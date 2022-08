Denge siyaseti çok önemli

Rusya’nın Ukrayna’yı istilası süreci devam ediyor, Kiev’i alma girişimleri başarısız kalınca aslında en başında yapması gerekene dönen ve sınırlarından parça parça Ukrayna’yı yutmaya başlayan Rusya’nın bu yönteme sadık kalırsa savaşı kaybetmesi çok mümkün görünmüyor. Zira karşısındaki ülkeye göre ateş gücünün yüksekliği ön plana çıksa da aslolan sahada savaşacak insan gücü sayısının karşısındakine göre katbekat fazla olması. Düşmandan 1 götürürken kendisinden 5 gitse bile günün sonunda karşısındaki ordu savaşacak insan bulamaz duruma geldiğinde kendisinin hala devasa bir insan gücü rezervi mevcut olacak.

Gerçi bu tip bir gidişatın savaşacak insanlarda bir irade ve rıza oluşumunda büyük sıkıntılar yaşatacağı muhakkak ancak gerek profesyonel askerler gerekse de işin savaş dışındaki kısmı olan ülke içindeki propaganda süreçlerini doğru yürütebilirlerse; başarılı olmamaları için büyük çaba sarf etmeleri gerekiyor. Zaten savaş başladıktan sonra Rus Ordusunda yaşanan kritik pozisyonlardaki isimlerin değişimlerine de baktığımız zaman Putin’in kendisini yanlış yönlendiren birçok kurmayı dehlediğini de görebiliyoruz. Kiev’i almak isteyen Putin’e bunun imkansız olduğunu söylemeyen ya da söyleyemeyen kurmay kadro artık görevde değil. Bu da Putin için olumlu bir durum. Zira hayallerin peşinden koşmak, realist bir çerçevede bakınca şartların uygunluğu kontrol edilmediği zaman insanları, devletleri, milletleri ve her türlü organizasyonu felaketlere sürükler. Putin rejimi açısından savaşın başında düşülen hataların hemen hepsi bertaraf edilmiş görünüyor.

Bu gelişmeler çerçevesinde Ukrayna’nın gelecek on yıl ve belki de on yıllar boyunca savaş ortamında olacağını öngörebiliriz. Karadeniz kıyılarında ve Avrupa’nın sınırında bir Suriye yaratmak Putin’in birincil önceliği değildi ve belki de amaç kesinlikle bu değildi ancak gelişmeler süreci bu noktaya getirdi ve aslında bu gidişatın kendileri açısından daha olumlu olacağını öngöremediler. Ukrayna’yı istila edip, iktidarı değiştirip, istediği bölgeleri yutup kendisine bağlı bir kukla devlet yaratmak amacıyla çıkılan yolda Rusya bugün planlarının tamamen dışında ancak yine kendisinin lehine olabilecek bir vaka yaratmış oldu.

Neden kendi lehine? Çünkü totaliter bir rejim yanı başında yer alan ve tarafı olduğu bir istikrarsızlıkla mücadele için onlarca legal ve illegal yola ve yönteme sahipken; demokratik devletlerin bununla yaşaması çok olası değildir; üstelik demokratik devlet yapısının sürekli olarak aşınacağını ve demokratik siyasi ve askeri birliklerin çatlayacağını da benzer durumda kalmış ülkelerin yakın geçmişine bakınca görebiliyoruz.

Kısacası Putin, istediğini alamadı ancak uzun vadede aklına bile gelmeyen bir avantajlar silsilesini karşısında buldu. Bunun ne derece farkındalar, ne derece değiller bunu zamanla göreceğiz.

TÜRKİYE’NİN TUTUMU DOĞRU

Savaşın başladığından bu yana dengeli bir siyaseti biraz bilinçli biraz da şartlar gereğince benimseyen Türkiye açısından Ukrayna’nın bir Suriye bir Irak haline gelmesi elbette tercih edilebilir, istenebilir bir şey değil. Her ne kadar silah satarak bu savaş ekonomisinden biz de payımıza düşeni nasiplensek de Karadeniz’in istikrarsızlaşması bizi her an topun ağzına getirebilir.Bugün ipine sıkı sıkıya sarıldığımız ve birilerinin çok bilmiş tavırlarla bundan birkaç ay öncesine kadar beğenmediği Montrö bile bizi kurtaramaz.

Bundan dolayı dikkatli olmalı ve sürmekte olan mevcut denge siyasetini takip etmeliyiz. Fikren Putin rejimine iliklerime kadar karşı bir insan olsam da yürütülen siyaset ülkemiz ve dolayısıyla milletimiz açısından doğru ve olumludur. Taç giyen baş akıllanır demişler ne de olsa… Tacı giysek, biz de hislerimiz yerine reel politiğin buz gibi gerçekleri karşısında doğrusu neyse onu yapmakla yükümlü olacağız.

Bu süreçteki denge politikamızı üç katmanlı bir şekilde okuyabiliriz. Bunun ilki küresel denklemde iki tarafın arasındaki konumumuz. Özellikle tahıl koridoru anlaşmasının yapılmasında kurgulayan ve hayata geçiren rolümüz ciddi anlamda bize global ölçekte bir kredi açtı ve son yıllarda Batı nezdinde aşınan itibarımızın bir parça toparlanmasına katkı sundu.

Öte yandan NATO’nun güvenliğinin riske girmesinin kağıt üzerinde olduğu günler de geride kaldığı ve Rus yayılmacılığının Batı’ya yönelik olarak net bir şekilde sahada hayata geçmesi dolayısıyla bize yönelik ikircikli silah satışı tutumlarında da belirli oranda bir yumuşama oldu. Büyük stratejik hatalarımız sebebiyle dışında kaldığımız F-35 programına geri dönemesek de en azından hava hakimiyetimizi Yunanistan karşısında kaybetme eşiğine gelmişken F-16 anlaşmasıyla bir parça dengeyi koruyabilmeyi başaracağız gibi görünüyor.

İkinci ve üçüncü katman da savaşın tarafları olan ülkelerle ikili diplomasi süreçlerimiz. Ukrayna’ya insani yardım yapıyor, bu konuda aktif bir rol alıyor ve SİHA’lar başta olmak üzere askeri ekipman satışı yapıyoruz. Birinci katmandaki arabuluculuk konusundaki her adımımız da Ukrayna ile olan ilişkileri güçlendiriyor zira bugün hayata geçen tahıl koridoru sayesinde bitik durumdaki Ukrayna ekonomisi üç beş kuruş da olsa bir para kazanabiliyor ancak daha önemlisi Batı nezdinde işe yarar kalabiliyor.

Bu bizim onlarla olan ilişkimiz sayesinde, Batı kamuoyu nezdinde “Danzig için neden ölelim” durumuna düşmelerini geciktirici bir faktördür. (“Danzig için neden ölelim” başlıklı yazımı yine bu sayfalarda 3 Temmuz 2021 tarihinde yazdım, ilgililerine öneririm)

Üçüncü katman olarak da Rusya ile olan denge siyasetimizi ele alırsak; ambargolar ve kısıtlamalar altında boğulmaya çalışılan ve şu anda bir şekil idare edebilse de uzun vadede altından kalkması mümkün olmayan bir sürece çoktan girmiş olan Rusya açısından dünyaya açılabildiği birkaç kapıdan birisi olan konumumuz onlar nezdinde hayati öneme sahip. Rusya için Ukrayna’ya sattığımız silah ve mühimmatlar elbette can sıkıcı olsa da savaşı zamana yayma stratejisine döndükleri için; bu envanter girişleri onlar açısından çok da önemli ve kritik bir unsur olmaktan çıktı. Üstelik Suriye ve Azerbaycan başta olmak üzere Rusya ile askeri anlamda sahada her an burun buruna olan bir konumumuz da varken ipleri koparıp atmak çok mümkün değil. Bu bizim için çok hayatiyken Rusya için de bizim kadar olmasa da oldukça önemli bir parametre.

Bu çerçevede aramızdaki ilişki şu anda biraz dehşet dengesi biraz çıkar birlikteliği çerçevesinde bir şekilde ilerliyor. Bunu korumak zorundayız zira karşımızdaki güç Ukrayna topraklarında ciddi oranda itibar kaybetmiş olsa da bizden hala çok büyük bir askeri güce sahip.Ve NATO güvencesinin günümüz şartlarında bir tehdit durumunda bizim lehimize ne kadar işleyebileceğini; işlerse de bizim lehimize mi yoksa diğer NATO paydaşlarının ajandalarına mı hizmet edeceği sorusu ortada duruyor.

Türkiye şartlar ve tarihin kadim akışı çerçevesinde bugün doğru bir yol tutturmuştur. Bu yoldan sapmamak iktidarın ve seneye yapılacak seçimlerde olasılıklar dahilinde görülen bir iktidar değişimi durumunda başa gelmesi muhtemel olanların milim kıpırdamadan uygulaması ve derinleştirmesi gereken bir yoldur. Bu vesileyle denge siyasetinin büyük üstadı olan; Kurtuluş Savaşımızın büyük kumandanlarından olan savaş kahramanımız ve devletimizin kurucu babalarından olan merhum İsmet İnönü’yü de rahmetle anıyorum. Senin de izindeyiz…