Acaba Cüneyd Özkürkçügil gibi kaç doktorumuz kaldı?

Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil…

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı…

Türkiye Kontinans Derneği Başkanı…

Dünya Kontinans Derneği Bilimsel Komitesi Üyesi…

1996 yılından buyana İzmit’te yaşıyor, bizden biri.

Cüneyd Hoca, geçen hafta sosyal medya hesabından “İşte acı gerçek” adlı bir mesaj paylaştı.

Mesaj şöyle:

“En popüler tıp dergisi olan TheLancet (www.thelancet.com), Türkiye’den doktorların Batı’ya göçünü analiz etti. Yazıya göre, 2012 yılında 59 hekim yurtdışına gitmişken, bu yılın sonuna kadar Türkiye’den ayrılan doktor sayısının 3 bini bulması bekleniyor.

Ayrılan doktor sayısı bugün itibariyle 1402.

Şiddet ve geçim sıkıntısı bu göçün önde gelen sebepleri olarak vurgulanmış.

Ben yoğun çalışan bir hekim olarak bu sıkıntıları bizzat gözleyen biriyim. Birçok ameliyat hastası bize gönderiliyor; her gün ameliyat günümüz olmasına ve aynı bölümdeki meslektaşlarımla birlikte aralıksız çalışmamıza rağmen ameliyat sırası bekleyen o kadar çok hasta var ki.

Bu hastalar çoğu zaman ameliyat sırası için baskı oluşturuyor, sevdiklerimize, tanıdıklarımıza ulaşıp aracı yapmaya çalışıyor.

Yoğun tempomuz içinde zaman zaman gerginlikler de oluyor.

Bazı hastalar malzeme yokluğu ya da cihaz bozukluğu sebebi nedeniyle beklerken, bazı hastalar da mevcut yoğunluktan bekliyor.

Hiç birinin sorumlusu hekimler değil elbette.

Bütün bu yoğunluk insanüstü çaba ile giderilmeye çalışılırken maalesef sözlü hakaretler de işin cabası.

Sizin dışınızda olan tüm problemlerden dolayı sizi sorumlu tutsalar ve hakarete uğrasanız ne hissedersiniz?

Yoğun tempoda hasta bakarken, sırası biraz geciken kişilerin hakaret dolu lafları içimizi acıtıyor. Daha da ötesi; devletin makbuz karşılığı aldığı öğretim üyesi fark ücretini bizzat hekimin aldığı algısı ile söylenen tatsız sözler de cabası.

BÜTÜN BUNLARA RAĞMEN

BİZ CUMHURİYET ÇOCUKLARI;

AZİZ MİLLETİMİZE HİZMET VERMEYE,

ÜLKEMİZİ HER KOŞULDA YURT DIŞINDA TEMSİL ETMEYE,

KARARLI VE AZİMLİYİZ.

BİZ BİR SÖZ VERDİK,

O SÖZÜN DE ÖLENE KADAR ARKASINDAYIZ.

Saygılarımla,

Prof. Dr.Cüneyd Özkürkçügil”

Kaç doktor bu düşüncede?

Cüneyd Hoca’nın mesajını okudunuz.

Bu aslında ülkemizde görev yapan tüm doktorlardan duymak istediğimiz bir mesaj.

Ama ne yazık ki, yurt dışına kapağı atan doktorlarımızın sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Veya tersinden söylersek, ülkemizde Cüneyd Hoca gibi düşünenlerin sayısı gittikçe azalıyor.

Doktorlarımız, umutlarını kaybedip, çareyi Türkiye’yi terk etmekte buluyorlar.

TheLancet dergisine göre, 2012’de Türkiye’den ayrılan doktor sayısı sadece 59 idi.

Bu yıla geldiğimizde, bu yılın ilk 8 ayında Türkiye’den ayrılan doktor sayısı 1.402 oldu.

2022 sonu itibariyle ülkeden ayrılması beklenen doktor sayısı ise 3.000’i bulacak.

Beklenti 3 bin, ama kim bilir bu sayı belki beklentinin de üstüne çıkacak.

Üç neden

Dergi, doktorların göçünü iki nedene bağlamış.

“Şiddet” ve “geçim sıkıntısı”…

Ben buna üçüncü bir neden daha ekliyorum:

AKP iktidarının “rejimi değiştirme ve İslami devlet kurma” hedefi.

Son yıllarda olup bitenler, ülkemizin okumuş yazmış kesimini, özellikle doktorları ve mühendisleri, bütünüyle yetişmiş insan gücünü fazlasıyla tedirgin ediyor.

Doktorlardan sonra mühendisler de, ülkemizi terk ediyor.

Aslına bakarsanız, iktidar, iyi eğitim almış, kültürlü, kafası çalışan kesimin Türkiye’yi terk etmesini istiyor, hatta teşvik ediyor.

“Giderlerse gitsinler” diyerek aşağılıyor, bu kesimin karar vermesini çabuklaştırıyor.

Türkiye’yi “dikensiz gül bahçesi” haline getirmek istiyorlar.

Kendilerine karşı çıkanlar gitsin, biat edenler kalsın…

Biat edenler kalsın ki, devleti yüzde 100 teslim alabilsinler.

Doktorların kararı yanlış

Ben, doktorlarımızın yurt dışına gitmelerinin yanlış olduğunu düşünenlerdenim.

Bunu yapmakla iktidarın değirmenine su taşıyorlar.

Şiddet görüyor, olabilirler.

Kazançları, geçimlerine yetmeyebilir.

İktidarın İslami devlet hedefi, canlarını da sıkabilir.

Tamam da, zoru gören kaçarsa, bu memleketin hali ne olacak?

Ülkeyi düzlüğe kim çıkaracak?

Bu kaçış, ya “Ne haliniz varsa görün” anlamını taşıyor, ya da “Siz uğraşın, didinin, savaşın, sorunları çözün, işler düzelince biz geri döneriz” anlamını…

Yok öyle yağma!

Yurtseverlik bu değildir.

Sorunları beraber çözeceğiz, ülkemize beraber sahip çıkacağız.

Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil’in çizgisi yıllardır belliydi, hocamız bu çizgisini “doktorların yurt dışına kaçışı” sürecinde bir kez daha ortaya koydu.

Kendisini kutluyorum.

Dileğim, Cüneyd Özkürkçügil gibi doktorlarımızın sayısının azalması değil, artması.

Acaba Cüneyd Özkürkçügil gibi kaç doktorumuz kaldı, kendi kendinize bir sorar mısınız?