içine çekecek şekilde yazılmış. Ben kitabı, Elif Bülbül’ü takdir ederek okudum. Ve çocukların kitabı okurken neler hissedebileceğini düşünerek okudum.

Onun için diyorum ki, bu kitabı çocuklar kadar büyüklerin de okuması dileğiyle.