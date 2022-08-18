Zeytinoğlu’ndan ‘yeni sanayi alanları’ çağrısı!

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dün Oda Binası’nda kahvaltılı basın toplantısı düzenledi… Toplantıya ilimizdeki yerel gazetelerin Yazı İşleri Müdürleri ve Genel Yayın Yönetmenleri davet edildi.

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Gazetemizi temsilen toplantıya ben de katıldım. Önce kahvaltı yaptık, kahvaltının sonunda KSO Başkanı Zeytinoğlu, Kocaeli ve Türkiye ile ilgili bazı kıyaslamalar yaptı. Şık giyinimliydi, sakindi. Kendinden emindi. Şunu baştan söyleyelim, toplantının amacı sanayiciler, yeni sanayi alanları talep ediyor.

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Zeytinoğlu’nun bu basın toplantısı bana Atatürk’ün İzmit’te yaptığı basın toplantısını (16- 17 Ocak 1923) hatırlattı. Atatürk de günün tartışma konusu olan çeşitli konularda gazetecileri aydınlatmayı ve onların kafalarındaki soru işaretlerini dağıtmayı düşünmüştü. Tarihi bir toplantıydı.

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Zeytinoğlu da dün ilimizdeki gazetelerin Yazı İşleri Müdürleri ve Genel Yayın Yönetmenlerini toplantıya davet ederek, yeni sanayi alanları konusuna dikkat çekti. Bu konuyu irdelemelerini istedi. Bir nevi yardım istedi dersek, yanlış olmaz.

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Zeytinoğlu, konuşmasının başında Kocaeli’nin yeni yatırım alanlarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye yüzölçümü ortalama 78 milyon hektar. Türkiye’deki sanayi alanları toplam 278.229 hektar, Türkiye yüzölçümünün sadece % 0,36’lık bölümü sanayi alanı.

İlimize bakacak olursak; Kocaeli yüzölçümü 339.700 hektar, ilimizdeki sanayi alanları toplamı 6.487 hektar, ilimiz yüzölçümünün sadece % 1,9’luk kısmı sanayi alanı…

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Zeytinoğlu, toplantıya yabancı yatırımlara dikkat çekti. Yabancı yatırımların önemini anlattı. Türkiye’nin dövize ihtiyacı olduğunu, sadece yerli yatırımla işsizlikle başa çıkamayacağını söyledi, “yabancı yatırımın bir de faydası da ülkemize modern üretim teknikleri getiriyorlar” dedi.

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Zeytinoğlu’nun Bakanlıktan veya Büyükşehir’den yeni sanayi alanları için bir yer talebi yok. Kararı bu kurumlara bırakmış. Yeni sanayi alanlarını, bu kurumlar kendileri belirlesin istiyor. Belirledikleri alanları ilan etmelerini talep ediyor.

ZEYTİNOĞLU’NA SORU SORDUM

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yukarıdaki bilgileri verdikten sonra soru cevap bölümüne geçildi. Ben de toplantıda söz alıp Başkan Zeytinoğlu’na, “Sayın Başkan. Kocaeli sanayi bölgesi. Herkes Kocaeli’nin sanayiye doyduğunu söylüyor. Kocaeli’nin en büyük sorunu ulaşım. Bu sorunun nedeni kamyonlar, TIR’lar… Sanayinin ulaşım sorunu çözülmedi, altyapısı çözülmedi. Derince Limanı’nın Otoban bağlantısı bile yapılmadı. Tüm bu ulaşım sorunları varken, yeni sanayiler gelirse, bu ulaşım sorunu daha da artmaz mı? Mevcut ulaşım sorunu tamamen halledildikten sonra, yeni sanayi alanları konusu gündeme gelse daha iyi olmaz mı? diye sordum.

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Zeytinoğlu, ulaşım sorununu kabul etti, bir nevi topu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na attı. Zeytinoğlu; “Kocaeli, sanayi kenti. İlimizde 3 binin üzerinde firma var, bunların 300’ü yabancı sermayeli. 13 de OSB bulunuyor. Firmalar Kocaeli’ye yeni yatırımlar yapmak istiyorlar. Ama yer yok deniyor. Bunlara yer vermeliyiz. Kocaeli’de yeni sanayi alanlarına ihtiyacı var. Bakanlara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bu mesajları veriyoruz” dedi.

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Biz de Zeytinoğlu’nun bu çağrısını, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Anlaşılan Zeytinoğlu’nun yeni sanayi alanları talebi, Kocaeli’de çok konuşulacak.

Zeytinoğlu, basın toplantısı yaparak, bir nevi bu konunun tartışılmasını istedi.

Bakalım, ekonomik krizin olduğu, işsizliğin arttığı bir dönemde, yeni sanayi alanlarının açılmasına nasıl bir tepki verilecek.