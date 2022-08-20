Pir Hünkâr Bektaş-ı Veli’ye “hacı” mı, yoksa “hâce” mi diyeceğiz?

Uzun zamandır tartışılır.
Her Muharrem ayında bu tartışma biraz daha alevlenir.
Bektaş-ı Veli’ye “hacı” mı, yoksa “hâce” mi diyeceğiz?
Yani…
“Pir Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli” mi?
Yoksa…
“Pir Hünkâr Hâce Bektaş-ı Veli” mi?
Bu tartışmaya ilk kez tanıklık edenler için yazayım…
Hacı, biliyorsunuz, “hac ziyaretini yapan Müslümanlara” takılan bir sıfat.
Hacca gitmiş, hacı olmuş kişi…
Farsça kökenli Hâce ise, “efendi-reis-ağa-hoca-yol gösterici-müderris” demek.
Peki, Bektaş-ı Veli hacca gitmiş, hacı olmuş olabilir mi?
Mezhep uzmanları, bunun mümkün olamayacağını söylüyorlar ve savlarını “Alevilerin hacca gitmemesine” bağlıyorlar.
Buradan hareketle, Bektaş-ı Veli’nin önadının aslında “hâce” olduğunu, zamanla bunun “hacı”ya dönüştüğünü belirtiyorlar.
Bektaşi kaynakları, bu önadı hep “hâce” olarak kullanıyor.
Öğretileri hâlâ belleklerde
*******
Hâce Bektaş-ı Veli, 1209’da İran-Horasan-Nişabur’da doğdu.
1245’te Anadolu’ya geldi.
1271’de ise vefat etti.
Yani bu yıl, Hâce Bektaş-ı Veli’nin hakka yürüyüşünün 751’inci yıldönümü.
13.yüzyılda yaşamış büyük Türk düşünürü Hâce Bektaş-ı Veli’nin bugün dahi anlamını koruyan ibretlik sözleri var.
O; sevginin, alçakgönüllüğün, hoşgörünün, iyiliğin, cömertliğin, mertliğin, barışın, kardeşliğin, aydınlanmanın sembolüydü.
Kendisine ister “hacı” ister “hâce” deyin, ama onun 700 yıllık öğretilerine burun kıvırmayın.
Sözlerine bir kez de birlikte kulak verelim:
*İnsan olmanın birinci şartı kendini bilmektir! Kendini bilmenin birinci şartı ise haddini bilmektir.
*Adalet, her işte Hakk’ı bilmektir.
*Kendini bilmeyen Hakk’ı da bilmez.
*Hak, güneşten daha zahirdir!
*Allah ile gönül arasında perde yoktur!
*Devletli (devlet adamı) odur ki, cehli (cehaleti) sile, gafletten uyanıp kendini bile!
*Okunacak en büyük kitap, insandır!
*Göz bilimin hakkıdır! Gözlüye gizli, saklı olmaz.
*Aşk meydanı erenlerin ve bilenlerindir.
*Bizim yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.
*Cahillere ve kendini bilmezlere sükût ile karşılık veriniz.
*Her ne arar isen özünde (kendinde) ara!
*Bu dünyadaki en büyük servet ilimdir.
*İlim, hakikate giden yolu aydınlatan ışıktır!
*İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
*Kadınlarını okutmayan bir toplum, sürünmeye ve yok olmaya mahkûmdur.
*İyiler iyidir! İyilerin dili, dini, rengi, cinsiyeti sorulmaz.
*Düşmanınız dahi olsa, karşınızdakinin de insan olduğunu unutmayın!
*Karşınızdakinin iyi olması yetmez, sizin de iyi olmanız gerekir.
*İnsanın kemali, ahlakının güzelliğidir.
*Gücünüzü mazlumlara karşı değil, zalimlere karşı kullanın!
*Nefsinize ağır gelen şeyi başkalarına yapmayın!
*Dil yarası mızrak yarasından beterdir!
*İncinsen de incitme!
*Marifet ehlinin ilk makamı edepli olmaktır.
*Edep gömleğini ölene kadar sırtınızdan çıkarmayın!
*Hakikatin ilk makamı toprak olacağımızı bilmektir.
*Âlimlere ve kendini bilenlere alçak gönüllülük yaraşır.
*Asalet, doğruluk ve duruluktur!
*Doğruluk, dostun kapısıdır!
*Mürüvvet, (yiğitlik, mertlik) hoş görmek ve affetmektir.
*Âlimin uykusu, cahilin ibadetinden yeğdir.
*Arifler, hem arıdır, hem arıtıcı.
*Ariflerin gönlünde murdar nesne (kötülük) eğlenmez.
*Âdem (insan) suretinde olan herkes âdem değildir.
*Asıl körlük nankörlüktür!
*Her insan dilinin altında (arkasında) gizlidir.
*Marifet nefsi silmek değil, bilmektir.
*Başkalarının kusurlarını aramayı bırakın da kendi kusurlarınızı görmeye bakın!
*En büyük keramet çalışmak ve başarmaktır.
*Çalışan bir insan kötülük düşünmez.
*Çalışmadan geçinenler bizden değildir.
*Oturduğun yeri pak et, yediğin lokmayı hak et.
*Dininize dizlerinizle değil, kalbinizle bağlanın!
*Cennet için yapılan ibadet, ibadet değildir.
*Dışarıdan dökülen suyla içerideki kir yıkanmaz.
*Benim Kâbe’m insandır!
*Madem hamı pişiremiyorsun, bari pişmişi berbat etme!
*İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.
*Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.
*Gel, fakat insan ol da öyle gel!
*Eline, (iline) beline, (toprağına) diline (lisanına) sahip ol!
*Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
*Hararet nardadır, sac da değildir,
Keramet baştadır, taç da değildir,
Her ne arar isen özünde ara!
Kudüs’te, Mekke’de, hacda değil.
*Kadın, erkek sorulmaz muhabbetin dilinde,
Hakkın yarattıkları hepsi yerli yerinde,
Bizim nazarımızda kadın, erkek farkı yok,
Eksiklik ve noksanlık senin görüşlerinde.
*Sevgi, muhabbet kaynar yanan ocağımızda!
Bülbüller aşka gelir, gül açar bağımızda,
Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,
Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.