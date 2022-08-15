41’i giydiremeyen bir kulüp asla büyük kulüp olamaz

Lafla peynir gemisi yürümez, lafla kimse büyük olmaz. Duruş gerekir, yaşamak gerekir, ruh gerekir. Kocaeli’de yetişip, başka kulüplerde oynayanların 41 numarayı giyip, kentini temsil etmemesi, onlardan önce kulübün ayıbıdır. Kimse kimseye karışamaz, isteyen istediği numarayı giyer, ama bizim de onları sevmeme, onlarla gurur duymama hakkımız vardır elbette, en başta kendileri buna saygı duymalıdır.

BURAK SÜLEYMAN SAKARYA’DA 41 GİYEBİLİR Mİ ?..

Şöyle bir hayal edelim. Kanlı bıçaklı olduğumuz ve herkesin ‘Dost olun artık’ dediği Sakaryaspor’da 1.Lig’e yükselen Başiskeleli Burak Süleyman, 10 numara yerine 41 numarayı giyebilir mi ?.. Ya da Kocaelispor’da Sakaryalı bir futbolcu 54 numarayı giyebilir mi ?.. Mümkün değil. Sinan Kahraman, Çenesuyu’nun çocuğu ve Sakaryaspor’da uzun yıllar kaptanlık yaptı. Sinan Pektemek Sakaryalı, Kocaelispor’da kaptanlık yaptı, gol kralı oldu, şampiyonluğa ulaştırdı.

MERİH, KEREM 41 GİYMEDİ, KARTAL KAYRA YILMAZ GİYDİ ÇIKARDI, GÖKDENİZ DE BUNA EKLENDİ…

Karamürselli Merih Demiral İtalya’da, annesinin ölüm günü olan 27 Kasım’a atıfta bulunarak 27 giyiyor. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’da 7 numarayı giyiyor. Gökdeniz Antalya’ya gitti 41 giydi, gururla izledik, bu sezon 17’yi giydi, kardeş Antalya’nın bile maçlarını izlememeye başladık. Ümraniye’de geçen yıl şampiyonluk yaşayan Beşiktaş’ın İzmitlisi Kartal Kayra Yılmaz, Karakartal’a döndü, on bir oynadı, ama baktık ki o da artık 41’i sırtından çıkarmış. Şaşırmadım. Bu kulübü zamanında sırt üstü bırakıp Birlikspor’a transfer olanlar hâlâ elini kolunu sallaya sallaya kulübe girebiliyorsa, biz büyük kulüp değiliz. Bunun suçu önce bu kulüpte ve onun yönetimlerindedir. Kentin sokaklarına inmezseniz, Kocaelispor adını bile unutacak bir nesil geliyor. Öyle “Spor kenti Kocaeli”, “Büyük kulüp Kocaelispor” sözleriyle peynir gemisi yürümüyor.