Şehit General Polad Haşimov adına park açılışı

Türkiye’de eğitim almış, ülkesinin başarısı için şehit olan, sevilip sayılan General Polad Haşimov adını ebedileştirmek için birkaç yerde adına park ve benzeri yerler açılmıştır.

Kardeş Azerbaycan'ın 44 gün süren zafer savaşında Türkiye olarak tam destek verildiği dünya kamuoyuna net bir şekilde duyuruldu.

O tarihte Kocaeli milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile yönetim kurulu ve sivil toplum kuruluşlarının hemen hemen tamamına yakını Haydar Aliyev Kültür Evimizi ziyaret ederek Azerbaycan'a maddi ve manevi desteklerini yazılı ve sözlü olarak bildirdiler.

Destek veren herkese tekrar teşekkür ediyoruz.

Destek ziyaretleri sırasında İzmit Belediye Başkanı Sayın Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine yaşanan süreçle ilgili gerekli bilgiler verilerek Türkiye’de eğitim almış, ülkesi için şehit olan rahmetli PoladHaşimov adını ebedileştirmek için talep üzerine bir parka adının verileceği sözünü vererek Sayın Başkanımız ile bir protokol imzaladık.

Konak Hastanesi’nin yanında bulunan parkın açılışı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Parkın görüntüleri Azerbaycan basınında birçok yerde yayınlanarak paylaşıldı. Bu parkın Azerbaycan'da sevinç ve büyük mutluluk yarattığı haberlerini alıyoruz.

Yıllardır diaspora çalışmalarını yürüten bir kurum olarak bütün yapılan faaliyetlerde Kocaeli’nin hep ilk sırada yer aldığını gururla söylüyoruz.

İzmit Belediyemiz aynı zamanda Bakü Nesimi Belediyesi ile Kardeş Belediyelerdir. Bakü'de İzmit adına çok önemli ve güzel bir park açılışınıda yapmıştık.

Şehit General PoladHaşimov adına açılacak park nedeni ile İzmit Belediye Başkanı Sayın Av. Fatma KaplanHürriyet ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

İki kardeş ve dost devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.

İçişleri Bakanlığından üç yılda üç proje

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği’nin önce ‘Ermeni Diasporasının İftiralarına Cevap Verme Projesi’ ve daha sonra‘Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Projesi’ni başarıyla gerçekleştirmesinin ardındanşimdi de ‘Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan Dostluk Projesi’ni hayata geçiriyoruz.

Projenin hayata geçirilmesi için İçişleri Bakanlığını temsilen Kocaeli İl Dernekler Müdürlüğünde protokol imzalandı.

Barışmasını bilmeyenler savaşmasınıda bilemezler veciz sözü devletler arasındada geçerlidir.

Kafkasya’da gerçek ve kalıcı barışın Azerbaycan ile Ermenistan arasının normale dönmesi ile ebedi olacağına inanıyoruz.

Bu projenin kalıcı dostluğa büyük katkı sağlamasını diliyor ve bekliyoruz.

Hayırlı uğurlu olsun.