Korkulacak tek şey, korkunun kendisidir.

Franklin D. Roosevelt

Güneşin doğuşunu selamlayarak, uçuyordu. Uyanırken, içinde hissettiği sızıyı hatırladı, yine. Çok sevdiği arkadaşı, ağır hastaydı, Güvercin Hastanesi'nde yatıyordu. Korkuyordu güvercin. Korkusuna bir türlü engel olamıyordu. Korkmayı sevmezdi. Korkmaktan o kadar korkardı ki inadına, korktuğu şeylerin üzerine, üzerine giderdi. Bir keresinde, hasta arkadaşına, korkmaktan o kadar çok korkarım ki böyle korkmak yerine, korkunun ödünü patlatırım, demişti. Çok sevdiği güneşe selam uçuşu bile, keyfini yerine getirmiyordu.

Yaşam bir döngüydü. Her canlı doğuyor, büyüyor, en güçlü zamanları, yavaş yavaş en güçsüz zamanlar takip ediyordu. Yaşamın döngüsü, sonsuz bir çarktı, her şeyi kapsıyor, hiçbir şey ondan kurtulamıyor, döngü tekrarlanıp duruyordu. Hangi yönü güçlendirirsen, doğal olarak tersi de güçleniyordu. Aslında zaman, döngünün ta kendisiydi… En iyisi Lal’le konuşayım, dikkatim dağılır, diye düşündü.

‘Zaman nedir Lal?’. ‘Zaman, nesneler ve varlıkların, uzaydaki bir noktadan, başka başka bir noktaya geçtiği aralıktır. Biri göreceli olarak diğerinin değerine bağlıdır’. ‘Ben bu kadar korku ve panik içindeyken, nasıl böyle soyut ve ne olduğu belirsiz bir tanım yapabiliyorsun Lal?’. ‘İkisi de aynı şey değil mi güvercin?’. ‘Hangi ikisi de?’. ‘Panik, şaha kalkmış korkudur. Üstelik korku, her zaman korkulandan daha fazla zarar verir. Korktuğumuz şeyler tarafından aldatılırız. Düşmanın en güçlü silahı, korkumuzdur. Korku, cesaretin arkasındaki düşmandır, içindeki korkuyu yen, güvercin’.

‘Bugün anlamsızlık denizinde yüzüyorsun, Lal’. Hiç aldırmadan, konuşmasına devam etti Lal. ‘Korkular, bulaşıcıdır güvercin. Korkunun temelinde, ölüm korkusu vardır. Her korku küçük, bir ölümdür. Bu yüzden korkaklar, bin kez ölür. Ölüme, son düşman denir. Oysa ölüm, yememiz gereken ilk düşmandır’. ‘Madem korkuyu bu kadar iyi tanıyorsun. Korkmaktan nasıl kurtulacağımızı da söyler misin Lal?’. ‘Yaşamımız, ne olduğuna değil, olana nasıl tepki verdiğimize göre şekillenir güvercin. Korkuyu yaratan, her zaman kendi güçsüzlüğümüz ve yaşama verdiğimiz karşılıklardır. Biz izin vermedikçe, içimizdeki hiçbir şey, huzurumuzu bozamaz. Bu yüzden korktuğumuz şeyleri, kendimize çekeriz’. ‘Belki de bu yüzden korkmaktan bu kadar çok korkuyorumdur Lal’. ‘İçgüdüsel olarak döngüyü biliyorsun güvercin’. ‘Korkuyu nasıl yeneceğiz, korkmaktan nasıl kurtulacağız Lal’, diye sordu merakla güvercin. ‘Korkuları, kendimiz yaratırız. Korkuyu yenmenin ilk adımı, korkulanın iyi anlaşılmasıdır. Korkular, ön yargılardan kaynaklanır. Korkular, çoğu zaman kılık değiştirmiş önyargılara benzerler’. Güvercin artık isyan etmeye başlamıştı. ‘Lal’, dedi. ‘Hep böyle mi yapacaksın bugün?’ ‘Ne yapayım güvercin? Korkunla bir türlü yüzleşemiyor, endişeden ölüyor, çok üzülüyorsun. Yine de gerçeklerin çevresinde dolanıyorsun. Ben de üzüntünü azaltmak için, zamanın hızla geçişini sağlamaya ve korkunun üstesinden gelmeye çalışıyorum’.

Güvercin sonunda dayanamadı, patladı.’Lal, en sevdiğim arkadaşım, güvercin Hastanesi'nde, komada yatıyor. Onun için çok endişeleniyor ve korkuyorum’. ‘İkisi de aynı şey güvercin’. ‘Nasıl ikisi aynı şey?’. ‘Endişe, akılda dolaşan ince bir korku akıntısıdır, ne kadar uzun süre akarsa, o kadar derin izler bırakır’. ‘Sevdiğim arkadaşım için, nasıl endişelenmem Lal?’. ‘Endişe, çıkmaz sokak, düş gücünün olumsuz kullanımıdır. Hep en kötü olasılığı düşlersek, endişe hastalığına yakalanırız güvercin. Endişe bulaşıcıdır’. ‘Endişelenmekten nasıl kurtulabilirim?’. ‘Bunun iki yolu olabilir, güvercin. Endişe yaratan şeylerden uzaklaş ya da endişe yaratan şeye karşı, bakış açını değiştir’. ‘Bugün hep aklınla konuşuyorsun’. Güldü Lal. ‘Haklısın’, dedi sonra da…

‘Yüreğinin tasarlanmasına ve korkmasına izin verme güvercin. Zira korkunun en en usta kılıklarından biri de endişedir’. ‘Yine akıl cevabı veriyorsun, Lal’, diye söylendi güvercin. ‘Hayır’, dedi Lal. ‘Aynı anda, iki duyguyu birden yaşayamazsın güvercin. Sevgi, korkuyu yener. Sevgiye odaklan, nefes al, bugünü yaşamaya çalış’. ‘Yani, olacak olan, olacaktır, diyorsun Lal. Bugün sohbetinden sual olunmuyor’. Tam bu sırada güvercin Hastanesi'ndeki öğrencilerden biri, güvercinin yanına kondu. ‘Hasta arkadaşın nihayet iyileşti, bugün hastaneden çıkarıyorlar’, dedi. ‘Gördün mü güvercin’, dedi Lal. ‘Yaşam bir döngüdür. Keyifli anlar, keyifsiz anlar, sonra yine…’. ‘Kal orada Lal. Sakın devamını getirme’, dedi telaşla. Ve uçarken, sözlerine devam etti. ‘Zaman bir noktadan, başka bir noktaya akan aralıktır, biz istemesek de geçerken, bizi sonsuzluğa bağlar…’. ‘Zavallı ben,’ dedi Lal. Güvercinin bir kaçma ustası olduğunu kabul etmeliydi. Ne anlatırsa anlatsın, Güvercin, sadece anlamak istediğini anlıyordu…