Türkiye ormanlarında çok tuhaf üretim!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2015 yılı Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi’ne göre, dünya ormanları yaklaşık 4 milyar hektar alanla, dünya kara yüzeyinin yüzde 27'sini kaplamaktadır. Yapılan tespitlere göre 1990'dan 2015'e kadar, dünya ormanları her yıl yüzde 0.13 azalmıştır (Bu durumda her yıl Hırvatistan toprakları kadar azalma olmuştur). Ancak olumlu bir gelişme olarak ormansızlaşma global düzeyde yavaşlamıştır. Kayıp 1990-2000 döneminde yılda 7,2, 2000-2005'te 4,6, 2005-2010'da 3,4 ve 2010-2015'te 3,3 milyon hektar olmuştur.(1)

Dünya ormanları, gövde, dallar ve kökler dahil olmak üzere 296 milyar ton karbon içermektedir. Yani bir hektar ormandaki karbon miktarı yaklaşık 74 ton kadardır. Ormansızlaşma nedeniyle, dünya ormanlarındaki karbon stoku son 25 yılda 11 milyar tondan fazla azalmıştır. Bu bir yılda dünyada havaya salınan karbondioksit (CO2) miktarına eşit bir rakamdır. (1) Bilindiği üzere küresel ısınmanın ana nedeni havadaki karbondioksit miktarındaki artıştır.

Durum bu iken yurdumuz ormanlarında neler olmaktadır? Ormanlarımızın, alan ve kalite olarak korunumunda gelinen nokta nedir?

Bu satırları yazarken aklıma 49 yıl önce yaşadığım bir olay geldi; Karadeniz kıyısında ormanca çok zengin bir yöredeki Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Bölge Şefiyim. Orada ilk yılım ve ormandan üretim yapma zamanı geldi. Amenajman planına göre o yıl içinde yapmam gereken üretim (buna eta denilir) 8000 m3. Orman alanında, amenajman planına göre o yıl kesim yapılacak bölmelerine gittim, kesilecek ağaçları damgaladım ve 2000 m3’te kaldım. Çünkü ormanın daha fazlasına dayanması mümkün değildi.

Birkaç gün sonra müdürlüğe Orman Bölge Müdür Yardımcısı geldi. Bölge şeflerini bir masa etrafında topladı. Soruyor; bölgende bu yıl eta ne kadar ve ne kadar damga yaptın? Sıra bana geldi, eta 8000 m3, yaptığım damga 2000 m3. Bunu duyunca yerinden fırladı; Bu ne demek! Bu ne tembellik! Bu nasıl bir sorumsuzluk!

Beyefendi… Bu kadar sinirlenmeniz gerekmiyor; Orman tahribat görmüş ve amenajman planındaki rakamlar değerini kaybetmiş, Ben bu rakamı tutturmaya çalışsam ortada bilimsel anlamda orman kalmayacak. Ben bu sorumluluğu almam, isterseniz beraber gidelim durumu görelim dedim.

Bu önerimi nedense dikkate almadı. Ama 8-10 sene sonra tesadüfen ilk karşılaşmamızda bana o münakaşamızı unutturmak istercesine son derece olumlu davrandı.

Ben İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde böyle yetiştirilmiş Orman Mühendisiydim.

Durumun daha net olarak anlaşılması için amenajman planının ne olduğunu basit bir anlatımla ortaya koyayım: Amenajman bir bilim dalıdır. Bu planlarda ormancılık ilminin ana prensipleri doğrultusunda, ormanların değişik alanlarında ölçümler yapılarak ağaç türü ve yetişme ortamına bağlı olarak hektar başına yıllık hacim artımları belirleyip ormanların neresinde, nasıl, ne zaman ve ne ölçüde üretim yapılacağı belirlenir. Bu planlar, ormanın sürekliliğini, kalitesinin iyileştirilmesini ve veriminin arttırılmasının yanı sıra orman arazilerinin biyolojik çeşitliliklerini, üretkenliklerini, yenilenme kapasitelerini, canlılıklarını, ekolojik ve ekonomik işlevlerini koruyacak şekilde hazırlanır ve uygulanır.

Ormanlardan yapılacak ve amenajman planlarında ortaya konulan üretim miktarları öncelikle “Yıllık Cari” artıma bağlıdır. Bu artım, orman ağaçlarında bir vejetasyon (büyüme) döneminde boy ve çaptaki artışa bağlı olarak orman servetindeki yıllık hacim artışı olup m3 cinsinden hesaplanır.

Ormanlar için en büyük tehlike amenajman planlarındaki üretim rakamlarının aşılmasıdır. Böyle bir uygulama ormanı tam anlamıyla “perişan” eder, hatta tamamen ortadan kalkmasına neden olabilir.(3)

Bu nedenledir ki özellikle iklim şartlarında olumsuz değişimler ve böcek gibi zararlıların etkinliğine bağlı olarak Yıllık Cari Artım’da fark edilemeyen azalma nedeniyle ormanlardan fazla üretim yapma tehlikesini ortadan kaldırmak için kalkınmış ülkelerde amenajman planlarında ortaya konulmuş rakamların da altına inilir. Örneğin dünya orman varlığının "sadece" %5'ini temsil etmesine karşın dünya orman ürünleri üretiminin yaklaşık %25'ini sağlayan (2) günümüz Avrupa ormanlarında 20 milyar m3 odun vardır ve yıllık artış ile yeniden oluşan 645 milyon m3’ten fazla odunun sadece %64'ü kesilip ormanlardan alınmaktadır. (4)

Avrupa’da durum bu iken Türkiye ormanlarından, son 13 yıl içinde sadece tomruk üretimini gösteren aşağıdaki tabloya baktığımızda ormancılık ilmi açısından “içimizin kararmaması” kesinlikle mümkün değildir.

Yıllar Tomruk Üretimi (3)

2008 3.945.851

2009 3.757.859

2010 4.374.840

2011 4.839.139

2012 5.027.738

2013 4.629.829

2014 5.001.861

2015 5.904.015

2016 5.786.107

2017 5.474.260

2018 7.152.776

2019 8.514.026

2020 9.790.637

2021 10.327.486

Bu tabloya bakınca net olarak ne görülüyor? Cevap: 13 yıl içinde Türkiye ormanlarından tomruk üretimi tam 2,6 misli artmış.

Hem bir Türkiye vatandaşı hem de İ.Ü. Orman Fakültesi’nin kapısından girdiği gün ormanlardan tek beklentinin ekonomik gelir olamayacağını öğrenip Orman Mühendisliği tahsil etmiş kişi olarak bu uygulamaları sağlayan, bu uygulamalara göz yuman, bu uygulamayı normal kabul edenlere soruyorum:

Bu nasıl mümkün olabilir? Her sene, bir önceki yılda olanından daha fazla tomruk üretmeyi sağlayan nedir?

Bunu, hangi gizemli etken veya sebep sağlamıştır?

Sanki, her sene sonrasında üretim yapılma sırası, cari artımı, dolayısıyla etası daha yüksek olan ormanlara gelmiştir?

Sanki, iklim şartlarında ormanlar açısından öyle olağanüstü, yani aklın alamayacağı olumlu değişimler olmuştur ki ormanların cari artımları, amenajman planlarında önceden belirlenmiş olanların çok üstüne çıkmıştır.

Sanki, bu tomruk üretimleri yapılırken amenajman planlarının önemi yoktur. Yani o planlarda yazılı olan üretime ilişkin rakamlar önemsizdir ve dikkate alınmamıştır.

Evet…Çok merak ediyorum. Hangisi?

Kaynak

1)Anonim. 2020. Le foreste della Terra cambiano a due velocità. Il quadro globale tra deforestazione e boschi in crescita.LİFEGATE

2)Anonim. Gestione sostenibile delle foreste

3)Anonim. Faaliyet raporu (2008-2021). Orman Genel Müdürlüğü

4)Promo_legno.2022.Un iniziativa di proHolz Austria