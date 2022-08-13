Veysel Baba yine gösterdi farkını…

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne son iki yılda bir şeyler oldu! Veysel Tipioğlu’nun göreve gelmesiyle adeta başlayan değişim, tüm kent tarafından hissedilmeye başlandı.

Özellikle faili meçhul cinayetler peş peşe çözülmeye başladı.

En son önceki gün, takip edilen bir cinayet davasını çözen Kocaeli polisi 3 faili meçhul cinayeti tek operasyonla çözdü.

Kimse kusura bakmasın bu başarı alkışlanmaya değer…

Ben yıllardır bu kentte polis muhabirliği yaptım. Cinayetler, kapkaçlar, hırsızlıklar, gasp, soygun haberleri takip ettim. Kaçakçılık operasyonlarına bizzat polislerle birlikte katıldım. Küçük yaşta girdiğim bu meslekte, en keyifli yıllarım asayiş koridorlarında geçen dönemlerde oldu. O günün komiserleri, bugünün 1.sınıf müdürleri oldu.

Alanımla ilgili haber yapacağım konulara hem gazeteci gözüyle hem de polis gözüyle bakabilmeyi başardım. Konuları kendi gayretimle araştırdım, polisten gelecek hazır bilgiye bağlı kalmadım. Çok keyifli bir dönem geçirdim.

Ancak şimdi bakıyorum da o dönemde benim de hatırladığım ve faili meçhul kalan birçok cinayet çözülüyor. Emniyette bu dönem daha da keyifli…

Peki ne oldu, yıllar sonra deliller eskimiş olmasına rağmen 2 yılda 18 faili meçhul cinayet nasıl çözülür. Bütün bunlar bir tesadüf olamaz.

Dile kolay 18 cinayetin katilleri yıllar sonra, dosya kapanmış sanılırken çözüldü. Veysel Baba’nın sırrı ne, bilmiyorum ama maktullerin aileleri hem İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’na hem de Kocaeli polisine minnettar.

Polislerin literatürünü değiştiren Veysel Baba sayesinde, “İstanbul’da polislik yapmayan, polis oldum demesin” klişesi, “Veysel Baba’yla çalışmayan polis oldum demesin”e döndü…

Son iki yılda Kocaeli polisi, teşkilatın en prestijli kuvveti olmayı başardı.

Alkışlar Kocaeli polisi için…

2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu açıklandı. En kirli şehirler arasında Kocaeli yok!

Her yıl İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IqAir tarafından yayımlanan 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu’na göre dünyanın en kötü havasına sahip ülkeleri arasında 46’ncısıradayız.

Sıralamada en kötü 10 il arasında ise Kocaeli’nin olmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

Dünya çapında birçok ülke ve şehrin hava kirliliğini analiz eden İsviçre merkezli IqAir’ın hazırladığı 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu'nun sonuçları belli oldu. Rapordaki verilere göre Türkiye, dünyanın en kirli havasına sahip ülkelerin arasında 46. sırada yer alıyor. Avrupa'da havası en kirli beş şehirden ikisi, Iğdır ve Düzce olurken Türkiye'deki en temiz havaya sahip 5 şehir ise, sırasıyla Çankırı, Kırşehir, Ordu, Çanakkale ve Kırklareli oldu.

Rapora göre, Türkiye dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler arasında 46. sırada. Avrupa’nın en kirli havasına sahip beş şehrinden ikisi de Türkiye’den çıkıyor. Bu iller Iğdır ve Düzce.

Türkiye'nin en temiz illeri ise Çankırı, Kırşehir, Ordu, Çanakkale ve Kırklareli olarak kayda geçti.

117 ülkede 6 bin 476 kenti büyüteç altına alan rapor, hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2,5) yoğunluğu ölçümlerine dayanıyor.

PM 2 nokta 5 olarak ifade edilen havanın içerisinde bulunan ince parçacıklı madde kirliliği, astım, felç, kalp ve akciğer hastalıklarına sebep olabiliyor ve her yıl milyonlarca insanın erken ölmesine sebep oluyor.

Rapor, dünyadaki şehirlerin yüzde 97’sinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği hava kalitesi standartlarını karşılamadığını da ortaya koydu. Bunda, tehlikeli parçacıkların kubikmetrede 5 mikrogramı aşmaması baz alınıyor.

IqAir internet sitesinde ise Kocaeli’nin hava kalitesi “iyi” yani yeşil olarak görünüyor olması, ayrı bir mutluluk kaynağı. İnşallah bizim yaşadığımız şehri IqAir daha hassas analiz ediyordur ve bu rapor doğrudur…

Dilovası’nda temel atma töreni

Dilovası Belediyesi tarafından yapılacak olan Ahmet Eren- Hüriye Eren Huzur Evi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Evleri Yerleşkesi temel atma töreni 16 Ağustos Salı günü Dilovası Hükümet Konağı karşısında yapılacak. Temel atma töreninin başlama saati ise 12.00 olarak belirlendi.

Tıp Fakültesi önündeki köpek sorunu aşılamıyor

Sık sık bu konuyla ilgili şikayet alıyoruz. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları ve hastaneye giden vatandaşlar tarafından aranıp hastanenin içerisine, kantinine kadar giren köpeklerin durumu şikayet konusu oluyor.

Hastanenin önü ise başıboş köpek kaynıyor. Bu durumun yaşanmasındaki birinci neden, bu bölgeye bırakılan köpekler. Başıboş köpeklerin getirilip üniversite civarındaki ormanlık alana bırakılıyor olması bölgedeki başıboş köpeklerin sayısının artmasına neden oluyor. Bir diğer neden de hastane önünde bu köpeklerin besleniyor olması. Vatandaş yarım kalan yiyeceklerini bu köpeklerle paylaşıyor, haliyle karnı doyan köpekler de bu bölgeleri mesken tutuyor. Durum böyleyken de başıboş köpeklerle ilgili sorun, ne yapılırsa yapılsın çözülemiyor…

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