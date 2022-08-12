O rekor hâlâ kırılamıyor: 75 gol

75 gol…

Saffet’in, 90’lardaki efsane Kocaelispor’da gol rekoru…

3 yılda atılan gol sayısı…

Hâlâ bu rekor kırılamıyor…

Sonra Fenerbahçe Galatasaray formaları giymesi…

Futbola Beşiktaş’ta başladığı da düşünülürse, müthiş bir kariyer…

Şimdi MHP Kocaeli milletvekili olarak görev yapıyor…

Kocaelispor’u her platformda temsil ediyor…

Hatta kulübe de dolaylı etkisi sürüyor…

Öne çıkmıyor…

Kocaelispor MHP’li isimlere emanet durumda bulunuyor…

Kocaelisporlular Derneğinin Altınnal’daki kongresinde bir araya gelişimizi unutamıyorum…

O efsane kadro ve onların takipçisi gazeteci unutulabilir mi ?..

Beşiktaş’ın…

Fener’in…

Galatasaray’ın..

Trabzon’un köşe bucak kaçtığı bir Kocaelispor vardı…

Çıta öyle yükseldi ki…

Bir daha oralara gelemedik…

Ancak buğulu gözlerle anımsıyoruz…

2.Lig’de tırmalıyoruz…

Birilerinin 90’lı yıllardaki o Kocaelispor’u anlatması lazım…

Ben de bunu yapıyorum…

İşte Faruk Yiğit (mağara Faruk), Yalçın Kıldıran, bendeniz ve Saffet Sancaklı… ne tesadüf ki, takım fotoğrafında da bu üçle bir araya gelmiş… Ah keşke o takımda ben de olsaydım…