Solak olmak nasıl bir duygudur?

Kimi, insanlar neden solak olur?

Neden bazıları “sol eli kullanmayı” yasak ve hatta “günah” sayarlar?

Bilimsel araştırmalara göre;

solaklık “genetik” bir durum.

Annenin hamilelik sırasındaki hormon değişikliklerinin çocukları solak yaptığı açıklanıyor.

Solaklık ve solak kişiler üzerine de gözlemler ve ortaya çıkan özellikler var;

- Solaklar daha çok korkuyor ve sinirleniyor.

- Sol elini kullanan insanlar strese daha yatkın.

- Solakların beyinleri bilgisayar kullanırken ya da spor yaparken “sağlaklara” göre daha hızlı işliyor.

- Bir teze göre solaklık “dahi olanlara” özgü bir özellik.

Yapılan araştırmalara göre, dünya nüfusunun yüzde 10’u solaklardan oluşuyor.

Ünlü solaklardan bazı örnekler;

Leonardo Da Vinci, Michelancelo, Charli Chaplin, Albert Einstein, Marie Curi, Pele, İsaac Newton, Barac Obama, Bill Gates, NeilArnstrong.

Ülkemizden de örnekler verelim;

Arif Sağ, Sergen Yalçın, Gülse Birsel, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın.

Benim tanıdığım, çocukluğumdan bu yana sevgi ve saygı duyduğum, ağabeyim Nazmi Tirbende sol eliyle çalışırdı.

Ressamdı, şairdi, tiyatrocuydu, tiyatro dekorlarını bizzat kendisi hazırlardı. Zeki, çalışkan, üretken bir insandı.

Ne yazık ki çok erken kaybettik.

Ama ürettiği eserleriyle yaşıyor ve hep yaşayacak.

Anlaşılıyor ki, solak olmak kişilerin iradesine bağlı değil.

Ama kimi yoz-yobaz kafalara göre “sol elle yemek, iş yapmak GÜNAH!

İşi siyasi olarak “solcu-sağcı” olarak yorumlayanlar bile var!

Kanımca solak ya da sağlak olmak önemli değil.

En önemlisi “BEYİN ve AKIL SAĞLIĞI” olmalı!

Yahudi Mezarında cehaletin sefaleti!

16 Temmuz 2022 tarihli bir gazete haberinde; “Yahudi mezarlığına saldırı. 36 mezar taşını kırdılar” başlıklı bir haber yer alıyordu.

Yapılan araştırma sonucu, 18 yaş altında 5 çocuğun bu işi yaptıkları açıklandı.

O çocukları yetiştiren, eğiten ailelerini, okullarını ve onlara “din düşmanlığı” aşılayanları düşündüm!

Din, bir inanç olayı.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı inanç grupları yaşıyor ve her zaman yaşayacak.

Her inanç sahibi, diğer inanç sahiplerine saygılı olmaya mecburdur. Çünkü, barış içinde yaşamanın başka bir yolu yok.

Başka bir inanca “KİN VE ÖFKE” ile bakmak, ilkellik ve haksızlıktır.

Bu insanca gerçeğin bilincinde olmayan kimi ilkel kafalar, din adına yalanlar söylüyor, okul öncesinden başlayarak çocuklarımızın beyinlerini kirletiyorlar!

Oysa, 3 kutsal kitapta inanca saygılı olmak var.

Yaradan elbette tek.

İnanç farklılığı ise büyük ölçüde “farklı yorum ve çıkarlar” ile ortaya çıkıyor!

KİN ve ÖFKE, özellikle “ekonomik ve siyasal sömürü” ile beslenen yamyamların işine yarıyor!

Yunus Emre’nin, Mevlana’nın, Aşık Veysel’in aklı ve yorumlarıyla bakalım insana.

Çocuklarımızı zehirleyen insanlık düşmanlarına karşı çocuklarımızı koruyalım…