Makale Yazısı-16 Ağu 2022 - 20:00

Parti adayları-2
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Siyasi partilerin kadrolarında yer alan seçilmişlerin, lider sultasının derecesine  göre, zaman zaman olur olmaz söylemleriyle toplumda sıkıntı yarattıklarına tanık oluyoruz. 

Uzun yıllardan bu yana, özellikle 12 Eylül 1980 sonrası dönemde başlayan, Türk siyasi hayatına her nereden geldiyse, hangi demokrasiyi özümsememiş aklın ürünü ise; keyfilikten doğan, uğursuz bir aday belirleme yöntemi geldi.  

Siyasi partilerin, seçim dönemlerinde aday belirlemeleri, genel başkanın ve çevresindeki bir iki  kişinin, ülke menfaatlerini gözeteme amacına uygun düşmeyen; demokrasi zaafı bulunan kafalarda, iki dudağın  arasına sıkıştı. O nedenledir ki, adayları belirleyenlere sorulması gereke çok önemli sorular var.     

 Bu sorulara cevap vermeleri  mümkün değil çünkü hiç birisine dikkat göstermediler. Göstermek isteyeceklerini de pek sanmıyorum. Çünkü bu sorularda yer alan değerlerle belirlenen adaylar, yarın seçildiklerinde partili olurlar, ama öncelikle  devlet adamı olmaya çok daha yakındırlar. Bizim soruları hatırlatmadaki amacımız; Umulur ve beklenir ki, gelecek seçimlerde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda  bir nebze ders  olur. 

Aday yapacağın kişinin hangi yönlerini inceledin, hangi özellikler nedeniyle adaylığa layık bulundu? 

Seçildiğinde, yeterli hizmet verebileceği konusunda, pratikte, eğitimde  hangi özelliklerini dikkate  alındı? 

İş hayatındaki başarı grafiği ne durumdadır? 

Şahsi karakter yapısı  hakkında nasıl bir araştırma yapıldı? 

Bağımlılıkları, zorunlulukları, ihtiyaçları ve zaaflarıkonusunda  ne  gibi  tespitleriniz  olmuştur ? 

Özel hayatı, aile  hayatı ve toplum hayatı hakkında inceleme yapıldı mı? 

Mal varlığı kabaca  nasıl görünmektedir? Edinilmesinde sakıncalı/ sıkıntılı  bir   durum var mıdır?  

Bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci ne düzeydedir? 

Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları,  yöresel veya  yurt genelindeki, bireysel ve kitlesel gönüllü hizmetlerdeki varlığı ne derecededir, ne  gibi hizmetleri, katkıları olmuştur. 

Parti kademelerinde ne gibi görevlerde bulunmuştur. Parti üyeliği veya  parti kademelerinde  görevi yoksa, bu durum her hangi bir kısıtlama veya  zorunluluk  nedeniylemidir? 

Görev süresince partinin yerel ve  genel politikalarının üretilmesi, yönlendirilmesi ve  hayata geçirilmesi yolunda, yetenek, mesleki veya  genel kültür açısından katkıları var mıdır? Varsa  nelerdir ? Ya da ne gibi katkılar sağlayabileceği  umulmaktadır? 

Görev süresinde demokratik düşüne yapısı, dürüstlük anlayışının ölçüsü ve sınırları nedir? 

Ömrünü geçirdiği yerlerle, aday olmayı talep ettiği yer arasındaki  bağı, ilişkisi, süresi ve  etkinliği nedir? 

Kendi fikirleriyle mi katkı sunacak, eyyamcılıkla, yağcılıkla emir kulluğu mu yapacak? 

Kendi bilgi ve birikimi ile mi katkı sağlayacak. Yoksa,  kendisi aday olmayıp da işlerinin ve çıkarlarının takipçisi olması için  birisinin seçilmesini  yeğleyen birilerinin temsilcisi  mi olacak?  

Adaylık talebi,  inanca  dayalı, etnik, bölgesellikle ilişkisi var mıdır ? 

Tercihinizde, ekipçilik, adamcılık, kayırmacılık, vefa, ahbap çavuş ilişkileri,  çıkar ilişkileri; beklentileriniz nelerdir? 

Spor, güzel  ve estetik sanatlar ile   benzeri faaliyetlere ilgisi ve katkısı nedir ? 

 “El insaf”  dediğinizi  duyar gibiyim. Bu soruların  bütününü karşılayacak olumlu referansı olabilecek aday  bulmak  elbette ki mümkün değildir.  

Şunu anımsamakta  yarar var. 12 Eylül sonrası siyasi dönemde bu unsular gözetilmeksizin, bazı dönemlerde yıldızları parlamış, siyasi partilerin   üst seviyelerinde  yer almış,  bu gün adı esamesi  okunmayan   geçmiş dönem temsilcilerinin varlığı,  bu soruların  dikkate  alınmadığının  ve ne kadar gerekli olduğunun   tartışmasız  delilidir. 

Ama, özel yetenekleri, becerileri ve özel eğitimleri gerektiren  hususların bir bölümü istisna;  ahlak kurallarının  gerektirdiği   özellikler mutlaka  aranmalıdır.  Sözün özü  ahlak yoksa  hiçbir mevki ve makam  o  makama layık olan adayını bulamaz…  

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

# bir, ile
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL