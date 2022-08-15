Devlet “talimatlarla” mı yoksa “kurallarla” mı yönetilir?

Dikkat ediyor musunuz?

Kürsüye çıkan her bakan, konuşmasının daha ilk cümlesinde, her hizmeti “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla” yerine getirdiğini mutlaka söylüyor.

*Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastane yangınına anında müdahale edilmiştir.

*Sayın cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda yanan hastanedeki hastaların tahliye işlemi başlatılmıştır.

*Sayın cumhurbaşkanımızı talimatıyla orman yangınıyla ilgili bütün önlemler anında alınmıştır.

*Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla enflasyonla mücadele doğrultusunda piyasalarda fiyat kontrolü başlatılmıştır.

*Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücrette artırıma gidilmiştir.

*Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem yaraları sarılmaya başlanmıştır.

Bakın gazete sayfalarına, TV haberlerine kulak kabartın, her bakanın konuşması artık bu ifadeyle klişeleşti.

“Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla…”

Türkiye, bu hale getirildi.

Devletin kurum ve kuralları yok edildi, vatandaşa hizmet sadece “cumhurbaşkanının talimatıyla” yerine getiriliyor.

Sanki cumhurbaşkanı talimat vermezse, o hastane ve o orman yangını söndürülmeyecek mi?

Cumhurbaşkanı talimat vermezse, yanan hastanedeki hastalar tahliye edilmeyecek, yanan ormandaki evler boşaltılmayacak mı?

Cumhurbaşkanı talimat vermezse, enflasyonla mücadele edilmeyecek mi?

Cumhurbaşkanı talimat vermezse, asgari ücret artırılmayacak mı?

Bakanlar, bu “cumhurbaşkanının talimatıyla” formatını öyle ezberlediler ki, sanırım özel yaşamlarıyla ilgili kararlarını yakın çevrelerine açıklarken yanlışlıkla “ Sayın cumhurbaşkanının talimatıyla” dememek için çok dikkat ediyorlardır.

Madem her şey cumhurbaşkanının talimatına bağlı…

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Geldiğimiz noktada şunu artık kabul edelim.

Türkiye’de artık “devlet” yok.

Devlet olmayınca, bir devlette bulunması gereken “kurum” ve “kurallar” da yok.

Yine bir devleti devlet yapan “yasama-yürütme-yargı” erkeleri de sizlere ömür.

“Yasama” da bir kişi…

“Yürütme” de bir kişi…

“Yargı” da bir kişi…

O ne derse, o!

Demokrasilerde sorumluluklar paylaşılır.

“Yasama”nın sorumluluğu ayrıdır.

“Yürütme”nin sorumluluğu ayrıdır.

“Yargı”nın sorumluluğu ayrıdır.

Her biri, kendi sorumluluk çerçevesinde çalışır ve bir diğerini denetler.

Ülkemizde uzunca bir süredir böyle bir denetim var mı?

Yok.

Nasıl olsun?

Kim kimi nasıl denetleyecek?

“Denetleyecek” de “denetlenecek” de aynı kişi.

İşte içinde bulunduğumuz kaosun, çektiğimiz sıkıntıların temel nedeni bu!

Bir kişi; bu devlet benim diyor, devleti sırtlanmış, kendine bir yol bulmuş, dağ tepe gece gündüz yürüyor.

Devlet yönetiminde bütün talimatlar bir kişiden çıkıyorsa, o bir kişi bütün sorumlulukları üstlenmiş demektir.

Anayasa ne derse desin, ülkemizde olup biten her şeyin sorumlusu tek kişidir.

Her bakan konuşmasına “Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla” diye başlıyorsa, bunun daha ötesi var mı?

Ne yapacağız?

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Türkiye, hızla “tek kişinin yönettiği ülke” durumundan kurtarılmalı.

Bir kişi, her şeyi bilebilir mi?

Bir kişi, her şeyi “doğru” bilebilir mi?

Eğer Türkiye’nin sorunlarının çözümü “bir kişinin talimatına” kalmışsa, vah bizim halimize!

İşte sonuç da ortada.

Dip yaptık, buna rağmen zavallı halkımızı “uçuyoruz” diye aldatıyoruz.

Aldığımız borç paralarla “ağalık” taslıyoruz.

Borcumuzu borçla kapatmak için kapı kapı dolanıyoruz, ama fors bin beş yüz, burnumuzdan kıl aldırmıyoruz.

Tamam da, nereye kadar?

Türkiye zaman kaybetmeden gerçekleriyle yüzleşmek durumunda.

Başka çaremiz yok.