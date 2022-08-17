Bir televizyon kanalında “Haber Önü” adı verilen bölümü izliyorum.

Hiç abartmadan, aldığım haber başlıklarını takdirlerinize sunuyorum;

İki taraf arasında mahalle kavgası çıktı,

Sahte para basıp sosyal medyada sattılar,

Sokak ortasında kadın- erkek bidonlu kavga,

Otobüs şoförünü bayıltıncaya kadar dövdüler,

Aile içi çatışma. Ağabey-kardeş kavgası şiddete döndü,

Kirası geciken ev sahibi evin kapısını söktü, elektriğini kesti,

Esenyurt’ta döner bıçaklı saldırı,

Akrabasını darp etti, bıçakladı, bileziklerini ve parasını çaldı,

Hırsızlık ve cinayet haberlerini saymıyorum!..

Biliyorum ki, vatandaşların büyük bir çoğunluğu gazete bile okumuyor! Çünkü, artık gazete bile dar gelirli bir insanın lüksüdür!

Bir araştırma şirketinin tespitlerine göre; “Türkiye, kitap okumuyor, sadece televizyon izliyor!

Türkiye, 40 ülke arasında en cahil 9. Ülke!

Toplumun yüzde 39’u hiç kitap okumuyor!

Yüzde 47’si hiç dergi okumuyor!

Ama, “okul öncesi özel eğitim” Sübyan Okulları” ile sürüyor!..

Yaşadığımız yüksek ENFLASYON süreci ile halkımız hızla YOKSULLAŞIYOR!

Yoksulluk, insan ruh sağlığını bozuyor, YUVALAR YIKILIYOR!

Sevgi ile kurulan yuvalar, ekonomik sorunlar araya girince bir bir yıkılıyor!

2020’de 136 bin 570 çift boşanmış! 2021’de bu 174 bin 85’e çıkmış!

Evlenip yuva kurmak isteyen genç insanlar işsizlik, yetersiz gelir ve diğer nedenlerle yuva kuramıyor!

TOPLUMUN TEMELİ olan AİLE yıkılıyor!

Kimileri, bir yolunu bulup yurtdışında yaşam olanakları arıyor.

Bu ülkede, çaresizlikle böbreğini satan insanlar var!

Üniversite öğrencileri barınma sorunu yaşıyor; devlet yurtları yetersiz, ev kiraları uçmuş!

Ama, CEMAAT ve TARİKAT yurtları gençlerimize talip!

Çiftçimiz, gübre, mazot, tarım ilacı, elektrik ve su maliyetleri altında eziliyor, onca emeğe rağmen insanca yaşayamıyor. Son bilgilere göre, 1.2 milyon arazi bankalarda hacizli!

İşyerleri ve özellikle küçük esnaf dayanamıyor, kapatıyor!

Ülkede bunca sorun varken, siyasi iktidar hemen her alanda İSRAF içinde!

Birkaç bakanlık bütçesi kadar (2022’de 16 Milyar TL.) bütçesi olan, vatandaşa “İSRAF” üzerine uyarı yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, israf içinde!

BÜTÇE, sürekli açık veriyor!

Dış ticaret açığı büyüyor!

Enflasyon insan yaşamlarını tehdit ediyor!

Siyasi iktidar, VERGİ, HARÇ ve özellikle CEZALAR ile yırtığı kapatmaya çalışıyor. Ezilen yine sade vatandaş!

Bu arada, üç kuruş gelir uğruna Kazdağları gibi doğa harikası

varlıklarımız, siyanürle altın arama yapan yabancı şirketlere teslim ediliyor, insan ve doğa için büyük tehdit olan yabancı bir gemi söküm için Aliağa’ya geliyor!

Para uğruna, Avrupa’nın çöplerini topluyoruz!

DÜŞÜNEN İNSANLARIMIZA soruyorum;

NASIL BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ?

BAŞIMIZDAKİ BÜYÜK TEHTİDİN FARKINDA MIYIZ?