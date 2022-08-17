Türk futbolu Bekir Çınar’ı unutmayacak

“Kimse yokken o vardı… Herkes bitti derken o “Nefes” verdi… Hiç bir zaman pes etmedi ve yaşamının hiçbir anında elinden bırakmadı… Başkan Bekir Çınar…” Adana Demirspor’un sembol isimlerinden Bekir Çınar bundan 12 yıl önce hayatını kaybetti. Merhum başkan o dönemde kulübün tüm borçlarını üzerine aldı ve Adana ekibinin liglerden tamamen ihracını engelledi. Çınar, üzerine aldığı borçlardan dolayı bunalıma girdi ve 16 Ağustos 2010’da oturduğu apartmanın yangın merdiveninde kendini mavi lacivertli iple asarak intihar etti. O buhranlı günlerde “Bir gün Adana Demirspor Süper Lig’de liderliğe yükselecek” denildiğinde belki gülüp geçilirdi. Ve bugün Adana Demirspor Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturuyor. Bunu görmeyi en çok o hak ediyordu. Bekir Çınar da yukarıdan her zamanki naifliğiyle gülümsüyor. Efsane Başkan Bekir Çınar’ı rahmetle anıyoruz. Kardeş Adana Demirspor camiası onu hiçbir zaman unutmayacak. Mekânı cennet olsun…