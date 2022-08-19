Doğal ilaç: Domates

Ne demiş bilim insanı : "Gıda ilacınız, ilacınız gıdanız olsun."

Aşağıdaki satırlar bu söylemin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor.

Yediğimiz domates, Solanaceae familyasından. Bilimsel adı “Solanum lycopersicum” olan bir bitkinin meyvesidir.

Domatesin orijini Güney Amerika. Orta Amerika'ya getirildiğinde, önce Mayalar ve sonrasında Meksika'nın güney bölgelerinde Aztekler tarafından yetiştirilmeye başlanmıştır. Sonradan, onların dilindeki “tomatto/tomati“ ismi ile dünyanın her yerine yayılmıştır.

Domatesin Avrupa’ya ulaşması 1519-1521 yıllarında İspanya üzerinden olmuştur. Ancak çok ilginçtir ki sonraki iki yüzyıl boyunca, ondan sadece masaları süsleyen bir süs bitkisi olarak faydalanılmıştır.

Bazı kaynaklara göre, ilk domatesler bildiğimiz kırmızı renkte değildi, güneşte altın gibi parlayan sarı bir kabuğa sahipti. Bu nedenledir ki onu ilk defa yenilen bir meyve olarak kullanan İtalyanlar olduğu için İtalyancada domatesin karşılığı, "altın elma “ anlamında “pomodoro” dur.

Günümüzde, dünya domates üretiminin üçte birinden fazlası Çin'de yapılmaktadır. Bu ülkeyi Hindistan, ABD, Türkiye, Mısır, İran ve İtalya takip etmektedir.

Domatesin, meyve şekli, büyüklüğü ile kırmızı, sarı, yeşil ve hatta siyaha çalan rengine bağlı olarak 3000'den fazla çeşidi vardır.

Muhtemelen Orta Amerika'da yetişen atasal domatesin meyveleri küçük, asidik ve acıydı. Tadı ve aroması, yüzyıllar boyunca çiftçiler tarafından yapılan seleksiyon sonunda değişmiştir.

Tam olarak olgunlaşmamış domates buzdolabında tutulduğunda lezzetini büyük ölcüde kaybeder. Bu nedenle doğrudan güneş ışığından korunaklı yerde, oda sıcaklığında olgunlaşmaya bırakılmalıdır.

Olgun bir domates, besin açısından daha zengindir. Bu nedenle domatesi mevsiminde ve tamamen olgunlaştığında yemek çok önemlidir.

100g domates 94,2 gram (g) Su; 2,8 g Karbonhidrat; 2,8 g Şeker; 1,2 g Protein; 0,2 g Yağ; 3 miligram (mg) Sodyum; 290 mg Potasyum; 0,4 mg Demir; 11 mg Kalsiyum; 26 mg Fosfor; 0,03 mg B1 vitamini; 0,03 mg B2 vitamini; 0,7 mg B3 vitamini; 42 mikrogram (µg) A vitamini; 21 mg C vitamini içerir. Bu kadar domates sadece 17 Kcal sağlar.

Sadece domates yiyerek günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamanız mümkündür. Diğer taraftan A vitamini deposu oluşu nedeniyle bağışıklığınızı ve cilt sağlığınızı korumaya yardımcıdır. İçerdiği çok yüksek potasyum ve B vitamini kolesterolü düşürerek kalp sağlığınıza da destek olur.

Domatesin tohumlarını içeren sıvı-jelatinli kısmında, tadını vermede belirleyici olan bol miktarda organik asit bulunur. Bu asitlerden en bol bulunanlar Sitrik, Malik ve Oksalik asittir. Sitrik Asit, halk arasında limon tuzu olarak bilinir, Malik Asit, özellikle ekşimsi meyvelerde ve elmada doğal olarak bulunan, sayısız yararı olan organik bir bileşiktir. Oksalik asit, ismini ilk defa bulunduğu yoncadan almıştır. Asit özelliği zayıftır.

Biz insanlar, tatlı, acı, ekşi ve tuzlu temel dört tat biliriz. Olgun domateste yüksek miktarda bulunan Glutamik Asit (Bu asit proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir.) yoluyla oluşan sodyum tuzu “glutamat” bu tatlara beşinci ve oldukça lezzetli bir tat olarak “umami” yi eklemiştir.(Umami; Japonca’da 'hoşa giden tat' demektir.)

Domates iki önemli pigment içerir; Antioksidan yapıda Likopen ve Antosiyanin. Bu güçlü antioksidanlar, görmeyi geliştirir, yara iyileşmesini destekler, metabolizmayı ve lenfatik sistemi uyarırlar. Ayrıca hafıza ve üriner sistem üzerinde olumlu etkileri vardır.

Likopen, turuncu veya kırmızı renkte olan çok sayıda meyvede bulunur. Domates doğadaki en önemli likopen kaynağıdır.

Fırında pişmiş domatesler, taze domateslerden daha iyi bir likopen kaynağıdır. Çünkü diğer antioksidanların aksine, pişirme sırasında değişmez, zarar görmez ve üstelik emilimi artar.

Likopen, E vitamininden on kat daha güçlü antikanser özelliklere sahiptir. Metastazları ve kanser hücrelerinin çoğalmasını frenler.

Çok sayıda bilimsel çalışma, likopenin prostat, akciğer ve mide olmak üzere bazı kanser türlerine ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etkisini ortaya koymuştur.

Sürekli likopen alımının kardiyovasküler sisteme büyük faydalar sağladığı, kötü kolesteroldeki azalma sayesinde “damar sertliği” ve kalp krizi riskini azalttığı kabul edilmektedir. (Damar sertliği. atardamarların iç tabakalarında yağ, kolesterol ve iltihabi atıkların birleşmesi sonucunda oluşmuş plaklar ile ortaya çıkan darlık olarak açıklanabilir. Bu darlık sonucunda kanın akım hızı yavaşlamakta ve organlarda beslenme bozukluğu oluşmaktadır.)

Likopen ayrıca ultraviyole ışınlarının zararlarını frenleyerek cilt üzerinde koruyucu bir etki gösterir.

Antosiyaninlere gelince; kalbi sağlıklı tutmak, hipertansiyon ve damar sertliğini önlemek, hücreleri ve dokuları, dolayısıyla cildi hasardan korumak için gereklidir. Bunlar kan basıncını da gerekli düzeyde tutarlar.

Domateste bulunan bir başka madde “Tomatin” olarak tanımlanır. Bu, domates bitkilerinin gövde ve yapraklarında bulunan mantar öldürücü özelliklere sahip olan bir glikoalkaloiddir. Bu maddenin sağlığımız üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Çünkü bu madde bazı mikrop sınıflarına karşı antibiyotik özelliklere sahiptir. Ancak, bazı mikroplar, tomatini parçalayarak antibiyotik özelliklerini bozan bir enzim üretmektedir.

Sonuç; domates ilaçtır !..

NOT: Gelecek hafta domates konusunu, “Domates tehdit ediyor !” başlığı altında işlemeye devam edeceğim.

Kaynak:

1) Anonim. La storia del pomodoro.I musei del cibo della provincia di Parma.

2) Danilo Cariolo, 2022. Pomodoro: Ricco di licopene. Protegge da diabete e obesita.

3) Maurizio Tommasini. 2022.Pomodoro e licopene: rosso salute