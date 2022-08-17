Türkiye İstatistik Kurumu önceki gün Temmuz 2002 konut verilerini paylaştı…
Açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu.
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Konut satışlarında İstanbul 14 bin 350 konut satışı ve % 15,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve % 7,9 pay ile Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve % 5,2 pay ile İzmir izledi.
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Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 31 konut ile Hakkari ve Ardahan, 49 konut ile Şırnak oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre; 2022 yılı Temmuz ayında Kocaeli’de 2.347 konut satıldı.
YABANCILARA KONUT SATIŞI
Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalarak 3 bin 939 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı % 4,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1421 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin, 152 konut satışı ile Yalova, 81 konut satışı ile Sakarya izledi.
RUSYA İLK SIRAYA YERLEŞTİ
Temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 1028 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun konut verilerini yukarıda okudunuz.
Yabancı uyruklar vatandaşlar, Türkiye’de konut almaya devam ediyorlar.
Bu hayra alamet değil.
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Hatırlanacağı üzere son olarak yabancıya konut satışı yoluyla vatandaşlık verilmesi tartışmalara neden olmuş, bunun da ülke genelinde konut fiyatlarını artırdığı ileri sürülmüştü.
Sonrasında mayıs ayında çıkan yönetmelikle 250 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı hakkı edinilebilmesi uygulamasında parasal limitinin 400 bin dolar veya karşılığı döviz miktarına yükseltildi.
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Ama anlaşılan bu limit de yetersiz.
Bu limitin daha da artırılması ve Türk vatandaşlığına geçişin zorlaştırılması lazım.
Bu gidişatın sonu iyi değil.
UYRUKLARA GÖRE TEMMUZDA EN ÇOK KONUT SATIŞI YAPILAN 20 ÜLKE
Lübnan 37
Yemen 39
Kanada 40
Pakistan 43
Ürdün 47
Mısır 53
Çin 57
İsveç 59
Azerbaycan 65
ABD 82
Afganistan 83
Suudi Arabistan 87
İngiltere 90
Kuveyt 125
Almanya 163
Ukrayna 166
Kazakistan 190
Irak 380
İran 431
Rusya 1028
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.