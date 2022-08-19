Onlar mı daha çok Müslüman, biz mi daha çok Müslüman’ız?

Bu işte bir terslik var, ama durun bakalım.

Erdoğan’ın “Nas ortada dururken sana bana ne oluyor?” sözünden sonra ardı sıra başlayan faiz indirimi hız kesmişti, yine başladı.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14’ten yüzde 13’e indirdi.

“Faiz sebep, enflasyon netice” sözü, artık ülkemizin “resmi sloganı” haline geldi.

Bu sloganı sayıklaya sayıklaya bataklığa gömülüyoruz.

Ve uluslararası ekonomi dünyasında, Türkiye bu sözle tiye alınır oldu.

Bütün ülkeler enflasyonist ortamdan kurtulmak için faiz artırırken, biz faiz indirmeye devam ediyoruz.

Yani o çok bilinen atasözüyle “Herkes Mersin’e giderken, biz tersine gidiyoruz…”

Bu uygulamanın Müslümanlıkla ilgisi var mı?

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Bizimkilere göre, faiz “nas” nedeniyle indiriliyor.

Tamam da, diğer Müslüman ülkeler, hem de Müslümanlığın bayrağını taşıyan ülkeler, “nas” filan dinlemiyor.

*Suudi Arabistan Merkez Bankası, faizi 50 baz puan artırdı.

*Katar Merkez Bankası, 75 baz puan faiz artırdı.

*Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası da 75 baz puan faiz artırdı.

*Yine Bahreyn Merkez Bankası da 75 baz puan faiz artışına gitti.

*Kuveyt Merkez Bankası’nın son faiz artışı ise 25 baz puan.

Bunlar ne biçim Müslüman ülke?

“Nas” ortada dururken nasıl oluyor da faiz artışına gidiyorlar?

İnsanın aklı karışıyor.

Ya onlar kıytırıktan Müslüman, gerçek Müslüman ülke biziz.

Ya da onların başında “ekonomist kral” yok.

Dünyada 57 İslam ülkesi var.

İçlerinden bir tane ekonomisini “nas”a bağlı yöneten, “Nas ortada sana bana ne oluyor” diyerek faiz indiren bir ülke yoktur.

İşin garip tarafı da bu!

Aynı yanlış yapılıyor, farklı sonuç bekleniyor

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“Faiz indirimi” hatası, daha önce de yapılmış mıydı?

Yapılmıştı…

Sonuç ne olmuştu?

Döviz kurları fırlamıştı…

Enflasyon kontrolden çıkmıştı…

Para pul olmuş, Türk Lirası iyice değer kaybetmişti…

Halk fakirleşmişti…

Bütün bunları yaşamadık mı?

Yaşadık.

Hâlâ daha bu olumsuzluklar devam ediyor.

İyi de, aradan sekiz ay geçtikten sonra aynı yanlışı neden bir kez daha tekrarlıyoruz?

Sanki sonuç farklı olacak…

Aynı yanlış tekrarlandığında, aynı sonuç çıkar.

Farklı sonuç çıkmaz.

Bunlar birincisinde “şapkadan tavşan çıkmasını” bekliyorlardı, olmadı.

Şimdi aynı beklentiyle yine “faiz indirimi yanlışını” uyguluyorlar.

Yangına bir kez daha körükle gidiyorlar.

Ne akıl!

İşte bir kez daha dolar fırladı.

Enflasyonun kontrolü bu saatten sonra daha da zorlaşacak.

Millet daha da fakirleşecek.

Herkes “üç maymunları” oynamaya devam ediyor

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Dikkat ediyor musunuz?

Türkiye bu haldeyken kimsenin kılı kıpırdamıyor.

Herkes “üç maymunları” oynamaya devam ediyor.

Görmüyor, duymuyor, konuşmuyor…

Hele o aydın geçinenler yok mu, iktisatçılar, hukukçular…

Birkaç yurtsever ferdi olarak tepki verip vicdanlarını rahatlatıyor, hepsi o kadar.

Türkiye yıllardır ekonomik kriz içinde.

Aralık 2021’den buyana da Erdoğan’ın “faiz sebep enflasyon netice” kararının depremini yaşıyoruz.

Ülkemizdeki iktisatçıların sayısını bilmiyorum.

Diyelim ki, bin, iki bin, üç bin veya beş bin.

Bunlar bir araya gelip, konuyu tartışıp, neden “Siz ne yapıyorsunuz? Ülke batıyor” diye ortak bildiri yayınlamıyorlar?

Yine hukukçular, ülkemizde adalet yok edilirken, hukuk yerlerde sürünürken neden bir araya gelip “hukuk sorununa” sahip çıkmadılar?

Ülke zor durumdayken görüş açıklamaktan ve tepki koymaktan çekinenlerin iktisat ve hukuk bilgileri ne işe yarar?

Tamam, üniversiteleri teslim aldılar…

Tamam, medyayı satın aldılar…

Tamam, sivil toplum örgütlerini işlevsiz hale getirdiler…

İyi de, ne yapalım şimdi, elimiz kolumuz bağlı idam sehpasına götürülmeye razı mı olalım?

Yazımın başında da belirttim.

Ülkemizde olup bitenlerin “nas”la, Müslümanlıkla filan ilgisi yok.

Bizi “nas”la aldatıyorlar.

Bizi Müslümanlıkla kandırıyorlar.

Bakalım bu işin sonu nereye varacak?