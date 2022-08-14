1935 yılında İzmit’in nüfusu 22 bin 549 kişi!

Tatil bitti. Şimdi çalışma zamanı. Twitter’da gezinti yaparken, Bilgi Durağı adlı adreste 1935 yılında şehirlerin merkez nüfusları ilgimi çekti.
Haberde bazı şehirlerin merkez nüfusları verildi.
İşlerinde İzmit’in de nüfusu vardı.
1935 yılında İzmit’in merkez nüfusu 22.549 imiş.
Şimdi ise İzmit’in merkez nüfusu 350 bin civarında, Kocaeli nüfusu ise 2 milyonu geçti.
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Şehirlerin şimdiki nüfusuna bakıldığında, büyük bir göç dalgasının olduğu görülüyor. İstanbul’un nüfusu 15 milyonu, Ankara’nın nüfusu 5 milyonu, İzmir’in nüfusu 4 milyonu geçti…
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İnsanlar iş bulma umuduyla batıdaki şehirlere göç etti. Türkiye’yi yönetenlerin yanlış politikaları yüzünden insanlar memleketlerini terk edip, büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Böyle giderse, güç devam edecek.
YIL 1935, ŞEHİRLERİN MERKEZ NÜFUSLARI
İstanbul 673.029
İzmir 153.845
Ankara 74.784
Adana 72.784
Bursa 61.451
Konya 47.286
Gaziantep 39.571
Kayseri 39.544
Edirne 34.669
Eskişehir 32.103
Diyarbakır 31.511
Erzurum 30.801
Samsun 30.333
Urfa 29.918
Sivas 29.706
Manisa 28.635
K.Maraş 25.672
Balıkesir 25.448
Trabzon 24.634
Afyon 23.367
İzmit 22.549
Mardin 22,249
Mersin 21,765
Tokat 20.430
Malatya 20.399
Çorum 19.730
Elazığ 19.216
Antalya 17.635
Kütahya 17.266
Uşak 16.882
Erzincan 16.104
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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
7 YAŞAM KURALI!
1-Yalnızken, düşüncelerine dikkat et.
2-Grup içindeyken, tavrına dikkat et.
3-Sinirliyken, davranışlarına dikkat et.
4-Mutluyken, verdiğin sözlere dikkat et.
5-Başın beladayken, duygularına dikkat et.
6-Arkadaşlarının yanındayken, diline dikkat et.
7-İyi şeyler olmaya başlayınca, egona dikkat et.
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GDN’NİN PAYLAŞIMI
Küçükken bize hep KURTTAN korkmamızı anlatırlardı..
Oysaki asıl tehlike KOYUNLARMIŞ…
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ATAKIZ
Kırmızı ışıkta geçene 427 TL ceza verip, sınırdan kaçak geçene maaş bağlayan tek ülkeyiz!
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PSİKOLOJİ VE BİLİM
"Erkeği toklukta, kadını yoklukta, evladı yaşlılıkta, kardeşi mirasta, arkadaşı yolculukta, dostunu zor durumda tanırsın" demiş atalarımız.
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KONUŞAN KİTAP
"Hayvan sürüleri kalabalıklaştıkça akıllanır.
İnsan sürüleri kalabalıklaştıkça ahmaklaşır."
- Carl Jung
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.