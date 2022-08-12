Facebook halen zirvede… TikTok tahtını kaybetmedi…

Kimine göre en klasik sosyal medya ağı Facebook. Gençlerin çoğunluğu Instagram ve TikTok’ta, Facebook ise atıl ve kullanılmayan bir sosyal medya ağı… Ama yapılan araştırmalar bunun böyle olmadığını söylüyor.

3 ayda bir düzenli olarak yayınlanan dijital rapor WeAreSocial, birden fazla kaynaktan derlediği verilerle en çok kullanılan sosyal medya platformlarını ortaya koydu.

Veriler, sosyal medya platformlarına dair bazı farklı ve önemli ipuçlarına da ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz gün yayınladığı raporuyla tüm dünyada en fazla internete erişim sağlanan cihaz tipini, internetteki haber tüketimini ve gördüğü haberlere en çok inanan ülkeleri gösteren WeAreSocial’inraporunun ikinci bölümünde odak noktası sosyal medya platformları oldu.

Yeni yayımlanan raporda sosyal medyada geçirdiğimiz toplam süre, en fazla kullandığımız sosyal medya platformu ve sosyal medyada neler yaptığımız gibi bilgiler yer aldı.

2.0 MİLYON KULLANICIYLA

Kepios’un verilerine göre hazırlanan tablo, en fazla kullanılan sosyal medya platformunun, günümüzde her ne kadar ölü sayılsa da Facebook olduğunu gösterdi. Facebook’un 2,9 milyar aktif kullanıcıyla başı çektiği listenin ikinci sırasında YouTube, üçüncü sırasında ise WhatsApp yer aldı. TikTok, listenin altıncı sırasında bulunuyor.

Peki sosyal medyayı hangi sıklıklarla kullanıyoruz?

Data.ai’ın verilerinin derlendiği yukarıdaki tabloya göre TikTok, aylık bazda en fazla kullandığımız sosyal medya platformu konumunda yer alıyor. İkinci sırada YouTube yer alırken son günlerde eskiye dönmesi istenen Instagram, listenin beşinci sırasında bulunuyor.

SensorTower’ın yukarıdaki verileri ise günlük sosyal medya kullanımını gösteriyor. Bu listenin en tepesinde bulunan isim de şaşırtmayan bir şekilde TikTok oldu. İkinci sırada YouTube, üçüncü sıradaysa Instagram yer aldı.

Telefonuna Instagram yüklü olanların %39’u uygulamayı her gün açıyor. Bu oranagöre TikTok %29 ile ikinci, Facebook %27 ile üçüncü sırada görülüyor.

Peki sosyal medyada ne yapıyoruz?

Facebook kullanıcılarının %71,3’ü uygulamayı arkadaşları ve ailesiyle sohbet için kullanıyor. Instagram’da en büyük kullanım amacı bir fotoğraf ya da video paylaşmak olurken, TikTok’ta ise eğlenceli içerikler arayışında oluyoruz. Twitter ve LinkedIn ise güncel olayları takip ettiğimiz platformlar olarak görev yapıyor.

TEK SOSYAL MEDYA YETMİYOR

GWI tarafından derlenen diğer verilerise, neredeyse hiçbirimizin bir sosyal medya platformuna sadık olmadığını gösterdi. Sadece bir sosyal medya platformuna sadık olanların oranı, en yüksek WhatsApp kullanıcılarında görülüyor. Bu uygulamayı ise YouTube ve Facebook takip ediyor.

KULLANICI İSTATİSTİKLERİ

Paylaşılan bu genel tabloya göre ise tüm dünyada toplam 4,70 milyar sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu sayı, sadece bir yılda 227 milyon artmayı başarmışken, sosyal medyada ortalama geçirdiğimiz günlük süre ise 2 saat 29 dakika seviyesinde. Ayrıca verilere göre 13 yaşından büyük olanların %75’i ve internet kullanıcılarının %93,6’sı sosyal medya kullanıyor. Kadınların sosyal medya kullanımındaki payı ise %45,7 seviyesinde.

Körfez’de Taşköprü Güreşleri

Körfez Belediyesi Altın Kiraz Taşköprü Yağlı Güreşleri geçtiğimiz haziran ayında yapılacaktı. Yağış nedeniyle ertelenen güreşlerin tarihi ise 21 Ağustos Pazar gününe alındı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Körfez Belediyesi, Sevindikli Mahallesi’nde bulunan er meydanında güreşseverlerle buluşacak. Güreşlerin başlama saati ise 09.30 olarak belirlendi.

CHP’de düğün var

CHP Kartepe eski İlçe Başkanı ve geçtiğimiz dönem belediye başkan adayı olan Cumhur Karakadılar ve Nazire Karakadılar çifti, oğulları Zeki Karakadılar’ı evlendiriyor. Meryem-Sabri Soyer çiftinin kızları Kübra ile CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki’nin düğün törenleri bugün yapılıyor. Tören, saat 19.00’da Derbent Kartepe Park Otel’de yapılacak. Her iki aile de tüm dost ve yakınlarını bu mutlu günlerinde yanlarında görmek istiyor.

Başkan Söğüt aşure dağıttı

Birlik ve beraberliğin sembolü olan Muharrem Ayı’nın en güzel örneği, birlik ve beraberliğin kenti Körfez’de de yaşandı. Tütünçiftlikviyadük altında kurulan stantta,

Belediye Başkanı Şener Söğüt vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Başkan Söğüt’e Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Körfez’de Tütünçiftlik viyadük altında oluşturulan aşure standında; 3 bin kase aşure dağıtıldı. Körfez halkı yapılan ikramlar sebebiyle Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ve belediye personeline teşekkür etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen dağıtım, Mimar Sinan Mahallesi’nde de gerçekleştirilecek.