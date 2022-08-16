Makale Yazısı-16 Ağu 2022 - 20:00

41’i kimse giymesin
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Bir yönetici ile sohbet ettik önceki akşam…

Tam 11 yıllık aradan sonra yeniden 1.Lig’e dönen Kocaelispor, 41 numarayı giydirememişti kimseye…

Taha Batuhan Yayıkçı’ya bu forma verilmiş, o da sakatlık nedeniyle bir dakika bile oynayamadan kulüpten ayrılmıştı…

Bu sezon da şu an için numaralar belirsiz ama gizliden gizliye çekişme olduğu açık. İsmi bende saklı yönetici öyle bunalmış  “Ağabey bence kimse 41’i giymesin daha iyi” derken, sıkıntısını belli ediyordu...

Tabii ki bu latife…

 Biri giyecek…

Bakalım kim giyecek ?..

Bence Çin’de de olsa Dino’ya versinler…

Ama lütfen biri giysin artık şu 41’i…
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