Almanya'da Frankfurt şehrinde ve ormanlarında gördüğüm değişik bitki çeşitleri

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle yaz aylarında Almanya’da, Frankfurt'ta kaldığım sürede ve gezdiğim yerlerde gözlemlediğim bazı bitki çeşitleri ile bilgileri paylaşacağım.

Frankfurt'ta ormanlık alanlarda yaptığımız yürüyüşlerde ormanın içinde bulunan bitki çeşitlerini gözlemlediğimizde en fazla göze çarpan bitkilerin başında bizde aşk merdiveni olarak bilinen ve evlerde saksı çiçeği olarak kullandığımız bitkinin her yerde bolca yetiştiğini gördüm. Bundan başka en çok göze çarpan ve benim de ilgimi çeken ahududu bitkisi her tarafta bolca bulunmaktadır. Ancak Frankfurt’taki hava sıcaklığı ve toprakta istedikleri kadar nem bulamadıklarından dolayı birçoğunun yapraklarının ve taze filizlerinin kavrulmalarında ve zarar görmelerinde etkisi olmuştur. Frankfurt ormanlarında ahududunun olduğu kadar bolca böğürtlen bitkisi de mevcuttur. Böğürtlen bitkisinin meyvelerinin iriliği, lezzeti ve ahududunun meyvelerin lezzeti de piyasada satılanlarla kıyaslanamayacak kadar lezzetli ve tamamen doğaldır. Ne ilaç atılmış ne de gübre… Biz de böyle güzel bir fırsat bulmuşken hem bol bol yedik hem de reçellerini ve şuruplarını yaparak elimize her zaman geçemeyecek güzel bir fırsatı değerlendirmiş olduk.

Ayrıca Türkiye'de ormanlarda göremediğimiz bazı bitki çeşitlerine Frankfurt ormanlarında bolca rastladık. Örneğin akça ağaçların birçok değişik çeşitleri, huş ağaçları, meşe ağacı ve çeşitleri gibi. Ayrıca Frankfurt’taki ev bahçelerinin birçoğunda bulunan bitki çeşitleri de dikkatimi çekmiştir. Bu bitkilerden biri de ortanca çiçeği ve değişik çeşitleri olmuştur. Diğer dikkatimi çeken konulardan biri de buradaki hava sıcaklığı zaman zaman Türkiye’deki sıcaklıktan daha yüksek ve daha yakıcı olsa da ortanca çiçeklerinde ve yapraklarında hiçbir güneş yanıklığı olmaması ve fazla senmemesi olmuştur. Ayrıca koyu kırmızı renkte çiçek açan ve görünümleri çok hoş olan ortancalara da sıkça rastlanması dikkatimi çekmiştir. Diğer bir bitki de lavanta çiçeği; Frankfurt’taki parklarda, bahçelerde, ev bahçelerinde ve cadde boylarındaki çiçek saksılıklarında en fazla yer verilen çiçeklerin başında gelmektedir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.