Bir başbakan bitpazarından giyinir mi?

Şimdi hep bir ağızdan “Hayır giyinmez” dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Tamam bizde giyinmez, ama başbakanı bitpazarından giyinen bir ülke var.

Finlandiya…

Bizde çok fakir insanlar bitpazarından giyinir.

Varlıklı insanların, hele devleti yönetenlerin bitpazarından giyinmesi ise çok ayıp.

Değer yargısı bu.

Ancak Finlandiya gibi bazı ülkelerde bitpazarından giyinmek, “alçakgönüllülük” ve “entelektüel seviye” olarak değerlendiriliyor.

Finlandiya’nın 36 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin geçenlerde bitpazarından 8 Euro’ya (147 Lira) satın aldığı giysiyle bir müzik festivaline katıldı, konuşma yaptı, konseri izledi.

Başbakanın 8 Euro’luk giysi giydiği kendi ülkesinde haber olmadı, diğer Avrupa ülkelerinde de haber olarak yayınlanmadı, ama bizim gibi “itibardan tasarruf edilmeyen” ülkelerde garipsendi ve ayıplandı.

Finlandiya, biliyorsunuz Kuzey Avrupa’da bulunan bir İskandinav ülkesi.

5.5 milyon nüfusu var.

Kişi başına yıllık milli gelir tutarı, 51 bin 650 dolar.

Ülkemizde kişi başı milli gelirin 7 bin dolar civarında olduğunu düşünürsek, Finlandiya’da yaşayan bir vatandaş Türkiye’de yaşayan bir vatandaştan 7 kat daha zengin.

Ama Finlandiya’da bitpazarını dolaşmak, bitpazarından alışveriş yapmak bir “kültür”.

Fakirlikle zenginlikle kesinlikle ilgisi yok.

Finlandiya’nın gerek eğitim gerekse de yaşam standartlarının yüksek olmasında, bitpazarları önemli etken.

Böyle kabul ediliyor.

Hiçbir Finlandiyalı, ne kadar zengin olursa olsun, kullanmadığı bir eşyayı ya da işine yaramayan bir objeyi atmaz veya evinin bir köşesinde saklamaz.

Finlandiyalı insanlar, "Bu ürüne benim bir ihtiyacım yok, ama elbette ihtiyacı olanlar vardır" düşüncesiyle hareket eder.

Bu hareketlerinde yadırganacak bir durum olduğunu asla düşünmezler.

Çünkü Finlandiya'da böyle bir kültür oluşmuştur.

Finlandiya'da önemli olan 2. el bir ürünün kaç liraya satıldığı değil, onun bir insanın işine yarayıp yaramadığıdır.

Bizdeki gibi “tüketim çılgınlığı” yoktur.

Giyim kuşamlarıyla hava atmayı akıllarının ucundan geçirmezler.

Bu anlayış doğal olarak “moda”yı da geçersiz kılmıştır.

Finlandiya'da insanlar için eşyalar kullanım amaçlarına göre kullanmalıdır.

Giysilerin temel görevi insanı soğuk havadan koruma ya da örtme ise sadece bu amaçla kullanılır.

Elbiselere, farklı bir anlam ya da “prestij ikonu” olarak bakılmaz.

Bu anlayış, Finlandiya'yı modanın egemen olduğu toplumlardan ayırıyor.

Helsinki’de yaşayan bir Türk’ün anlattıkları

Melis Arı Gürhanlı, Finlandiya’nın bitpazarı kültürünü bakın nasıl anlatıyor:

“İkinci el dükkânlarını ve bitpazarlarını gezmek bana hep keyif vermiştir. Gittiğim her yeni şehirde mutlaka bir günümü bitpazarlarına ayırırım. Raflarda unutulmuş, kullanılmayan ya da istenmeyen eşyalardan kurtulmak için iyi bir imkân sunmasının yanı sıra alıcılar için de hesaplı bir alternatiftir ikinci elciler. Üstelik her eşyanın bir hikâyesi vardır ve satıcılardan bu hikâyeleri dinlemek ayrı bir zevktir. Bu pazarlarda yok-yoktur.

Sahibine iki beden büyük gelmiş, hiç kullanılmamış son moda kıyafetlerden tutun sadece iki-üç kere kullanılmış bebek eşyalarına, mağazalarda fiyatları can yakan mutfak gereçlerinden kırk yıl düşünüp de aklınıza gelmeyecek en güzel doğumgünü hediyesine, koleksiyoncuların arayıp da bulamadıkları o eksik parçalardan tasarım harikalarına binbir çeşit ürüne rastlamak mümkündür.

Finlandiya’da ikinci el eşya alım-satım kültürü çok oturmuş durumda. Her mahallenin sabit bir ikinci el dükkânı mutlaka vardır. Bu dükkânlardan mahalle sakinleri haftalık olmak üzere masa ya da raf kiralarlar. Elden çıkartmak istedikleri eşyaları temizleyip, arzu ettikleri şekilde fiyatlandırıp getirirler. Bir hafta boyunca eşyalar sergilenir, dükkân işletmecisi satılan ürünlerin takibini yapar. Haftanın sonunda ürün sahibine satılan mallar karşılığında ödemesini yapar, satılmayanları ise iade eder. Bu tarz mahalle dükkânları ilkbaharda kış kıyafetleri ve kayak malzemeleri için, kış sonunda ise yazlık eşyalar için ideal yerlerdir.

En sadık müşteriler arasında küçük çocuk sahibi olan aileler gelir zira bebek arabaları, oyuncaklar yok denilecek paralara satılır. Kendi evlerine yeni çıkan öğrenciler de ilk bu dükkânlara uğrarlar. Yemek masası, iskemle, kitaplık gibi mobilyaları da çok uygun fiyatlara bulmanız mümkündür çünkü.

Dükkânların yanı sıra bir de pazarlar var elbet. Asıl keyifli olanlar işte bu pazarlar bence. Sadece alıcılar için değil satıcılar için de. Pazar alanından bir masa tutup eşya satmak olağan bir hafta sonu aktivitesi birçok Finli için. Özellikle yaz aylarında, açık-hava pazarlarında aile bireyleri ya da arkadaşlar ile bir yandan satış yapmak bir yandan güneşlenmek ve taze çilek yemek gerçekten keyifli. Bu pazarlar turistlerin de gezmekten zevk aldıkları yerler oldukları için Finlilerin yabancı dillerini pratik etmeleri için güzel bir fırsat aynı zamanda. Turistler neden gitsin böyle pazarlara diye sormayın şimdi.

Bu kadar çok Finliyi bir arada başka yerde görmeniz zaten zor, üstelik bölgesel ev eşyaları ve el sanatlarını görmek için ideal bir ortam. Finlandiya’nın Paşabahçe’si olarak adlandırabileceğimiz İittala cam markasının tasarım ürünlerine sahip olmak istiyorsanız da sizlere tavsiyem önce bu pazarları gezmeniz. Helsinki’nin belki en meşhur ikinci el pazarı şehir merkezinin batısında kurulan Hietalahti pazarı. Yolunuz düşerse öğlen yemeğini mutlaka pazarın arkasında yer alan halde yiyin!

Helsinki’de özellikle yaz aylarında sayısız ikinci el pazarı kurulur. Kış aylarında ise spor salonları ve hallerden faydalanılır. Sadece Helsinki’de değil Finlandiya’nın bütün şehirlerinde ikinci el pazarlarına rastlamanız mümkün. Üstelik birçoğu belli temalar üzerine kurulur. Örneğin, benim favori pazarlarımdan bir tanesi Fiskars’ta kurulan bitpazarı. Antika eşyalara merak duyanlar için Finlandiya’nın güneyinde yer alan, koca bir sanat atölyesine döndürülmüş olan bu şirin şehir görülmeye mutlaka değer. Bizim sıkça yaptığımız bir şey arabaya atlayıp bitpazarlarını gezmek; bitpazarı bahane gezmesi şahane.

Bizim bitpazarına bakış açımız

Bizde bitpazarı, “fakirliğin” simgesidir.

Bitpazarından alışveriş yapan anında “fakir-muhtaç-yoksul-düşkün” damgasını yer.

Bir yerleşim yerinde bitpazarı kurulması, o bölge halkının “bitpazarına muhtaç hale geldiği” anlamını taşır.

Eleştiri ve iktidara yüklenme konusudur.

Daha yeni gazetelerde okumuşsunuzdur, Kayseri’nin Tepebaşı İlçesi’nde bitpazarı kurulmuş, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık “Kayseri halkını bitpazarına muhtaç ettiniz” diye iktidara yüklendi de yüklendi.

Bizdeki anlayış bu.

Finlandiya Başbakanı Marin, bize çok şey anlatıyor

Sevgili okurlarım, bugün size bizdeki ve Finlandiya’daki “tüketim kültürü” arasındaki farkı anlatmaya çalıştım.

Bir, kişi başı milli geliri 51 bin 650 dolar olan Finlandiya’daki insanların tüketim alışkanlığını düşünün, bir de bizim büyük kentlerdeki tüketim çılgınlığını.

Finlandiya’da uygulanan eğitim sistemi “kaliteli insan” yetiştirmeyi hedefliyor.

Kaliteli insan, ekonomisini bilen, para kazanma ve para harcama kültürü olan insandır.

Finlandiya’daki tüketim alışkanlığı, “bitpazarı sistemi” üzerine kurulmuş.

Giyim kuşam ve kullanılan diğer eşyalar, “caka satmak” amacıyla değil, “ihtiyaç olduğu için” satın alınıyor ve kullanılıyor.

Sonuçta da Finlandiya bugün dünyanın en huzurlu, yaşam kalitesi en yüksek ülkelerinden biri.

Genç başbakanları Anna Marin’in bitpazarından satın aldığı 8 Euro’luk giysiyle bir festivale katılması, bize çok şey anlatıyor.