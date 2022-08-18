Geçenlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu dinlerken güldüm.

2053 yılı hedeflerini açıklıyordu.

*Otoyol uzunluğu, 8 bin kilometreyi geçecek.

*Demiryolu ağımız, 28 bin kilometreyi aşacak.

*Hızlı tren ağımız, 52 kenti birbirine bağlayacak.

*Havalimanı sayısı, 61 kente ulaşacak.

Görüyor musunuz, iktidar 2023’ü tutturamayınca 2053’ü satmaya başladı.

Topluma umut dağıtıyor.

“2023 olmadı, size 2053’ü verelim” diyor.

2053’e kaç yıl var?

30 yıl…

Hani Anadolu’da “Ölme eşeğim ölme…” diye başlayan bir atasözü vardır, o hesap.

2023 hedeflerine ne oldu?

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Dikkat ediyorsanız, iktidar artık 2023 hedeflerini dillendirmeyi bıraktı.

Nasıl bırakmasın, hepsi fiyasko!

Bir zamanlar “Şu olacak şu olacak” diye 100’e yakın madde sıralıyorlardı.

Bazılarını hatırlamaya çalışalım!

*Milli gelir, 2 trilyon dolar olacak.

*Kişi başı gelir, 25 bin doları bulacak.

*Dünyanın 10’uncu büyük devleti olacağız.

*İhracatımız 500 milyar doları bulacak.

*Turizm gelirimiz 50 milyar dolar olacak.

*Hazır giyim ihracatı 60 milyar doları bulacak.

*Bilişim sektörü hacmi, 160 milyar dolar olacak.

*Otomotiv sanayi ihracatı, 125 milyar doları aşacak.

*İşsizlik, yüzde 5’e inecek.

*Enflasyon, tek rakama düşecek.

*Cari açık, fazla verecek.

*İlk savaş uçağı, uçacak.

*İlk yerli milli tank, orduya teslim edilecek.

*Sulanabilir arazilerin tamamı suya kavuşacak.

*Yoksul sayısı, sıfırlanacak.

*Kayıt dışı istihdam, yüzde 5’e inecek.

*Kadın işgücü yüzde 38’e çıkacak.

*Bölgesel eşitsizlik ortadan kalkacak.

Hedefler, böyle uzayıp gidiyor.

İktidar, bu hedefleri tutturabildi mi?

Tutturamadı…

İşte şunun şurasında 4.5 ay sonra 2023’e giriyoruz.

Hedefler, “hayal” olmanın ötesine geçemedi.

Bu nedenle “2053 hedefleri” pazara çıkarıldı.

2053’te…

*Otoyolların uzunluğu 8 bin kilometreyi geçecekmiş.

*Demiryolu ağımız 28 bin kilometreyi aşacakmış.

*Hızlı tren ağımız, 52 şehri birbirine bağlayacakmış.

*61 kente havalimanı yapılacakmış.

Var mı alan?

İşsizlik hesabı

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Her ay “işsizlik oranları” açıklanırken bana baygınlık geliyor.

Efendim, Türkiye İstatistik Kurumu şu ayın işsizlik rakamlarını açıkladı, yüzde şu kadar.

Ne hikmetse, fiili işsizlik sürekli artarken, resmi işsizlik sürekli düşüyor.

Virgülden sonraki rakam bir bir azalıyor.

İşin aslını bilmeyen sanır ki, ülkemizde işsizlik öyle söylendiği gibi büyük bir sorun değil.

Hatta gittikçe azalan bir sorun.

Ben “işsizlik oranını” farklı hesaplıyorum.

Ülkemizde kaç kişi çalışabilecek durumda?

64 milyon 639 bin kişi…

Peki, çalışabilecek durumda olan bu 64 milyon 639 bin kişinin kaçı çalışıyor?

30 milyon 866 bin kişi…

Demek, 33 milyon 773 kişi çalışmıyor.

Yani ülkemizde çalışmayıp ense yapanların sayısı, çalışanların sayısından daha fazla.

30 milyon çalışan, 33 milyon çalışmayana bakıyor.

Özetle ülkemizde “işe katılım oranı” çok düşük.

Erkeklerde yüzde 71.6, kadınlarda yüzde 34.9.

Geri kalmışlığımızın nedeni de bu.

30 milyon çalışan, 84 milyon nüfusu nasıl beslesin ki?

Bu işgücüne katılım oranıyla, Türkiye’nin iki yakasının bir araya gelmesi ve kalkınması çok zor.

M. TANZER ÜNAL - KOCAELİ GAZETESİ