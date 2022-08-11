Yahu kendinize güldürmeyin... Kafenin sağcısı solcusu olur mu ?..

Yıllar sonra bambaşka bir konseptle hizmete başlayan ve özellikle orta yaşın biraz üstü gruba hitap eden Cumhuriyet Parkı'ndaki kafe, Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında ciddi soruna dönüştü. Büyükşehir 'sit' alanı diyor, Fatma Kaplan ve kafe müdavimleri "Bahane" uyduruyorlar diye yanıt veriyor, müdavimleri ise isyan ediyor

2 LİRA ÇAYI ÇOK MU GÖRDÜLER ?...

Bir süredir müdavimi olduğum Cumhuriyet Parkı (Asıl adı Çocuk Parkı'dır, biz alışamadık daha) nezih ortamı, harika söyleşileri ve dostlar buluşmasıyla dikkat çekiyor. Fazla dikkat çekmiş olacak ki, hemen siyasi bir rant tartışması haline geldi...

Öncelikle Çocuk Parkı'nın kent adına önemine değinmek isterim...

Çocukluğumuzun geçtiği park içerisindeki havuzda yüzmüş insanım. Arkadaşlarımla, o leş gibi havuzda kulaç atıp dipteki bozuk paraları topladığım çok olmuştur. Bekçiler de bize izin verirlerdi o zaman...

Çok dalış...

Çok harçlık...

Yan taraftaki Çamlaraltı Gazinosu ise özel parayla tutulan bir düğün, kına, ya da nişan merkezi olmuştu...

Kentin kalburüstü insanları Leyla Atakan yerine burada törenlerini yapar ve kendini ayrıcalıklı hissederdi...

Bohem bir tarzı vardı...

Görseli Düzenleyin

HAKAN YAĞCIOĞLU İZMİT LİSESİ'NİN 'KAPIŞMA' YERİ

Yıllar yılları kovaladı, Çocuk Parkı, üç okulun orta yerinde olduğu için bir 'Kapışma mekanı' haline geldi...

Ergenlik yıllarımızda kız arkadaşımıza laf atan, okulda dayılık taslayanın ifadesini alma yeriydi park...

Ancak olaylar sonra öyle büyüdü ki, kavgalar silahlı çatışmaya bile döndü, 90'larda cinayet işlendi...

Şimdilerde yeniden eski kimliğine bürünmeye başlayan ve kentin eski delikanlılarının orta yaş üstü buluşma yeri haline gelen mekan, belediyeler arasında tartışma konusu oluyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2 liraya çay, 12 liraya mancarlı pide satışı yaparken, gönüllerde taht kurdu. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin bu kafeyi kapatma kararı siyasi rant olarak da yorumlanıyor, merkezdeki kafelerin baskısı sonucu sıkıntı çıkarıldığı şeklinde iddialar bile ortaya atılıyor.

Bir zamanlar sağcısının da solcusunun da buluşma noktası olan park, sanki solcuların buluşma yeri gibi algılatılıyor...

İKİ ADAM KAVGA ETTİ BİLE...

Gerginlik artıyor...

Hatta önceki akşam iki yaşlı adam kavga etti ve biri yerlerde yuvarlandı...

Bunu bile bahane olarak görmek isteyenler oluyor...

Her türlü provokasyona açık bir hale gelen kafede, şu anda huzur yok, tabii ki paranoyak dedikodular da artıyor...

Ama yine de en sıcak zamanda bile gidin, püfür püfür esen rüzgârla, Eski İzmit'in tadını çıkarın...

Bu kafeyi Tahir başkan da düzenlese, Fatma başkan da düzenlese gönüllerde taht kurar...

Ben bunu tarafsız biri olarak açık ve net söyleyebiliyorum...

Yahu işkembeden sallamayın, kafenin sağı solu olur mu ?.. Koskoca başkanlar bunlarla uğraşır mı ?..

Dedi kodu üretmeyin !..

Çözüm bulun çözüm !..