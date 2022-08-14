1935 yılında İzmit’in nüfusu 22 bin 549 kişi!

Tatil bitti. Şimdi çalışma zamanı. Twitter’da gezinti yaparken, Bilgi Durağı adlı adreste 1935 yılında şehirlerin merkez nüfusları ilgimi çekti.

Haberde bazı şehirlerin merkez nüfusları verildi.

İşlerinde İzmit’in de nüfusu vardı.

1935 yılında İzmit’in merkez nüfusu 22.549 imiş.

Şimdi ise İzmit’in merkez nüfusu 350 bin civarında, Kocaeli nüfusu ise 2 milyonu geçti.

**

Şehirlerin şimdiki nüfusuna bakıldığında, büyük bir göç dalgasının olduğu görülüyor. İstanbul’un nüfusu 15 milyonu, Ankara’nın nüfusu 5 milyonu, İzmir’in nüfusu 4 milyonu geçti…

**

İnsanlar iş bulma umuduyla batıdaki şehirlere göç etti. Türkiye’yi yönetenlerin yanlış politikaları yüzünden insanlar memleketlerini terk edip, büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Böyle giderse, güç devam edecek.

YIL 1935, ŞEHİRLERİN MERKEZ NÜFUSLARI

İstanbul 673.029

İzmir 153.845

Ankara 74.784

Adana 72.784

Bursa 61.451

Konya 47.286

Gaziantep 39.571

Kayseri 39.544

Edirne 34.669

Eskişehir 32.103

Diyarbakır 31.511

Erzurum 30.801

Samsun 30.333

Urfa 29.918

Sivas 29.706

Manisa 28.635

K.Maraş 25.672

Balıkesir 25.448

Trabzon 24.634

Afyon 23.367

İzmit 22.549

Mardin 22,249

Mersin 21,765

Tokat 20.430

Malatya 20.399

Çorum 19.730

Elazığ 19.216

Antalya 17.635

Kütahya 17.266

Uşak 16.882

Erzincan 16.104

Xxxxxxxxxx

RAPORLAR

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerde indirim!

Cumhurbaşkanı talimatıyla Tarım Kredi Marketlerde bugün yüzde 30 indirim yapılacak ürünler…

Patates

Soğan

Karpuz

Kavun

Makarna

Un

Salça

Pirinç

Bulgur

Mercimek

Nohut

Fasulye

Şeker

Sıvı yağlar

Süt

Yumurta

Peynir

Tereyağı

Bal

Zeytin

Çay

Kahve

Deterjan

Çamaşır suyu

Kağıt havlu

Tuvalet kağıdı

XXXXXXXXXXXX

Zamların ardı arkası kesilmiyor!

Ete %20 zam

Salçaya %50 zam

Bebek mamasına %40 zam

Motorine 82 kuruş zam

Benzine 1 lira 10 kuruş zam

Trafik Sigortasına %20 zam.. (Bells Haber)

Xxxxxxxxxxxxxx

BİLGİPEDİA

105 yaşında vefat eden Japon doktordan 6 tavsiye;

1- Mümkün olduğunca geç emekli ol

2- Kilona dikkat et

3- Mutlu olacağın şeyler yap

4- Öğrendiklerini başkaları ile paylaş

5- Mal ve mülk sahibi olacağım takıntısını yapma

6- Merdivenleri çık, kaslarını devamlı çalıştır.

Xxxxxxxxxxx

HAKLARINI ÖĞREN

"Tecavüz ve Darp" suçunu işleyen sanığın yanında yer alan ve olaylara sessiz kalan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/937 E. 2017/484 K

**

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanmalıdır. (TKHK m. 54/2)

Xxxxxxxxxxxxx

GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

7 YAŞAM KURALI!

1-Yalnızken, düşüncelerine dikkat et.

2-Grup içindeyken, tavrına dikkat et.

3-Sinirliyken, davranışlarına dikkat et.

4-Mutluyken, verdiğin sözlere dikkat et.

5-Başın beladayken, duygularına dikkat et.

6-Arkadaşlarının yanındayken, diline dikkat et.

7-İyi şeyler olmaya başlayınca, egona dikkat et.

XXXXXXXXX

GDN’NİN PAYLAŞIMI

Küçükken bize hep KURTTAN korkmamızı anlatırlardı..

Oysaki asıl tehlike KOYUNLARMIŞ…

Xxxxxxxxxxx

ATAKIZ

Kırmızı ışıkta geçene 427 TL ceza verip, sınırdan kaçak geçene maaş bağlayan tek ülkeyiz!

Xxxxxxxxxxxx

PSİKOLOJİ VE BİLİM

"Erkeği toklukta, kadını yoklukta, evladı yaşlılıkta, kardeşi mirasta, arkadaşı yolculukta, dostunu zor durumda tanırsın" demiş atalarımız.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

KONUŞAN KİTAP

"Hayvan sürüleri kalabalıklaştıkça akıllanır.

İnsan sürüleri kalabalıklaştıkça ahmaklaşır."

- Carl Jung