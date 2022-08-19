Motosiklet ve Tofaş marka otomobiller Karamürsel’de büyük sıkıntı yaratıyor!

Karamürserl’den son zamanlarda çok şikayet alıyorum…

Motosikletler ve Tofaş marka araçlar mahalle aralarında abartı egzoz ile gürültü yaparak ve aşırı hız yaparak, mahalle sakinlerini rahatsız ediyorlar, bir de büyük tehlike arz ediyorlar.

**

Karamürsel ilçe halkı son zamanlarda plakasız, şüpheli gibi araçların bulunmasından rahatsız…

**

En önemlisinin bu araçların tehlike yarattıklarını, çocuklarının mahalle aralarında oynarken tedirgin olduklarını belirtiyorlar…

**

İlçe sakinleri Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bu konularda duyarlı olduklarını, ancak denetimlerini daha da sıklaştırmalarını istiyor.

**

Bilhassa plakasız motosikletlerin aşırı hız yapmaları, bunlara bir de Tofaş marka araçların abartı egzozla gece geç saatlerde dolaşmasından çok şikayet var.

Bizden söylemesi…

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne duyurulur.

Xxxxxxxxxxxxx

İşte Karamürsel’in

en keyifli mekanı!

Gazetemize mail atan okurum, berber Muzaffer Sağkol’un dükkan önünün yazı ayrı, kışı ayrı güzel diyerek şu değerlendirmede bulundu.

Karamürsel’in Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan berber Muzaffer Sağkol’un dükkanı yazı, kışı ayrı güzel. Karamürsel’in tanınan ve sevilen köklü esnaflarından Muzaffer Sağkol’un berber dükkanını Karamürselli olup da bilmeyen yoktur. Yaz aylarında önünde oturmak, aslında orada buluşmak desek daha anlamlı olacak. Karamürsel’in eski adıyla köylerinden yeni adıyla mahallelerinden ve ilçe merkezinde oturanların berber Muzaffer Sağkol’a uğramadan geçmezler.

**

İşte tam bu anlamda burada yapılan ve tabii söylenen çaylarla birlikte en keyifli saatler olur. ‘Alt tarafı çay’ deyip geçmeyin.. Selçuk çay evinden gelen çaylar. Genelde dostlar da olur, dükkan önünde.. Dostlarla sohbet. Bundan güzel ne olabilir ki. Başlanır sohbetlere ilk önce havadan sudan denilirken, esas konuya gelinir Karamürsel’in siyaseti. Yanlış anlaşılmasın buraya gelenler gerçek dostlardır, hemen hemen hepsi de farklı siyasi görüşlere sahip kişiler, kesinlikle tatlı rekabet için de seviyeli geçer sohbetler.

**

Siyaset işte bura da yaşanır. "Bundan daha güzel ne olabilir ki" demekten bir hal olursunuz, sohbet eski günlere döner, eskiler yad edilir, gerçekten bu en güzeli. Bakın her gün farklı yüzler farklı simalar görmeniz mümkün bizim o gün objektifimize, emekli öğretmen Hayati Öztürk, Mehmet Baş, eski Değirmendere Belediye Başkanı İbrahim Kaba, Ahmet Can, eski Hayriye Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, Hayrettin Yılmaz ve namı değer bot Ahmet lakaplı Ahmet Öztürk ve mekan sahibi Muzaffer Sağkol takıldı.”

**

Okurum bir de fotoğraf gönderdi. Fotoğrafa baktım, gerçekten de muhabbet derin.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

İzmit Belediyesi’nden

ÖRNEK UYGULAMA

İzmit Belediyesi'nin üretim projeleri kapsamında Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretilip, hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmı, kentin dört bir yanında vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Çınar ekibi, farklı bölgelerdeki mahallelerde kurdukları stantlarda biber, patlıcan, kabak, domates, fasulye ve salatalık gibi ürünleri çantalara doldurarak vatandaşlarla paylaşıyor. Çok güzel bir proje. Vatandaş memnun. Çınar ekibi, önceki gün de ürünleri çanta içinde bizlere de gönderdi. Biber, patlıcan, kabak, domates, fasulye ve salatalıkları afiyetle yerken, bu örnek çalışmasından dolayı İzmit Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.

Xxxxxxxxxxxxxxx

HAKLARINI ÖĞREN

Köpek ısırması sonucu vücudunda sabit iz kalan kişi yaptıracağı estetik operasyonun bedelini köpek sahibinden alabilir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/19378 E. 2018/5863 K

XXXXXXXX

ATAKIZ

Çalıştığı caminin eksiğini maaşından ödeyen İMAM görmedim, ama okulunun eksiğini maaşından ödeyen çok ÖĞRETMEN gördüm.

Xxxxxxxxxx

KILAVUZ SÖZLER

"Ne kadar okursan oku, bilgine, yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir." (Sadi Şirazi)

Xxxxxxxxxxxxxxxx

GÜNÜN SÖZÜ

"İki gönül bir olunca samanlık seyran olur sözü evlilik için geçerli değildir." (Doğan Cüceloğlu)