Zafer Özbekistan ve Ukrayna’nın

Olimpiyatlarda, 29 Temmuz günü başlayan maraton 9 Ağustos Salı günü oynanan son tur maçları ile tamamlandı. Hindistan’ın Chennai şehrinde 188 takımın mücadele ettiği açık kategoride yirmi yaş altı sporculardan kurulu Özbekistan takımı sekiz galibiyet üç beraberlikle 19 puan ve averajla şampiyonluğa ulaştı. Aynı puan ve averajla Ermenistan ikinci, 18 puanla Hindistan-2 takımı üçüncü sırada yer aldılar. (Ev sahibi ülkeye üç takımla katılma hakkı tanınır.) Hindistan’ın as takımı 17 puanla dördüncü sırada tamamladılar.

162 takımın mücadele ettiği kadınlar kategorisinde yedi galibiyet dört beraberlikle topladığı 18 puan ve averajla Ukrayna şampiyon oldu. Aynı puan ve averajla Gürcistan ikinci, 17 puan ve averajla Hindistan üçüncü sırada yer aldılar.

GM Mustafa Yılmaz (ELO 2634), GM Emre Can (ELO 2606), GM Dragan Solak (ELO 2594), GM Vahap Şanal (ELO 2574), GM Cemil Can Ali Marandi’den (ELO 2561) oluşan milli takımımız altı galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgi ile 14 puan topladı.

Kadınlar kategorisinde IM Ekaterina Atalık (ELO 2422), WFM Gülenay Aydın (ELO 2100), WFM Duru Okuyaz (ELO 2090), WCM Çiğdem Onur (ELO 2000), WFM Buse Naz Koçyiğit’ten (ELO 1991) oluşan milli takımımız ise altı galibiyet, bir beraberlik ve dört yenilgi ile 13 puan topladı.

Aynı zamanda FIDE Genel Kurulu’da yapılan Chennai’de Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) başkanı Gülkız Tulay “Avrupanın üstün başarılı yöneticisi”, Türkiye’nin ilk kadın uluslararası ustası ve Türkiye Satranç Federasyonu asbaşkanı Nilüfer Çınar Çorlulu, “Avrupanın öne çıkan satranç eğitmeni”, milli takım sporcumuz Handenur Şahin “Avrupanın mücadeleci ruhuyla öne çıkan engelli kadın oyuncusu” ödüllerini aldılar.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> (Ulusal Kuvvet Derecesi) UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> (Uluslararası Kuvvet Puanı) ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 44. Satranç Olimpiyatı

(29 Temmuz - 09 Ağustos 2022 / Chennai IND)

Caruana,Fabiano (2783) - Gukesh,D (2684) [B31]

1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 g6 4.0–0 Fg7 5.Fxc6 bxc6 6.Ke1 Vc7 7.h3 d6 8.e5 dxe5 9.d3 c4 10.Ac3 cxd3 11.cxd3 Ah6 12.Axe5 Af5 13.Ff4 Vb7 14.Aa4 f6 15.Af3 0–0 16.d4 g5 17.Fh2 h5 18.Ke4 Vd7 19.Vc2 Kf7 20.Kae1 Ff8 21.Ve2 Vd5 22.Ac3 Vd7 23.Vc4 Vb7 24.b4 e6 25.Kb1 Vd7 26.Kbe1 Vb7 27.Kb1 Vd7 28.a3 a5 29.Aa4 Vd8 30.bxa5 Kxa5 31.Ac5 Vd5 32.Ve2 Kxa3 33.Kd1 Kfa7 34.g4 hxg4 35.hxg4 Ah6 36.Fg3 e5 37.Axe5 fxe5 38.Kxe5 Fxg4 39.Vd2 Vf3 40.Kxg5+ Kg7 41.Ke1 Fh3 42.Fd6 Fxd6 43.Kxg7+ Sxg7 44.Vg5+ Sh7 45.Ae4 Vxe4 0-1

** 44. Satranç Olimpiyatı

(29 Temmuz - 09 Ağustos 2022 / Chennai IND)

Caruana,Fabiano (2783) - Maghsoodloo,Parham (2701) [B90]

1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.f3 e5 7.Ab3 Fe6 8.Fe3 Abd7 9.g4 Fe7 10.Vd2 0–0 11.0–0–0 b5 12.g5 b4 13.gxf6 bxc3 14.Vxc3 Axf6 15.Aa5 Kc8 16.Ac6 Ve8 17.Axe7+ Vxe7 18.Va5 Kc6 19.Kg1 Kfc8 20.Sb1 Ah5 21.Kg2 Vf6 22.Kf2 Vh4 23.Kfd2 h6 24.b3 Vf6 25.Kf2 Vh4 26.Ve1 Af4 27.c4 f5 28.Fxf4 Vxf4 29.Fd3 Kf8 30.Sb2 Vh4 31.Kg2 Vf6 32.Vb4 Kf7 33.Fc2 Vd8 34.Kg6 Kf6 35.Kxf6 gxf6 36.exf5 Fxc4 37.Vd2 Vb6 38.Vxh6 d5 39.Vg6+ Sf8 40.Kg1 d4 41.Vg7+ Se8 42.Vh8+ Se7 43.Kg7+ Ff7 44.Vh5 Kxc2+ 45.Sxc2 d3+ 46.Sd1 Vg1+ 47.Kxg1 Fxh5 48.Sd2 1-0

** 44. Satranç Olimpiyatı

(29 Temmuz - 09 Ağustos 2022 / Chennai IND)

Mamedyarov,Shakhriyar (2759) - Sargissian,Gabriel (2698) [D37]

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Af3 Af6 4.Ac3 Fe7 5.Ff4 0–0 6.e3 Abd7 7.c5 c6 8.b4 b6 9.h4 a5 10.a3 Fa6 11.Fxa6 Kxa6 12.b5 cxb5 13.c6 Vc8 14.c7 b4 15.Ab5 a4 16.Vc2 b3 17.Ve2 Ka8 18.Kc1 Va6 19.Ad6 b5 20.Axb5 Kfc8 21.Ad2 Vb6 22.Ab1 Ka5 23.A5c3 Fd6 24.Fxd6 Vxd6 25.0–0 Vxc7 26.Aa2 Vb7 27.Kxc8+ Vxc8 28.Kc1 Vb7 29.Ab4 Ka8 30.f3 Kc8 31.Kc3 h5 32.Sf2 Kc7 33.Va6 Vxa6 34.Axa6 Kb7 35.Kc6 Ae8 36.Se2 Sf8 37.e4 Kb6 38.Kxb6 Axb6 39.e5 Se7 40.Sd3 Sd8 41.Ac5 Ac7 42.Ac3 Ac4 43.g4 g6 44.gxh5 gxh5 45.f4 Se7 46.A3xa4 b2 47.Sc2 Ab5 48.Axb2 Abxa3+ 49.Sb3 Axb2 50.Sxb2 Ac4+ 51.Sc3 Ae3 52.f5 Axf5 53.Ad3 Sf8 54.Af4 Ag3 55.Sd3 Sg7 56.Se3 Sh6 57.Sd3 Af5 58.Ag2 Ae7 59.Se3 Ag6 60.Sf3 Sg7 61.Se3 f6 62.exf6+ Sxf6 63.Sf2 e5 64.Se3 Sf5 65.Ae1 e4 66.Ag2 Sg4 67.Sf2 Af4 0-1

** 44. Satranç Olimpiyatı

(29 Temmuz - 09 Ağustos 2022 / Chennai IND)

Erigaisi,Arjun (2689) - Dominguez Perez,Leinier (2754) [E20]

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Ac3 Fb4 4.f3 d5 5.a3 Fe7 6.e4 dxe4 7.fxe4 c5 8.d5 exd5 9.exd5 0–0 10.Fe2 a6 11.Af3 Fd6 12.0–0 h6 13.h3 Ke8 14.Fd3 Abd7 15.a4 Af8 16.b3 Fc7 17.Ke1 Kxe1+ 18.Vxe1 Vd6 19.Ae2 Ve7 20.Ff4 Fxf4 21.Axf4 Vxe1+ 22.Kxe1 Fd7 23.a5 Ke8 24.Kd1 Fc8 25.Ae2 A8d7 26.Ac3 Sf8 27.Sf2 Se7 28.Ke1+ Sd8 29.Aa4 Kxe1 30.Axe1 g6 31.Se3 Se7 32.Fc2 Sd6 33.Ad3 Ag8 34.b4 cxb4 35.Sd4 Agf6 36.Axb4 Ah5 37.c5+ Sc7 38.Fb3 f6 39.d6+ Sd8 40.c6 bxc6 41.Axc6+ Se8 42.Ab6 Axb6 43.axb6 Sd7 44.Ae7 Fb7 45.Sc5 Af4 46.Fa4+ Sd8 47.Fc6 Ae6+ 48.Sd5 Af4+ 49.Sc4 1-0

** 44. Satranç Olimpiyatı

(29 Temmuz - 09 Ağustos 2022 / Chennai IND)

Sargissian,Gabriel (2698) - Caruana,Fabiano (2783) [E15]

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 b6 4.g3 Fa6 5.b3 Fb4+ 6.Fd2 Fe7 7.Ac3 d5 8.cxd5 exd5 9.Fg2 0–0 10.0–0 Ke8 11.Ae5 Fb7 12.Kc1 Abd7 13.Kc2 Af8 14.Fc1 Ae6 15.Fb2 a6 16.e3 Fd6 17.Ae2 a5 18.a4 c5 19.Af4 Axf4 20.exf4 Fa6 21.Ke1 Kc8 22.g4 cxd4 23.Kxc8 Vxc8 24.Fxd4 Fb4 25.Ke3 Ae4 26.Fb2 Fb7 27.h3 f6 28.Af3 Vc7 29.f5 Vf4 30.Ke2 Fc5 31.Fd4 Kd8 32.Fxc5 bxc5 33.Ve1 h5 34.Vxa5 Kc8 35.Ah4 Ka8 36.Ve1 Vc7 37.Ag6 c4 38.bxc4 Vxc4 39.Kb2 Fc6 40.Ae7+ Sh7 41.Fxe4 dxe4 42.Kb4 Vc5 43.Axc6 Vxc6 44.Vxe4 Vc1+ 45.Sg2 Kd8 46.Kc4 Vd2 47.gxh5 Kb8 48.Kd4 Vc1 49.Vg4 Vc6+ 50.Sh2 Vc2 51.Vg6+ Sh8 52.Vg3 Kg8 53.Vf4 Sh7 54.Kd7 Sh8 55.h6 g5 56.fxg6 Vxg6 57.Kg7 1-0