Mazerete bakın, elektrik kesintisi “kuş çarpması” nedeniyle oluyormuş

Geçen hafta, bölgemizdeki sık elektrik kesintilerini dile getirmek için “SEDAŞ, Kocaeli halkını resmen keriz yerine koyuyor” başlıklı bir yazı yazmıştım.

SEDAŞ’tan “bilgilendirme” geldi.

Bilgilendirmede, özellikle Kartepe Balaban Mahallesi’ndeki elektrik kesintilerinin kuş çarpması, havai hat ve kesici arızasından kaynaklandığı belirtiliyordu.

“Bilgilendirme” aynen şöyle:

“Sayın Tanzer ÜNAL,

Kocaeli gazetesindeki 3 Ağustos 2022 tarihli “SEDAŞ, Kocaeli halkını resmen ‘keriz’ yerine koyuyor” başlıklı haberle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

Geçtiğimiz hafta, Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’ndeki müşterilerimizin enerji ihtiyacını karşılayan şebekede manevralar, kuş çarpılması, havai hat ve kesici arızası gibi elimizde olmayan nedenlerle elektrik kesintileri yaşanmıştır. Kurumumuz, söz konusu kesintileri minimize etmek amacıyla bölgede kesici değişimi ve kısmi ağaç kesimi çalışmaları gerçekleştirmiş olup, bakım programımız kapsamında da izolasyon tespit ekiplerimiz tarafından ilgili şebeke yeniden kontrol edilerek saptanan uygunsuzluklar bakım ekiplerimizce giderilmiştir.

Kurumumuz, Kartepe ilçesine bağlı tüm yerleşim yerlerindeki enerji kesinti süre ve sayılarını azaltmak ve yeni enerji taleplerini karşılayabilmek adına yatırımlara devam etmektedir. Bu kapsamda ilçede; yeni bağlantı talebinin karşılanmasına yönelik 13 trafo, 1 alternatif besleme tesisi, 2 aydınlatma tesisi ve 4 yenileme projesi olmak üzere 20 proje hayata geçirilecektir.

SEDAŞ olarak Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’deki 2 milyon müşterimizin kesintisiz ve kaliteli enerji hizmetinden faydalanabilmesi ve mağduriyetlerin yaşanmaması için çalışmalarımıza 7/24 devam etmekteyiz.

Saygılarımızla,

SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü”

SEDAŞ, hizmet anlayışını değiştirmeli

Bölgemizde SEDAŞ’tan şikâyet yeni değil.

Yıllardır devam ediyor ve gazetemiz de bu yakınmaları yıllardır dile getiriyor.

Ama sorun devam ediyor.

İşte bu nedenle son yazımın başlığını “SEDAŞ, Kocaeli halkını keriz yerine koyuyor” koydum.

SEDAŞ, şikâyetlere kulak asmıyor.

Şikâyetleri minimize etmiyor.

Bu nedenle şikâyetler azalacağına çoğalıyor.

Bu nasıl bir hizmet anlayışıdır?

Kışın kar yağıyor, her bölgeden “Elektrikler saatlerce yok” çığlıkları yükseliyor.

Yaz geliyor, elektrikler yine kesiliyor, bu defa suç kuşlara atılıyor, “kuş çarpması” sonucu elektriklerin kesildiği açıklanıyor.

Ne yapalım yani, kışın kar yağmasın, yazın da kuşlar uçmasın mı?

Elektrik alımı ve satımında karşılıklı sorumluluk yok mu?

Biliyorsunuz, elektrik dağıtım şirketi ile aboneler arasında karşılıklı bir sözleşme yapılır.

“Hizmet alımı karşılığında bedelinin ödeneceği” sözleşmesi…

Dağıtım şirketi…

*Her ay verdiği elektriğin parasını alıyor mu? Alıyor…

*Parasını tahsil edemezse, abonenin elektriğini kesiyor mu? Kesiyor…

*Maliyeti arttı diyor, sık sık elektrik kilovat fiyatını artırıyor mu? Artırıyor…

*Faturalara kayıp kaçak bedelini de ekliyor mu? Ekliyor…

*Sayaç okuma bedelini de bizden alıyor mu? Alıyor…

*Genel müdürler ile patronların yemek, içmek, gezmek gibi masraflarını da biz ödüyor muyuz? Evet, biz ödüyoruz…

Tamam da aboneler elektrik dağıtım şirketinin her istediğini yerine getiriyor, getirmezse de elektriği kesiliyor…

Peki, “elektrik dağıtım şirketinin abonelere elektrik vermemesinin” bir bedeli, bir yaptırımı yok mu?

Sık sık yaşanan elektrik kesintileri, işyerleri ve konutlarda büyük sıkıntılar yaratıyor.

Hayat duruyor, herkes eli kolu bağlı öyle oturuyor.

İş yapamayan esnafın, üretim yapamayan işletmelerin zararını kim karşılayacak?

Düzensiz voltaj inip çıkmasından dolayı çoğu elektrikli aletler bozuldu, kullanılamaz hale geldi, bu zararları kim ödeyecek?

Bu nasıl bir hizmet anlayışıdır?

Vatandaş; ödemesini yapmazsa, cezası var, elektriği kesiliyor…

Elektrik dağıtım şirketi; elektrik vermeyip aboneyi yığınla zarara uğratırsa, cezası yok.

Böyle saçmalık olur mu?

Sonunda olan, vatandaşa oluyor.

Bir tarafın, yani hizmet alan vatandaşın sorumluluğu var…

Diğer tarafın, yani hizmet satan SEDAŞ’ın sorumluluğu yok.

Bir kez daha altını çizerek yazıyorum.

Kocaeli’nde şu “elektrik kesintisi rezaletine” artık son verilmeli.

Vatandaşın elektrik ihtiyacı karşılanamıyorsa da, bunun bir yaptırımı olmalı.