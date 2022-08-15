Bizim lig başlamadı

Ülkemizde futbolseverler için yeni bir heyecan, yeni bir start verildi.

Malumunuz, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları bir hafta ara ile başladı.

Taraf olmasak da, en azından bizim gibiler için ekran karşısındaki eğlence diyelim. Ama ne olursa olsun, taraf olmayınca alıştığımız heyecanı yaşamadığımızın da altını çizelim.

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Kendi adıma gerçekten buruk bir hafta geçirdiğimi gizleyemem.

Sen amatöre kadar düş, yeni bir şahlanma ile 1. Lig’e kadar çık ve bir anda ben neredeyim edası ile çıtayı tekrar düşür.

Kocaelispor taraftarına reva mı bu?

Elbette değil.

Olamaz, olmamalı.

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Hayatımın hiçbir döneminde geriye dönüp bakmayı, geçmişte olanlar ya da yapılan hatalar nedeni ile insanları yargılamayı tercih etmedim.

Her zaman yapılan hataların ileriye dönük alınabilecek kararlar ile ilgili ders olması ve aynı hataları tekrarlamamanın bir öncüsü olmasının önemini savundum.

Bugün de Kocaelispor yönetiminin aynı bilinç ile hareket etmesini umut ediyorum.

Beğenmediğim yönler elbette var.

Hem de çok var.

Ama yine de her ne olursa olsun, beklemekten yanayım…

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Bugün gidenler ve gelenler, ya da kulübün mali durumu hakkında bir sorgulamanın peşinde değilim.

Sadece başarıya olan açlığımın farkındayım ve kendimi buna odakladım.

Kocaelispor’un ve taraftarının artık geriye dönmeye tahammülleri olmadığının altını çizmek istiyorum.

Ve hasretle misafir olacağımıza inandığım “bizim ligin” başlamasını bekliyorum.

Ayrıntıları elbette zamanla tekrar masaya yatırırız.

Yolumuzun açık ve aydınlık olması dileği ile…