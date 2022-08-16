Sezon öncesi Bolu’dan izlenimler

Pazar günü Kocaelispor, Bolu’daki ikinci hazırlık maçında Çatalcaspor ile mücadele etti. Hazırlık maçları tek başına net şeyler söylememiz için yeterli bilgiyi içermese de, kimi defoların ve artıların gözlenmesini sağlıyor bize.

Bölge bölge değerlendirmeye başlayabiliriz.

Kalemizde fazla top görmedik. Rakibimiz ağırlıklı olarak 2. bölgeden atak geliştirmekte zorlandı. Ters kanatlardan atılan savunma arkası toplarla bir iki kez sarkmalar ve savunmadan çıkarken kaptırılan toplar sonucu tehlikeler yaşansa da kalemizde isabetli bir top görmedik.

İlk yarıda tandemde bulunan Diego ve Alpay ikilisi sıkı bir görüntü çizerken ara ara savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşadılar. İkinci yarıda Alpay’ın yerine oyuna dahil olan Onur, bence Diego ile Alpay’dan daha iyi bir ikili oluşturdular. Hocanın kafasındaki tandemin ise Diego ve Yalçın ikilisi olduğunu düşünüyorum.

MEHMET YILMAZ’I FORMDA GÖRDÜM

Beklerimiz ilk yarıda solda Bedirhan ve sağda Mehmet Yılmaz’dı. Bedirhan gelişime açık, tecrübesizliklerinin yanında üzerine düşerse fazlasını vaat ediyor. Ataklarımızın çoğunluğunu gerçekleştirdiğimiz Mehmet Yılmaz ise formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. İkinci yarıda yerine dahil olan Yiğit Canguru da iyi bir görüntü verdi. Kanatta sık sık ileri gidip geldi. Mehmet Yılmaz’ın olmadığı zamanlarda verilen şansları değerlendirebilecek ümidini veriyor.

İkinci bölgede Mehmet Taş, Yiğitali ve Tayfun 3’lüsü ile başladık maça.

Orta sahada etkinliğimiz ilk yarıda ağırlıklı olarak kanatlara uzun toplar denememiz sebebiyle sınırlı kaldı. Yer yer oyundan düştüklerini gördük. Ayağı bu denli iş yapabilecek iki isimle oynarken uzun top denememiz ayrı bir soru işaretiydi bende. Geçtiğimiz yılda yapmaya çalıştığımız bu taktiği anlaşılan bu yılda ara ara göreceğiz. Bunun yanında pas kalitemizin geçen yıla göre daha iyi olacağını düşünüyorum.

KİLİT PAS SORUNU

İkinci yarıda bu üçlü yerini Yusuf Cihat, İlyas Kubilay ve Mesut Can üçlüsüne bıraktı. Mesut Can defansın önünde toparlayıcı görüntüsü verirken, Kubilay ve Yusuf Cihat ceza alanına ve kanatlara sık koşular attılar. Yusuf daha etkili iken, Kubilay ayağına gelen topları olumlu kullanma noktasında soru işareti oluşturdu. İlk yarıya göre daha aktif görüntü çizdiğimiz orta alandan atılan toplarla 3. bölgede oyuncularımız daha çok pozisyonlara girebildiler. Ancak kilit pasları ve son topları yapma konusunda performansımız düşüktü.

İleri üçlü olarak maça sağda Uğurcan, solda Beykan ve ileride Okan ile başladık. İlk yarıda Mehmet Yılmaz etkisiyle Uğurcan daha aktif bir görüntü çizerken, Beykan sık sık topla içe kat etmeye çalıştı. Birkaç şutta çıkarttı ancak etkili olmaktan uzak şutlardı.

İkinci yarıda bu üçlü yerini solda Samed Ali, sağda Cem ve ileride Mertan’a bıraktı. İlk yarıdaki üçlüye göre daha aktif görüntü çizseler de, sonuçlandırma hususunda maalesef etkisizlerdi. Oyuncularımızda bariz bir karar verme sıkıntısı vardı. Bunun yanında parselasyonu sağlamaya ve birlikte oynama alışkanlığına ihtiyacımız olduğu da aşikar.

Hocanın kafasında ortalama 11’in şekillendiğini düşünüyorum. Bu sene gerek istekli görüntüleri gerek profilleri itibariyle en kuvvetli mevki olarak orta sahamız ön plana çıkıyor bence.

HÜCUM ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ ARTIRMALIYIZ

Çabuk karşı preslerle topları kazanmaya çalışırken kısalan takım boyunda, savunma arkasında boşluklar bırakıyoruz. Bu noktada stoperlerimiz koşu yetenekleri ile soru işareti oluşturuyor bende. Bu anlamda şimdiye kadar oynadığımız maçlarda az gol yesek bile bizim için ölçü oluşturmuyor. Çorum ve Erok maçları daha net görüntüler verecektir.

Bunun yanında ilerisi için konuşmamız gereken daha somut sıkıntılar var. Okan ve Mertan benzer oyun profillerine sahip. Bu anlamda daha farklı yapıda, daha net bitiricilik kabiliyeti olan bir forvet transferine ihtiyacımız olduğu görüşündeyim.

Bu maçın ilk yarısında ve geçtiğimiz sene yaptığımız gibi uzun ve yüksek topta ısrar etmemizin bizi kısırlaştıracağını düşünüyorum. Aynı şekilde uzaktan yapılan ortalarında oyunumuzun etkisini azalttığını düşünüyorum.

Alternatif hücum planlarını en azından sezona girmeden denememiz gerekiyor. Bence kanatların ve beklerin daha fazla asist bölgelerine yani çizgiye inmelerini teşvik etmeli, orta sahada oynayan oyuncularımızı sık sık ceza alanına koşturmalıyız.