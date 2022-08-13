Türkiye’deki kötü gidişe kafayı takalım mı, takmayalım mı?

Hikâyeyi bilirsiniz…

Köyün birindeki yoksul, yaşlı adamı ülkenin kralı bile kıskanırmış.

Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral, bu at için ihtiyara neredeyse servetinin tamamını teklif etmiş, ama onu satmaya ikna edememiş.

Yaşlı köylü hep şöyle dermiş:

“Bu sadece bir at değil, benim için bir dost. İnsan dostunu satar mı?”

Bir sabah kalkmış ki at yok.

Köylüler ihtiyarın kapısına dayanmış:

“Seni yaşlı bunak. Bu atı sana bırakmayacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın” demişler.

İhtiyar, “Böyle demek için acele etmeyin” demiş.

“Sadece at kayıp deyin, çünkü şimdilik tek gerçek bu. Ötesi sizin yorumunuz. Bu bir talihsizlik mi, yoksa bir şans mı? Kimse bilemez. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Takmayın kafaya. Olan olur.”

Köylüler ihtiyara burun kıvırmışlar.

Günler geçmiş.

Bir gece bakmışlar ki at geri dönmüş.

Meğer çalınmamış, at dağlara gitmiş kendi kendine.

Dönerken de vadideki 12 yaban atını peşine takıp ihtiyarın ahırına getirmiş.

Köylüler ihtiyara gidip özür dilemişler:

“Sen haklı çıktın. Atının kaybolması talihsizlik değilmiş. Senin başına devlet kuşu kondu. Şimdi bir sürü atın var.”

İhtiyar, “Bakın, yine acele ediyorsunuz, sadece atım geri döndü. Şu andaki gerçek sadece bu. Ötesini kimse bilemez. Takmayın kafaya. Olan olur.”

Köylüler, “Yine boş konuşuyor” anlamında boş boş bakmışlar ihtiyara.

Bir hafta daha geçmiş.

Yabani atlardan birini terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu, attan düşüp ayağını kırmış.

Evin geçimini sağlayan biricik oğul uzun süre yatağa mahkûm hale gelmiş.

Köylüler yine ihtiyarın kapısını çalmışlar:

“Babalık bu atlar yüzünden tek oğlun ayağa kalkamayacak. Sana bakacak kimsen de yok. Bu çok acı bir durum.”

İhtiyar sözlerini kesmiş:

“Siz, bir türlü erken karar verme hastalığından kurtulamıyorsunuz. Oğlum sadece bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin yorumunuz. Unutmayın hayat küçük parçalar halinde ve sırayla yaşanır. Ötesini kimse bilemez. Takmayın kafaya. Olan olur.”

Birkaç hafta sonra kraldan bir emir gelmiş:

“Düşmanlarımız saldırıya geçiyor. Tüm gençler askere alınacak!”

Kralın adamları köye gelmişler, ihtiyarın bacağı kırık oğlu dışında tüm gençleri alıp götürmüşler.

Köy ahalisi yasa bürünmüş.

Giden gençlerin bir daha geri gelemeyeceğinden endişe ediyorlarmış.

Yine ihtiyarın kapısına dayanmışlar:

“Baba bu kez de haklı çıktın. Oğlunun bacağı kırıldı ama hiç değilse yanında. Oysa biz çocuklarımızı belki de bir daha hiç göremeyeceğiz. Oğlunun bacağını kırması, talihsizlik değil, şansmış meğer.”

İhtiyar kafasını sallamış:

“Dedim ya bir türlü erken karar verme illetinden kurtulamadınız. Benim oğlan yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisi talih, hangisi talihsizlik bunu şimdiden bilemeyiz. Takmayın kafaya. Olan olur.”

Hikâye böyle sürüp gidiyor.

Türkiye tam “kafa takılacak” noktada

Bu hikâyeyi nasıl hatırladım, neden anlattım?

Geçenlerde düzenli okurlarımdan biri “Tanzer Bey, yazılarınızı her gün beğeniyle okuyorum. Ancak biraz fazla kafayı takıyorsunuz. Olan olur, takmayın kafaya” diye mesaj atmış.

Bu mesaj bana, yaşlı adamın o hikâyesini hatırlattı.

Kendi kendime, “Acaba memleketimizin durumu gerçekten kafa takmamızı gerektirmeyecek bir noktada mı?” diye düşündüm.

Kafa takmayalım da, olan olsun biten bitsin mi?

Olup bitenlere kafa takarak, neyi ne kadar değiştirebiliyoruz?

Bir defa okurumun “kafa takmak” yakıştırmasına katılmıyorum.

Bizimkisi “kafa takmak” değil, “görev yapmak”!

Gazetecinin işlevi, gördüğü yanlışları dile getirmektir.

“Olan olur, takmayın kafaya” demek, kaderciliktir.

Kötü gidişi kabullenmektir.

Bence, bugünler tam “kafa takılacak” günler.

Ben, hikâyedeki o ihtiyar kadar iyimser olamayacağım ve Türkiye’nin gidişatına “kafa takmaya” devam edeceğim.

Sizler de olup biteni sorgulamalı ve olup bitene kafa takmalısınız.

Ülkemizi çıkmaz sokaktan kurtarmak, hepimizin görevi.

Hiç kimse, “Başkaları uğraşsın, bana ne” diyemez.

İyi pazarlar!