15 Ağustos 1974 Gazimagosa Zaferi

Kocaeli Gazetesi’nin değerli okuyucularından, gerek yoğun işlerim dolayısı ilegerekse sağlık sorunlarım yüzünden yazılarımaara vermek zorunda kaldığım için özür dilerim. Kocaeli Gazetesi Başyazarı, büyük gazeteci ve değerli dostumuz Sn. Tanzer Ünal; “Okuyucularımız sizi özledi, yazılarınıza ne zaman başlayacaksınız?” diye sorunca kaleme sarıldım. Bugünden itibaren fırsat buldukça ve sağlığım elverdikçe köşemde sizlerle buluşmak en büyük dileğimdir. Yarım asra yaklaşan ve gazetecilik alanında seçkin bir yeri olan Kocaeli Gazetesi’nin fedakârca çalışan bütün personeline başarılar diler ve bu gazeteyi yaşatan değerli okuyucularımıza selam ve saygılar sunarım.

GAZİMAGOSA ZAFERİ

Kıbrıs Barış Harekâtına giden olayları hatırlarsak; 15 Temmuz 1974 sabahı erken saatlerde Kıbrıs halkı Rum radyo ve TV’lerinde EOKA lideri Nikos Sampson’un Makarios yönetimine karşı yaptığı bir darbe haberi ile uyandı.

NikosSampson Rum TV’sinde Makarios’un RMMO (Rum Milli Muhafız Ordusu) tarafından devrildiğini ve kendisinin Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs Elen (Yunan) Cumhuriyetini ilan ettiğini bildiriyordu. RMMO ve EOKA militanları Makarios’un kurduğu Yedek Polis Kuvvetlerinin karakollarını tanklarla sarıyor ve imha ediyorlardı. Aralarındaki çatışma 17 Temmuz’da bitince RMMO ve EOKA militanları Türk bölgelerini sarmaya ve Türkleri teslim olmaya ihtar ediyorlardı. Amaçları, ENOSİS yani Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmekti.

Bu satırların yazarı da TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı)’ n daMagosa Mücahit Tabur Komutanı olarak Magosa şehrinin savunmasını yapmakla görevli bir komutandı. 20 Temmuz 1974’de TSK birlikleri henüz Girne kıyılarına çıkmadan BM Barış Gücü İrtibat Subayı İsveçli Yb. Felix, bölgemizdeki Yunan Tugay K’ nı Gn. Kostantis Zarkadas’ın “Teslim Olsunlar, Magosa şehrini teslim etsinler, aksi halde kadın çocuk demeden katliam yapacağım, Türk subayları salimen Türkiye ’ye gidebilirler” mesajını getirdi. İsveçli subaya

“Bizi buraya gönderen Yüce Türk Devleti ve Aziz Türk Milleti düşmanı çok görünce teslim olun demedi, kanımızın son damlasına kadar burayı savunmamızı emretti. Asla Teslim olmayız” dedim. İsveçli subay” Ben Türkleri tanıyorum, cesursunuz, kahramansınız ancak çılgınsınız, sizin kuvvetiniz 250 kişi Yunan kuvvetleri 8000 kişi ayrıca sizde olmayan 2 topçu taburu, tank Tb. 94 adet havanı var 5 dakika direnemezsiniz” diye söyleniyordu. Komutan olarak teslim olmayacağımı söyleyince Magosa halkı da av tüfeğini, baltayı, kazmayı kapan bize katıldı 800’e çıkan halk ve mücahitlerle 36 şehit 264 yaralı vererek Magosa’yı 1 ay düşmana teslim etmedik. Ancak tam 48 yıl önce bugünlerde 2’ nci harekât başlayınca Magosa çok zor günler yaşıyordu. Elimizdeki çok az olan mühimmat tamamen bitmiş, 10 bin kişilik Magosa halkının yiyeceği hiç kalmamıştı. Kadınlar düşmanın saatlerce devam eden yoğun topçu ve havan ateşleri yüzünden erken doğum yapmış ancak sütten kesildiklerinden bebeklerine mama istiyorlar, bebeğim ölecek diye ağlıyorlardı. Düşman, üstün gücüne rağmen Magosa şehrini alamadığı için adeta deliye dönmüş, yangın ve sis mermileri ile bir gece baskını ile ele geçirdiğimiz Magosa Limanını ve Magosa sur içini devamlı ateş altına alıyordu. Tek ambulansımız ve iki itfaiye aracımız isabet almış şoförleri yaralanmıştı. Çaresiz bir şekilde ilerleyen TSK’nin bize kavuşmasını bekliyorduk. 15 Ağustos 1974 saat 10. 00’da Barış Kuvvetleri Komutanlığından bir mesaj aldık: “Magosa Mücahit Kuvvetleri olarak Magosa’yı 1 aydır kahramanca savundunuz, 28’nci P. Tümen birlikleri yarından sonra sizi kurtarmaya gelecektir. Direnmeye devam ediniz” Ancak Magosa’nın hemen bütün binalarında alevler minare boyunda yükselmekte ve limanda patlayan yağ bidonları sur içine bir bomba gibi düşmekte idi.

Yoğun ateş altında mevzileri gezerek direnin Türk kuvvetleri geliyor diye askerlerime moral veriyordum. Akşama kadar çok zor şartlarda direndik, yarına bir çıkabilsek diye düşünürken, komutanlıktan saat 18.30’da ikinci mesajı aldım.

Mesajda; “28’nci Tümen birlikleri Serdarlı bölgesindedir, yarın 16 Ağustos’ta size gelebilecektir. Bu arada bazı düşman birlikleri tankların üzerine Türk bayrağı çekerek ve Türkçe konuşan kılavuzlar kullanarak savunan Türk mevzilerine ,”Sizi kurtarmaya geldik” diyerek, mevzileri ele geçirmekte ve katliam yapmaktadırlar. Bizden emir gelmedikçe gelen birlikler düşman kabul edilecektir” diyordu. Ancak bizim 16 Ağustos’a çıkmamız mümkün değildi. Düşman adanın en stratejik yer olan Magosa şehrini ve Magosa limanını TSK yetişmeden ele geçirmek üzere gücü ile taarruz ediyordu. O sırada bir subay koşarak geldi ve “Komutanım tanklar geliyor, Magosa’yı hedef almış halde ilerliyorlar” dedi. Mesaj emrine göre gelen düşmandı. Bütün mücahitlerime “Süngü Tak, göğüs göğüse çarpışacağız hepimiz şehit olacağız ama Magosa’yı teslim etmeyeceğiz” dedim. Gelen düşman birliği ile çarpışmak üzere koşarak Yeni Kapı ’ya geldim. Zırhlı araçlar arka arkaya dizilmiş açtığımız derin hendekten bu tarafa bir Kıbrıslı kılavuz “Biz 28’nci Tümen Keşif birliğiyiz bizi içeri alın, sizi kurtarmaya geldik” diyor. Ben kendisine, “Adın nedir?diye sordum, Kılavuz Ali dedi. Parolayı biliyormusun, kimliğin var mı? Dedim. “Parola vermediler, kimliğim de yoktur “dedi. Tam bir şüpheli durum. Birliği kaleye alsak düşman ise 1 aydır savunan Magosa düşecek, almasak düşman ateşi altında imha olacak. Çok zor bir karar karşısındaydım. Ne bahasına olursa olsun sizi kurtarmaya kahraman gazilerimizebirliğin yanına gitmeye karar verdim. Mermiler ayağımın önüne düşüyor ve mücahitlerim “Komutanım vurulacaksınız gitmeyin ” diyerek bana mani olmak istiyorlardı. İlerledim. Hendekteki bir askeri gördüm. Kısa boylu askere birdenbire “Nerelisin sen oğlum” dedim. Esas duruşunu alan askere Tokatlıyım Kumutanıııım! Diye bağırırcasına bir tekmil verdi. Dedimki düşman hangi hileyi kullansa bana bu Tokatlı Mehmetçiğimin tekmilini veremez bu gerçek Türk askeridir. Bu Türk birliğidir. Dedim. Bütün birliklerime “Türk Ordusu geldi artık kurtuldunuz”diye avazım çıktığı kadar bağırarak en sevinçli komutumu verdim. Bir anda binlerce halk Mehmetçiğe ağlayarak sarıldı göz yaşları botundan süzüldü. Hürriyetin ne kıymetli şey olduğunu 90 yıldır İngiliz ve Rum esaretini yaşayan Kıbrıs Türkünün coşkun, sevincine şahit olmuştum.Hepimizin gözyaşları sel gibi akıyordu.

Magosa şehri kanunla Gazi unvanını aldı. Kıbrıs Barış Harekâtı’nınen kazançlı hedefi olan Magosa Limanı bizim olmuştu.

Gazimagosa Zaferinin 48’nci yıldönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunuyoruz.

Gazimagosa Zaferi kutlu olsun.

22 Ağustos 1974'te Mağusa'ya zaferle giren Türk askerleri.