Parti adayları-2

Siyasi partilerin kadrolarında yer alan seçilmişlerin, lider sultasının derecesine göre, zaman zaman olur olmaz söylemleriyle toplumda sıkıntı yarattıklarına tanık oluyoruz.

Uzun yıllardan bu yana, özellikle 12 Eylül 1980 sonrası dönemde başlayan, Türk siyasi hayatına her nereden geldiyse, hangi demokrasiyi özümsememiş aklın ürünü ise; keyfilikten doğan, uğursuz bir aday belirleme yöntemi geldi.

Siyasi partilerin, seçim dönemlerinde aday belirlemeleri, genel başkanın ve çevresindeki bir iki kişinin, ülke menfaatlerini gözeteme amacına uygun düşmeyen; demokrasi zaafı bulunan kafalarda, iki dudağın arasına sıkıştı. O nedenledir ki, adayları belirleyenlere sorulması gereke çok önemli sorular var.

Bu sorulara cevap vermeleri mümkün değil çünkü hiç birisine dikkat göstermediler. Göstermek isteyeceklerini de pek sanmıyorum. Çünkü bu sorularda yer alan değerlerle belirlenen adaylar, yarın seçildiklerinde partili olurlar, ama öncelikle devlet adamı olmaya çok daha yakındırlar. Bizim soruları hatırlatmadaki amacımız; Umulur ve beklenir ki, gelecek seçimlerde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bir nebze ders olur.

Aday yapacağın kişinin hangi yönlerini inceledin, hangi özellikler nedeniyle adaylığa layık bulundu?

Seçildiğinde, yeterli hizmet verebileceği konusunda, pratikte, eğitimde hangi özelliklerini dikkate alındı?

İş hayatındaki başarı grafiği ne durumdadır?

Şahsi karakter yapısı hakkında nasıl bir araştırma yapıldı?

Bağımlılıkları, zorunlulukları, ihtiyaçları ve zaaflarıkonusunda ne gibi tespitleriniz olmuştur ?

Özel hayatı, aile hayatı ve toplum hayatı hakkında inceleme yapıldı mı?

Mal varlığı kabaca nasıl görünmektedir? Edinilmesinde sakıncalı/ sıkıntılı bir durum var mıdır?

Bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci ne düzeydedir?

Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, yöresel veya yurt genelindeki, bireysel ve kitlesel gönüllü hizmetlerdeki varlığı ne derecededir, ne gibi hizmetleri, katkıları olmuştur.

Parti kademelerinde ne gibi görevlerde bulunmuştur. Parti üyeliği veya parti kademelerinde görevi yoksa, bu durum her hangi bir kısıtlama veya zorunluluk nedeniylemidir?

Görev süresince partinin yerel ve genel politikalarının üretilmesi, yönlendirilmesi ve hayata geçirilmesi yolunda, yetenek, mesleki veya genel kültür açısından katkıları var mıdır? Varsa nelerdir ? Ya da ne gibi katkılar sağlayabileceği umulmaktadır?

Görev süresinde demokratik düşüne yapısı, dürüstlük anlayışının ölçüsü ve sınırları nedir?

Ömrünü geçirdiği yerlerle, aday olmayı talep ettiği yer arasındaki bağı, ilişkisi, süresi ve etkinliği nedir?

Kendi fikirleriyle mi katkı sunacak, eyyamcılıkla, yağcılıkla emir kulluğu mu yapacak?

Kendi bilgi ve birikimi ile mi katkı sağlayacak. Yoksa, kendisi aday olmayıp da işlerinin ve çıkarlarının takipçisi olması için birisinin seçilmesini yeğleyen birilerinin temsilcisi mi olacak?

Adaylık talebi, inanca dayalı, etnik, bölgesellikle ilişkisi var mıdır ?

Tercihinizde, ekipçilik, adamcılık, kayırmacılık, vefa, ahbap çavuş ilişkileri, çıkar ilişkileri; beklentileriniz nelerdir?

Spor, güzel ve estetik sanatlar ile benzeri faaliyetlere ilgisi ve katkısı nedir ?

“El insaf” dediğinizi duyar gibiyim. Bu soruların bütününü karşılayacak olumlu referansı olabilecek aday bulmak elbette ki mümkün değildir.

Şunu anımsamakta yarar var. 12 Eylül sonrası siyasi dönemde bu unsular gözetilmeksizin, bazı dönemlerde yıldızları parlamış, siyasi partilerin üst seviyelerinde yer almış, bu gün adı esamesi okunmayan geçmiş dönem temsilcilerinin varlığı, bu soruların dikkate alınmadığının ve ne kadar gerekli olduğunun tartışmasız delilidir.

Ama, özel yetenekleri, becerileri ve özel eğitimleri gerektiren hususların bir bölümü istisna; ahlak kurallarının gerektirdiği özellikler mutlaka aranmalıdır. Sözün özü ahlak yoksa hiçbir mevki ve makam o makama layık olan adayını bulamaz…