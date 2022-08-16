23 yıl önceki acıdan geriye ne kaldı?

17 Ağustos 1999…

17 Ağustos 2022…

Aradan 23 yıl geçti.

Depremde kaybettiklerimizi ve yaşadığımız acıları, bu yıl yine ekonomik sıkıntıların gölgesinde anıyoruz.

Kaybettiğimiz, 18 bin 373 can…

48 bin 901 yaralı kardeşimiz…

Yıkılan veya hasar gören, 285 bin 211 ev, 42 bin 902 işyeri…

Sönen hayatlar, dağılan aileler…

Allah bir daha bizlere böyle acı yaşatmasın.

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Aradan bunca yıl geçtikten sonra “keşke” dediğim bir konu var, bugün bunu sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum.

Keşke depremin en şiddetli yaşandığı yer olan Gölcük’ün bir mahallesi “Deprem Açıkhava Müzesi” olarak korunsaydı.

Şimdi bazılarınız diyecek ki, “Ne gerek var böyle bir şeye? Milletin içini mi karartacaktınız?”

Hayır, çok gerekli!

Büyük bir fırsat kaçtı.

Biz genellikle geçmişten ders almasını bilmeyen bir milletiz.

Deprem olur, unutur gideriz…

Darbe olur, belleğimizin taaa derinliklerine atarız…

Yaşadıklarımız acı şeyleri, anımsamak istemeyiz.

Oysa geçmişteki acıları ara sıra hatırlamak, çok önemli.

Hatırlayalım ki, aynı yanlışları tekrarlamayalım.

Hatırlayalım ki, geçmişten ders çıkaralım.

Hatırlayalım ki, geleceği iyi planlayalım.

Şimdi düşünün…

Gölcük’te bir mahalle, “Deprem Açıkhava Müzesi” olarak ilk günkü haliyle korunsaydı…

Türkiye’de inşaat mühendisliği okuyan tüm öğrenciler, dönem dönem buraya getirilip bazı derslerini burada yapsalardı…

Yine ülkemizde inşaat işi yapan kişi ve kurumlar, bu müzeyi ziyaret edip gerekli dersleri çıkarsalardı…

Yurdumuzdaki tüm belediyelerin imar bölümünde çalışan yetkililerine bu felaket müzesi gezdirilseydi…

Bu açık hava müzesin bir bölümünde, Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı “Deprem Araştırma Enstitüsü” kurulsaydı…

Depremi “unutmamak” adına, depremi “unutturmamak” adına iyi olmaz mıydı?

Düşünemedik…

İhmal ettik…

Böyle bir fırsatı değerlendiremedik…

Yazık oldu!

İçimde uhde kalan bu konuyu bu yıldönümünde bir kez daha yazayım dedim.

Şimdi düşünün, 23 yıl önceki acıdan geriye görsel olarak ne kaldı?

Hiçbir şey.

O ayıbımızı hemen kapattık, yok ettik.

Bir kez daha keşke diyorum, keşke depremin en etkili vurduğu Gölcük’teki bir mahalleyi “Deprem Açıkhava Müzesi” yapsaydık.

Depremin acısını ancak o zaman bugün de hissetmeye devam ederdik.

Bu isimleri unutmayalım

23 yıl önce, Kocaeli tarihinin en büyük felaketini yaşarken, bu kentte gecesini gündüzüne, canını dişine katarak canla başla çalışan yöneticiler vardı.

Günlerce uyumadılar.

Günlerce evlerine gitmediler.

Herkesin derdini, kendi dertleri bildiler.

İşte bu yöneticiler, şimdiye kadar, bir yıldönümünde hatırlanıp bir anma etkinliğine davet edilebilirdi.

Bize 17 Ağustos’u birinci ağızdan onlar anlatabilirdi.

Bildiğim kadarıyla davet edilmediler.

Kimlerdi bu yöneticiler?

Hatırlayabildiklerimi yazıyorum.

İsmini göremeyenler kusura bakmasınlar.

Deprem olduğunda Kocaeli Valiliği koltuğunda Memduh Oğuz oturuyordu.

Üç ay sonra Memduh Oğuz Kırklareli’ne, Kırklareli Valisi Kemal Önal da kentimize atanmıştı.

Yani depremin yükünü vali olarak Memduh Oğuz’la Kemal Önal çektiler.

Korgeneral Hurşit Tolon, Kolordu Komutanı idi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda Sefa Sirmen oturuyordu.

Saraybahçe Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya, Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, Gölcük Belediye Başkanı İsmail Barış’tı.

Sonra, aylarca canla başla çalışan o vali yardımcılarını unutmak mümkün mü?

Caner Yıldız, Kemal Karadağ, Adem Karahasanoğlu…

Başka?

Dönemin Sivil Savunma Müdürü Oktay Kurbanoğlu…

Halen Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yapan Nevzat Göçer, deprem olduğunda valilikte planlama müdürü olarak çalışıyordu.

Dönemin İzmit Ticaret Odası Başkanı Nihat Gürer…

Dönemin Özel İdare Müdürü Kenan Kılıç…

Yine dönemin Köy Hizmetleri İl Müdürü Hüseyin Karakullukçu…

Dönemin Vilayet Yazı İşleri Müdürü Yüksel Özdemir…

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kadri Veziroğlu…

Ve depremde bütün binaları yıkılmasına rağmen Kocaeli Üniversitesi’ni kapatmayan, iki ayda prefabrik binalarda ders yılına başlatan, böylece öğrencilerde ve Kocaeli halkında büyük motivasyon yaratan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu…

Çoğu hayata veda etti, bazıları aramızda veya başka kentlerde yaşamını sürdürüyor.

Bu isimleri unutmamalıyız.

Önerim şu:

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gelecek yılki anmalara, hayatta olanları davet etsinler, hep birlikte anılarını dinleyelim, teşekkür edelim, günün anısına plaket verelim.

Benimkisi içten gelen bir öneri.

Uygun görürlerse, Büyükakın ve Sezer yerine getirirler.

Bugün kentimizi yönetenlerin, 23 yıl önce felaketi yaşayan yöneticilerden öğreneceği mutlaka bazı şeyler vardır.

O günlerden bir anı

17 Ağustos 1999 büyük depreminin ertesi günü…

Telefonların bloke olduğu, insanların birbirine zor ulaşabildiği saatler…

Telefonum çaldı, arayan numaraya bakmadan kulağıma götürdüm.

“Alo Tanzer Bey, Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel sizinle görüşmek istiyorlar…”

Arkasından Süleyman Bey’in sesi duyuldu:

“Tanzer, gözlerinden öpüyorum, geçmiş olsun. Ailede, çalışma arkadaşlarında bir sıkıntı var mı? Sağlıkları yerinde mi? Acilen ne ihtiyacın varsa bana bildir!”

Depremin ilk saatlerinin şokundaydım.

Gölcük’te asker olan Erkan’ın da sağlıklı olduğu haberini almıştık.

Gazetede çalışanlarla ilgili de kötü bir haber gelmemişti.

“Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım” dedim, “bizler iyiyiz. Ailede ve çalışanlarımızda ölüm olayı yok. Fakat ortalık perişan, tam bir felaket yaşıyoruz. Can kaybı çok, hastaneler yaralı dolu. İşyerleri kapandı, fabrikalarda üretim durdu. İnsanlar can derdinde! Eğer izniniz olursa, birkaç gün içinde Ankara’ya gelip rapor arz etmek isterim… Acilen alınması gereken kararlar var.”

“Ne zaman istersen gel! Yarın, öbür gün… İhtiyaçların için de her zaman arayabilirsin! Tekrar geçmiş olsun. Gözlerinden öpüyorum.”

***

O dönemde, kısa adı KOSİAD olan Kocaeli Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin de başkanıyım.

Bu telefon konuşmasından sonra oturdum, tespit ettiğim ve gazeteye gelen şikâyetleri alt alta yazdım.

Üyelerimize ve üyemiz olmayan sanayici ve işadamlarına da telefon ettim, sorunlarını ve çözüm önerilerini not aldım.

Yönetimde bulunan arkadaşlarıma telefon ettim, “Cumhurbaşkanı Demirel’e depremle ilgili rapor sunacağız. Gelebilecek durumunuz varsa, yarın saat 11’e doğru Çankaya Köşkü’nün kapısında buluşalım…”

Atladım arabaya Ankara’ya gittim, akşam otelde raporu hazırladım, takdim edilecek hale getirdim.

Ertesi gün saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Demirel’in huzuruna çıkacağız.

Benim dışımda yönetimden dört arkadaşım daha var.

Kabul salonunun hemen berisindeki bekleme odasındayız.

Görevli geldi, “Buyurun, sizi alıyoruz” dedi.

Ben geri durdum, “İçeridekiler henüz çıkmadı herhalde” dedim.

Gözümün ucuyla baktığımda, salona yeni girenler vardı ve kapısı gazeteci kaynıyordu.

Görevli, “Herkes sizi bekliyor” diye açıklık getirdi.

Kapıdan adımımızı attığımızda gördük ki, salonda gazeteciler hariç 40 kadar görevli var.

Demirel, kapıda hepimiz tek tek öptü, “Geçmiş olsun” dedi, yerlerimize oturduk.

Döndü, “İşte” dedi, “devlet burada. Sıkıntılarınızı anlatın. Neler yaşadınız? Eksiğiniz ne? Ne yapılması gerekir? Sanayi tekrar nasıl ayağa kalkacak? İşadamı vergisini verebilecek, sigorta primini ödeyebilecek durumda mı? ”

İnanılmayacak bir manzara!

Deprem bölgesinden Ankara’ya giden ilk heyetiz.

Depremden sonra üçüncü gün!

Demirel; bütün müsteşarları, müsteşar yardımcılarını, ilgili genel müdürleri toplamış, hepsinin elinde defter kalem not almaya hazırlar.

Foto muhabirleri durmadan flaş patlatıyorlar, TV kameramanları görüntü kaydediyorlar.

Önce bir deprem manzarası çizdim.

Yaşadıklarımı, gördüklerimi, duyduklarımı anlattım.

Sonra sanayicilerin ve işadamlarının ortak isteklerini dile getirdim.

Sigorta primi ve vergi ödemeleri ertelensin.

Kredi geri ödemelerine de erteleme getirilsin.

Sorular sordular, cevapladık.

Tam 1.5 saat sürdü toplantı.

Demirel, toplantının sonunda bürokratlara talimat verdi:

“Deprem bölgesindeki sıkıntılar hızla giderilsin. Tanzer Bey’in söylediği konularda acilen kararname hazırlansın!”

Köşkten ayrıldık, İzmit’e doğru yola çıktık.

İzmit’e geldiğimizde, dile getirdiğimiz sorunlarla ilgili kararnameler çıkarılmış, haber bültenlerinde ilan ediliyordu.