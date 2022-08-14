Makale Yazısı-14 Ağu 2022 - 20:00

1935 yılında İzmit’in nüfusu 22 bin 549 kişi!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Tatil bitti. Şimdi çalışma zamanı. Twitter’da gezinti yaparken, Bilgi Durağı adlı adreste 1935 yılında şehirlerin merkez nüfusları ilgimi çekti.

Haberde bazı şehirlerin merkez nüfusları verildi.

İşlerinde İzmit’in de nüfusu vardı.

1935 yılında İzmit’in merkez nüfusu 22.549 imiş.

Şimdi ise İzmit’in merkez nüfusu 350 bin civarında, Kocaeli nüfusu ise 2 milyonu geçti.

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Şehirlerin şimdiki nüfusuna bakıldığında, büyük bir göç dalgasının olduğu görülüyor. İstanbul’un nüfusu 15 milyonu, Ankara’nın nüfusu 5 milyonu, İzmir’in nüfusu 4 milyonu geçti…

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İnsanlar iş bulma umuduyla batıdaki şehirlere göç etti. Türkiye’yi yönetenlerin yanlış politikaları yüzünden insanlar memleketlerini terk edip, büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Böyle giderse, güç devam edecek.

YIL 1935, ŞEHİRLERİN MERKEZ NÜFUSLARI

İstanbul           673.029

İzmir               153.845

Ankara            74.784

Adana             72.784

Bursa              61.451

Konya             47.286

Gaziantep       39.571

Kayseri           39.544

Edirne             34.669

Eskişehir         32.103

Diyarbakır       31.511

Erzurum          30.801

Samsun           30.333

Urfa                29.918

Sivas               29.706

Manisa            28.635

K.Maraş          25.672

Balıkesir          25.448

Trabzon           24.634

Afyon               23.367

İzmit               22.549

Mardin            22,249

Mersin             21,765

Tokat              20.430

Malatya           20.399

Çorum             19.730

Elazığ              19.216

Antalya           17.635

Kütahya          17.266

Uşak               16.882

Erzincan          16.104

 

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

7 YAŞAM KURALI!

1-Yalnızken, düşüncelerine dikkat et.

2-Grup içindeyken, tavrına dikkat et.

3-Sinirliyken, davranışlarına dikkat et.

4-Mutluyken, verdiğin sözlere dikkat et.

5-Başın beladayken, duygularına dikkat et.

6-Arkadaşlarının yanındayken, diline dikkat et.

7-İyi şeyler olmaya başlayınca, egona dikkat et.

 

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GDN’NİN PAYLAŞIMI

Küçükken bize hep KURTTAN korkmamızı anlatırlardı..

Oysaki asıl tehlike KOYUNLARMIŞ…

 

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ATAKIZ

Kırmızı ışıkta geçene 427 TL ceza verip, sınırdan kaçak geçene maaş bağlayan tek ülkeyiz!

 

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PSİKOLOJİ VE BİLİM

"Erkeği toklukta, kadını yoklukta, evladı yaşlılıkta, kardeşi mirasta, arkadaşı yolculukta, dostunu zor durumda tanırsın" demiş atalarımız.

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KONUŞAN KİTAP

"Hayvan sürüleri kalabalıklaştıkça akıllanır.

İnsan sürüleri kalabalıklaştıkça ahmaklaşır."

- Carl Jung

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