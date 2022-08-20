Pir Hünkâr Bektaş-ı Veli’ye “hacı” mı, yoksa “hâce” mi diyeceğiz?

Uzun zamandır tartışılır.

Her Muharrem ayında bu tartışma biraz daha alevlenir.

Bektaş-ı Veli’ye “hacı” mı, yoksa “hâce” mi diyeceğiz?

Yani…

“Pir Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli” mi?

Yoksa…

“Pir Hünkâr Hâce Bektaş-ı Veli” mi?

Bu tartışmaya ilk kez tanıklık edenler için yazayım…

Hacı, biliyorsunuz, “hac ziyaretini yapan Müslümanlara” takılan bir sıfat.

Hacca gitmiş, hacı olmuş kişi…

Farsça kökenli Hâce ise, “efendi-reis-ağa-hoca-yol gösterici-müderris” demek.

Peki, Bektaş-ı Veli hacca gitmiş, hacı olmuş olabilir mi?

Mezhep uzmanları, bunun mümkün olamayacağını söylüyorlar ve savlarını “Alevilerin hacca gitmemesine” bağlıyorlar.

Buradan hareketle, Bektaş-ı Veli’nin önadının aslında “hâce” olduğunu, zamanla bunun “hacı”ya dönüştüğünü belirtiyorlar.

Bektaşi kaynakları, bu önadı hep “hâce” olarak kullanıyor.

Öğretileri hâlâ belleklerde

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Hâce Bektaş-ı Veli, 1209’da İran-Horasan-Nişabur’da doğdu.

1245’te Anadolu’ya geldi.

1271’de ise vefat etti.

Yani bu yıl, Hâce Bektaş-ı Veli’nin hakka yürüyüşünün 751’inci yıldönümü.

13.yüzyılda yaşamış büyük Türk düşünürü Hâce Bektaş-ı Veli’nin bugün dahi anlamını koruyan ibretlik sözleri var.

O; sevginin, alçakgönüllüğün, hoşgörünün, iyiliğin, cömertliğin, mertliğin, barışın, kardeşliğin, aydınlanmanın sembolüydü.

Kendisine ister “hacı” ister “hâce” deyin, ama onun 700 yıllık öğretilerine burun kıvırmayın.

Sözlerine bir kez de birlikte kulak verelim:

*İnsan olmanın birinci şartı kendini bilmektir! Kendini bilmenin birinci şartı ise haddini bilmektir.

*Adalet, her işte Hakk’ı bilmektir.

*Kendini bilmeyen Hakk’ı da bilmez.

*Hak, güneşten daha zahirdir!

*Allah ile gönül arasında perde yoktur!

*Devletli (devlet adamı) odur ki, cehli (cehaleti) sile, gafletten uyanıp kendini bile!

*Okunacak en büyük kitap, insandır!

*Göz bilimin hakkıdır! Gözlüye gizli, saklı olmaz.

*Aşk meydanı erenlerin ve bilenlerindir.

*Bizim yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.

*Cahillere ve kendini bilmezlere sükût ile karşılık veriniz.

*Her ne arar isen özünde (kendinde) ara!

*Bu dünyadaki en büyük servet ilimdir.

*İlim, hakikate giden yolu aydınlatan ışıktır!

*İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

*Kadınlarını okutmayan bir toplum, sürünmeye ve yok olmaya mahkûmdur.

*İyiler iyidir! İyilerin dili, dini, rengi, cinsiyeti sorulmaz.

*Düşmanınız dahi olsa, karşınızdakinin de insan olduğunu unutmayın!

*Karşınızdakinin iyi olması yetmez, sizin de iyi olmanız gerekir.

*İnsanın kemali, ahlakının güzelliğidir.

*Gücünüzü mazlumlara karşı değil, zalimlere karşı kullanın!

*Nefsinize ağır gelen şeyi başkalarına yapmayın!

*Dil yarası mızrak yarasından beterdir!

*İncinsen de incitme!

*Marifet ehlinin ilk makamı edepli olmaktır.

*Edep gömleğini ölene kadar sırtınızdan çıkarmayın!

*Hakikatin ilk makamı toprak olacağımızı bilmektir.

*Âlimlere ve kendini bilenlere alçak gönüllülük yaraşır.

*Asalet, doğruluk ve duruluktur!

*Doğruluk, dostun kapısıdır!

*Mürüvvet, (yiğitlik, mertlik) hoş görmek ve affetmektir.

*Âlimin uykusu, cahilin ibadetinden yeğdir.

*Arifler, hem arıdır, hem arıtıcı.

*Ariflerin gönlünde murdar nesne (kötülük) eğlenmez.

*Âdem (insan) suretinde olan herkes âdem değildir.

*Asıl körlük nankörlüktür!

*Her insan dilinin altında (arkasında) gizlidir.

*Marifet nefsi silmek değil, bilmektir.

*Başkalarının kusurlarını aramayı bırakın da kendi kusurlarınızı görmeye bakın!

*En büyük keramet çalışmak ve başarmaktır.

*Çalışan bir insan kötülük düşünmez.

*Çalışmadan geçinenler bizden değildir.

*Oturduğun yeri pak et, yediğin lokmayı hak et.

*Dininize dizlerinizle değil, kalbinizle bağlanın!

*Cennet için yapılan ibadet, ibadet değildir.

*Dışarıdan dökülen suyla içerideki kir yıkanmaz.

*Benim Kâbe’m insandır!

*Madem hamı pişiremiyorsun, bari pişmişi berbat etme!

*İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.

*Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.

*Gel, fakat insan ol da öyle gel!

*Eline, (iline) beline, (toprağına) diline (lisanına) sahip ol!

*Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

*Hararet nardadır, sac da değildir,

Keramet baştadır, taç da değildir,

Her ne arar isen özünde ara!

Kudüs’te, Mekke’de, hacda değil.

*Kadın, erkek sorulmaz muhabbetin dilinde,

Hakkın yarattıkları hepsi yerli yerinde,

Bizim nazarımızda kadın, erkek farkı yok,

Eksiklik ve noksanlık senin görüşlerinde.

*Sevgi, muhabbet kaynar yanan ocağımızda!

Bülbüller aşka gelir, gül açar bağımızda,

Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,

Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda.