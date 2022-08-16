Acilen sosyal piyasa ekonomisine ihtiyaç var

1923'te yapılan İzmir İktisat Kongresiyle ve akabinde 1927 yılında çıkarılan Teşvik-i Sanayi kanunuyla Türkiye’de “liberal eğilimli” olarak nitelendirilebilecek politikalar uygulanmaya başlandı. Ancak 1929 dünya ekonomik buhran sonrası liberal ekonomi anlayışı Türkiye'de devletin ekonomide çok önemli rol aldığı ve 'devletçilik' olarak adlandırılan uygulamalara evrildi. Büyük devlet yatırımları bu dönemde yapılarak Türkiye’nin 1929 ekonomik buhranından az etkilenmesi ve örnek bir kalkınma hamlesi yapması sağlandı.

Daha sonra çok partili sistemle beraber yabancı sermayenin akışı ve yeniden liberal politikalara dönüş çalışmaları yapıldı.12 Eylül darbesi ile 24 Ocak Kararlarının önü açıldı. Katıksız serbest piyasa ekonomisi, özelleştirmeler ,yabancı para ile aşırı borçlanma ve hatalı yatırımlar ülkemizi bugünkü ekonomik krize sürükledi.

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2.Dünya Savaşından sonra kurulan Federal Almanya, 2.Dünya Savaşından çok büyük bir ekonomik buhran ile çıkmıştı. O dönemde çağdaş dünyada serbest piyasa ekonomisinin kalkınmanın temeli olduğuna inanılırdı. Ancak Almanya’da savaşın bıraktığı kıtlık,ağır ekonomik kriz ve ezilen halk yığınları nedeniyle serbest piyasa ekonomisinin o hali ile uygulanması mümkün değildi.Diğer tarafta ise Sovyetler Birliği’nin uyguladığı sosyalist plan ekonomisi vardı. Almanya bu ağır koşullarda her iki modeli de ortalayan bir yöntemle sosyal piyasa ekonomisi adında bir ekonomik modeli uygulayarak bugünkü Almanya haline geldi. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok.

Almanya örneğinde olduğu gibi her ülkenin kendine has ekonomik modeller uygulayarak milli ekonomisini geliştirmesi ile kalkınmanın yolları aranmalıdır. Bugünkü ağır ekonomik ve sosyal buhranın yaşandığı ülkemizin iç barış,eşitlik ve adaletin tecellisi ile anayasamızda da yerini bulan sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi için acilen sosyal piyasa ekonomisini uygulama zorunluluğu vardır.

Bu anlayışla;

Rekabeti düzenleyen kurumlar oluşturarak bunların görev tanımlarını yapmak suretiyle rekabetin sağlıklı yürütülmesi sağlanmalıdır.Özellikle kamu ihale kanununda yapıların rekabeti önleyen düzenlemelerin acilen ortadan kaldırılması gerekir.

Yoksul ve mağdur duruma düşmüş veya kötü koşullarda çalışmak zorunda kalan vatandaşları bugünlerde önerilen aile sigortaları ile uygulanmakta bulunan hastalık, işsizlik, emeklilik ve asgari ücretleri yaşanabilir düzeyde tutmak gibi ve geliştirilecek yeni düzenlemelerle desteklemek gerekir.Sendikalaşma oranları arttırılmalı,yeni sendikalar yasası ile sendikalar üretimin ve iş hayatının içine alınmalıdır.

Toplumun temel ihtiyaçları için önemli olan gıda,taşıma,,konut, gibi mallara gerektiğinde müdahale edebilmek,bu konuda yoksul halk yığınlarını desteklemek gerekir.

Toplum için önemli olan ancak özel sektör tarafından üretilmeyen hastane,okul,üniversite,milli savunma,malları,sulama,enerji gibi alanlarda yatırım yaparak üretmek,bu tesisleri özenilir hale getirmek.Bundan sonra ,gerektiğinde yüksek değerlerde özelleştirerek,özelleştirmeden gelen kaynakları yine benzer alanlara yatırım yaparak sosyal devleti hayata geçirmek gerekir.

Eğitim, sağlık ,adalet gibi temel ihtiyaçlara kolay ulaşılabilir,sosyal adaletin bu alanlarda da acilen tesisi ve her yurttaşın kendisini birinci sınıf yurttaş olarak görmesinin koşullarının oluşturulması gerekir.

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İktidarın bugünlerde kooperatiflerle uygulamaya çalıştığı ucuz gıdaya ulaşma çalışmaları zorda kalmaktan kaynaklıdır. Tam demokrasi ve serbest piyasa koşullarından vazgeçmeden,ülkenin içine sokulduğu bu açmazın acilen Masaya yatırılarak ülke gerçekleri incelendikten sonra sosyal piyasa ekonomisinin uygulama alanlarının tespiti ve uygulanması gerekmektedir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında tam demokrasi ile beraber acilen bir sosyal piyasa ekonomisi programının hayata geçirilmesi gerekir.Artık devletin aciz ve zayıf değil,denetleyen,planlayan,vatandaşının yanında olan en güçlü kurum haline getirilmesi gerekir.