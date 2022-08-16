Korkutan sessizlik!..

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Oruç, uzun süredir beklenen “İstanbul Depremi” ile ilgili yaptığı açıklamada; “Marmara Denizinde 6.9’dan büyük bir yıkıcı depremin olma olasılığını artık çok yüksek görüyoruz. İstanbul için ACİL ÖNLEM alınmalı” diyor! (31.7.2022/gazeteler)

Yalnızca sayın Oruç değil, bir çok saygın bilim adamı 1999 Marmara Depremi’nden bu yana UYARIYOR!

Ama, “sağır sultanlar” duymuyor!

Her an beklenen “İstanbul Depremi” bu mega kentte büyük yıkımlara ve ölümlere neden olacak.

Bu, ülkemiz için “maddi-manevi bir yıkım” olacak.

Ne yazık ki, “İstanbul’a ihanet” edenler, bu kenti bir “RANT ÜRETİM ve PAYLAŞIM Merkezi” olarak kullandılar!

Çok katlı dikey yapılanmalarla birilerine kolay zengin olma olanakları yaratırken, bir çok tarihi mekanların da gölgelenmesine, İstanbul’un büyük bir kaosa sürüklenmesine neden oldular.

Düşünün;

Olası bir depremde kullanılacak “Deprem Toplanma Alanları” bile yapılanmaya açıldı.

İstanbul çevresindeki kırsal alanlarda “TARIM ALANLARI” yeni kent alanları oldu!

Oysa; depreme karşı planlı ve köklü önlemler alınması gerekirdi.

“Kentsel Dönüşüm” örnekleri verebilirler.

,Ne yazık ki bu da büyük bir aldatmacadır!

Örneğin; tarihi SULUKULE kentsel dönüşün adı altında, üst gelir gruplarının yeniş yaşam merkezi oldu.

Ya orada yaşayanlar?

Daha büyük maddi ve manevi sıkıntılara sürüklendiler!

Bugün İstanbul’da birçok semtte, “Kentsel Dönüşüm” adı altında, o yaşam alanlarında uzun yıllardır yaşayan insanlarabüyük haksızlıklar yapılıyor.

Bir deprem olayı halinde vatandaşın sığınabileceği ilk yerler Kamu Binalarıdır. Örneğin OKULLAR ve bahçeleri…

Ancak; “Okul güçlendirme ihalelerinde 93 ihale iptal edilmiş!”

NEDEN?

“Kaynak yetersizliği!”

Düşünün; “Millet Bahçeleri” için milyarlarca lira harcanıyor! Neden, “yandaş müteahhitler iş yapsın” diye!

Oysa, ekonomik sıkıntılar nedeniyle milletin bu bahçelere gitmeye mecalleri yok!

Devlet makamlarında LÜKS ve İSRAF örnekleri her gün gazetelere yansıyor! Lüks çalışma mekanları, son model ve her biri milyonlarca lira olan ithal lüks otomobiller, yazlık-kışlık saraylar ve niceleri…

Vakıf ve derneklere son 7 yılda 7.2 milyar TL. aktarılmış!

Oysa Vakıf kuruluşları, maddi olanaklarını kamusal amaçlarla kullanmak ve devlete destek olmak amacıyla kurulur!

Devletten beslenen vakıflar, “vakıf” değil, belirli gruplara millet kesesinden avanta alan ayrıcalıklı kuruluşlardır!

Ama, toplumun büyük kesimi işsizlik, açlık ve geçim derdindedir!

Bu acı gerçekleri bilmez, bilmeleri de istenmez!

17 Ağustos 1999 Depreminde ölümün kıyısından dönmüş bir kişi olarak, bu olayda yaşadığım acıları hala unutamıyorum.

Depreme karşı İNSANCA ÖNLEMLERİ almayan siyasi iktidar, olası bir depremde yitireceğimiz insanların ve yaşanacak büyük ekonomik sıkıntıların sorumlusu olacaktır!

17 Ağustos 1999 depreminde yitirdiğimiz tüm insanlarımızı rahmet ve saygı ile anıyor, “korkutan sessizliğin” depreme dönüşmesi olasılığına karşı ULUSAL DEPREM PROGRAMI belirlenerek, gereken önlemlerin alınmasını diliyorum.