Bu ülkede Yüksek İslam Enstitüsü mezunu birini Tarım ve Orman Bakanı yaparsanız, o ülke açlıkla, yoklukla karşı karşıya gelir.

Bir önceki Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ne mezunu olduğunu bilmiyorum ama uzun bir süre bu ülkede Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığını, bakanlığı süresince de çok eleştirildiğini biliyorum.

Neyse ki Sayın Cumhurbaşkanı, Pakdemirli’yi görevden almaması için çok direndiyse de baskılara daha fazla dayanamadı ve görevden aldı.

Yeni Orman ve Hayvancılık Bakanı Vahit İşler Ziraat Fakültesi mezunu. Ziraattan, hayvancılıktan anlar diye düşünüyorum. Hem de profesör.

Sayın bakan geçenlerde çok doğru bir saptamada bulundu. “Kırsala dönmek zorundayız” dedi. Geç kalınmış bir belirleme de olsa doğruya doğru diyeceğiz.

Bakan Bey gücenmesin ama kendisine hem günaydın, hem de geçmiş olsun diyeceğim.

Vallahi ne yalan söyleyeyim sayın bakanım, bu yara artık dikiş tutmaz diyorum. Senin bakanı olduğun iktidarın ve onlar gibi düşünenler bu işi otuz yıl önce köyleri boşaltarak bitirdiniz.

Köyler boşalınca hayvancılığın, besiciliğin, tarımın biteceğini o gün köyleri boşaltanlar hesaba katmadılar. Çünkü bizler ileriyi göremeyecek kadar basiretsiz ve bilgisiz kişileri iktidara getiriyoruz.

Köyler boşalınca köylerin yerinde yeller esti ve insanlar elindeki koyununu, keçisini, ineğini öküzünü yok pahasına satarak şehirlere kaçarak canını zor kurtardı. O günün dar kafalılarına göre köyler boşaltılırsa, örgüt maddi yardım alamayacak ve dolayısıyla aç kalacaktı. Sonuçta sorunlar bitecekti. Öyle olmadı. O aymaz akıl, ülke insanını, ekmeğinden, aşından, suyundan etmekle kalmadığı gibi, sorunlar daha da büyüdü ve ülkenin sınırlarını bile aştı.

Şehirler köyden gelenlerle varoşlara döndü. Şehirlerde çarpık bir kentleşme başladı. Sosyal sorunlar dağ gibi yığıldı.

Bugün Devlet İstatistik verilerine göre köyde yaşayanların sayısı %6.8’e düşmüş. Köylü aç ve perişan. Köy gençleri yüksek maliyetlerden dolayı üretemiyor. Bu nedenle de şehirlere kaçıyor. Köy kızları köyün gençleri ile evlenmek istemiyor. Onların da gözü şehirlerde.

Kırk yıldır bu ülkenin kaynakları askeri harcamalara yatırıldı. İki trilyon dolar gibi bir paradan söz edilmektedir. Bu paranın büyük bir bölümünün “Örtülü ödenekten” karşılandığı bilinen bir gerçek. Örtülü ödenekten ödenen paraların kime veya kimlere nasıl gittiğini kimse bilmiyor. Şu örtü kalksa bakın görün neler ortaya saçılacak. Her nedense sürekli olarak örtüyü kapatıyorlar. Ne olur şu örtüyü biraz kaldırsanız!

Evet! Enflasyonun %200’lere tırmandığı bir ülkede insanlar köylerine dönmek istiyorlar. Vatandaş iki arada bir derede kalmış. Köylü şehre kaçmak, şehirli ise tekrar köyüne dönmek istiyor. Kırk yıl önce boşalttığınız o köylerde yaşlılar kaldı. Onların da çoğu öldü. Kışın o köylerde in, cin top oynuyor. Kırk yıl önce doğan çocuklar şimdi köye gitseler ne orak dermesini, ne düven sürmesini, ne çapa yapmasını ne de hayvan otlatmasını bilirler. Dahası hayvan gübresi kokusu duyunca burunlarını kapatıp, yolunu değiştiriyorlar. Şimdi sizler ve sizin gibi düşünenler ülkenin tarımını, hayvancılığını kurtaracaksınız!

Uzun vadeli düşünmeyen bir zihniyetin ülkeyi getirdiği nokta ortada. Buğdayı, arpayı, mercimeği, nohudu, samanı, şekeri, yağı, eti dışarıdan alıyoruz. Üretmiyoruz. Köylü üretemediği için hem onlar perişan, hem de tüketici perişan.

Ülke ekonomik zorluklar yaşarken, ülkenin sosyal sorunları kartopu gibi büyürken sizler ve sizin gibi düşünenler halktan hep sabırlı olmasını beklediniz.

Bu sorunları düşünmemeleri için de onlara şunu ezberlettiniz. “Vatan bölünmez, ezan susmaz”

Şunu da çok iyi biliyorsunuz ki hiç kimse bu vatanın bölünmesini istemiyor, ezanın susmasını istemiyor. Ancak sizler insanları bölerek, ötekileştirerek iktidarınızı devam ettirmek istiyorsunuz.

Sizin ve sizin gibi düşünenlerin insanları böldüğünüzü ben biliyorum da başkalarını bilemem. Ne zaman ki halk sizin beyninizin arkasındakileri öğrenir, işte o zaman sizler düşünün!