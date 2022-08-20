Hayatınızın % 100’ünden sorumlu olmayı öğrenin!

Hayatın neresinde olursanız olun, hayatınızı en iyi şekilde yaşamak istersiniz. Hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde sıkıntılar yaşarız. Peki, bu sıkıntıların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Neden bazı insanlar acı çekerken, diğerleri güçlü görünür? Aşağıda yer alan 20 yol hayatınıza mutluluk ve memnuniyet katacak.

1 – Her gün şükredin.

Alışkanlık haline gelene kadar, her gün üç şey için şükredin. Her gün, yeni bir şey düşünün. Bir şeyi iki kere tekrar etmeyin. Eninde sonunda bu alışkanlık haline gelecektir. Negatiflere odaklanmak yerine, pozitifleri görüp hayata başka bir açıdan bakmaya başlayacaksınız.

2 – Düşüncelerinizi dikkatli bir biçimde seçin.

Kurbanların değil, kahramanların bakış açılarını benimseyin.

3 – Olumsuzluğa odaklandığınızı fark ettiğiniz an bilinçli bir şekilde olumlu düşünmeye odaklanın.

Sizi değersizleştiren, güçsüz kılan veya yaşam kalitenizi düşüren şeylere ne kadar odaklandığınıza dikkat edin.

4 – Kendinizi ve diğerlerinin geçmişteki hatalarını affedin.

Bütün bunlar öğrenme fırsatlarıdır. Bunlardan ders alın ve ilerlemeye devam edin. Affetmek unutmak anlamına gelmez. Ancak kalbinizdeki ağırlıkları kaldırmanıza ve ilerlemenize yardımcı olur.

5 – Kendiniz olun.

6 – Her zaman öğrenmeye devam edin.

7 – Belirli şartlar altındayken herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağının farkında olun.

8- Sizi geriye değil, ileriye götürecek insanlarla vakit geçirin.

9 – Eğlence ve rahatlama için zaman ayırın.

Bazı insanlar hayatı çok ciddiye alır. Hayat bir denge işidir. İşe ayırdığınız kadar kendinize de zaman ayırın.

10 – Katkıda bulunun

Dünyaya geri verin. Bu dünyada sadece almak için bulunmuyorsunuz, aynı şekilde vermelisiniz de. Sadece bir gülümseme, basit bir teşekkür veya kibar bir jest olsa bile her gün birisinin hayatına olağandışı bir şekilde dokunun. Basit bir iyi niyet göstergesi de dahil olmak üzere geri vermenin milyonlarca yolu vardır.

11 – Güzelliği arayın

Güzellik her yerdedir ancak hızlı bir hayatınız varsa güzellikleri kaçırma eğiliminde olursunuz. Size güzel gelen şeyleri yazmak için günlük veya defter tutun. Size ne ilham veriyor?

12 – Doğayla iç içe olun

Doğanın bizi temellendirme ve merkezileştirme biçimi vardır. Geceleri gökyüzüne bakın ve problemlerinizin ne kadar küçük ve önemsiz olduklarını kendinize hatırlatın. Sırrına erişemediğimiz engin gökyüzü bize kocaman gelir. Bizler uzayın sonsuzluğunda minik birer noktayız.

13 – Bedeninize dikkat edin

Bedeninizin iyi besinlere ve düzenli spora ihtiyacı vardır. 90 yaşınıza geldiğinizde bedeninize iyi baktığınız için kendinize teşekkür edeceksiniz.

14 – Sevdiğiniz şeyleri yapın

Zamanının nasıl geçtiğini anlamadığınız veya sizi elinizden gelenin en iyisini yapmaya zorlayan bir şey yapmanız hayatınıza çok daha fazla şey katar.

15 – Mükemmeliyet fikrinden kurtulun

Bunun yerine elinizden gelenin en iyisini yapın ve doğru tavırla yapın. En iyisi olamayabilirsiniz ancak en iyisini yapabilirsiniz. Bu büyük bir farktır.

16 – İnançlarınızı sınırlandırırken dikkatli olun

İnançlarınız gerçek ve doğru hissettirebilir ancak onları irdeleyene kadar ilerlemenizi engelleyebilirler. Kötü bir yazar olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Kim söylemiş? Korkunç bir şarkıcı, oyuncu, iş adamı, sanatçı? Hangi inançlarınız sizi durduruyor? Uçmaktan mı korkuyorsunuz veya ilişkilerden mi korkuyorsunuz? İnanılmaz bir hayat yaşamanızı engelleyen inançlarınız hangileri?

17 – Yeni bir şeyler deneyin

Yeni lezzetler, yeni çalışma şekilleri, yeni tatil yerleri, yeni kitaplar, yeni kıyafetler deneyin. Hayatınızı biraz tatlandırın…

18 – Sevginizi gösterin

Sevmek bir eylemdir. Birilerini kaybettiğiniz zaman geriye dönmek ve sizin için ne ifade ettiklerini söylemek istersiniz. Unutmayın, hayat kısadır. Bu sebeple sevdiklerinize söylemek istediklerinizi ertelemeyin.

19 – Kavga etmemeyi öğrenin

Düşüncelerinizi kendinize saklayın ve hayatınızdaki sorunlardan kaçmayın veya görmezden gelmeyin. Bu sadece tepkileri şiddetlendirir ve iyileşmek yerine yaraların büyümesine neden olur.

20 – Hayatınızın % 100’ünden sorumlu olmayı öğrenin

Hatalarınızı ( namı diğer öğrenme fırsatları ) sahiplenin ( kabul edin ) ve bunlardan dersler çıkarın. (Alıntı)

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Necati Konakcı’ya göre çay,

saygı duyduğumuz bir içecek

İzmit Yenidoğan’da ikamet eden okurum Necati Konakcı, çay ile ilgili bir yazı gönderdi. Bu yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum; “ÇAY… İçtiğimiz her yudumda minnet duyduğumuz, saygı gösterdiğimiz bir içecek. Hele birde çalışıyorsak, kendimize çay yapacak vakit dahi bulamayız. Çay ilk olarak milattan önce 2737 yılında, Çin’de medikal olarak kullanılmıştır. Zamanla çayı suyla bir araya getirip içeceğe dönüştürülmüş. İlk içilebilir halde kullanılması ise 10. Yüzyıla denk gelir.

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Burada çayın tarihçesinden bahsetmek istemiyorum. Ancak şunu da açıkça belirtmemiz gerekir. İlk çayla tanışmamız Osmanlı zamanında İstanbul’da birkaç dükkanın çay ithalatı yapmasıyla başlamış. Çayın değerli ve güzel bir içecek olduğunu fark eden II.Abdülhamid Çin’den getirilen fidanları Bursa’ya diktirmiş, ancak ekolojik olarak yetiştirmek mümkün olmamıştır.

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Daha sonra ATATÜRK, Türkiye topraklarında yetiştirebilecek bir bitki olan çayın yaygınlaşması için çalışmalara başlamıştır. Kahvenin pahalı olması nedeniyle çay, daha ucuza imal edilebilen ve kolay ulaşılabilen bir içecek olmuştur. 1924 yılında devlet tarafından Rize’de çay yetiştirilmesi konuşundu bir yasa çıkarılmıştır. Ülkemiz artık çay konusunda dünyada hatırı sayılır bir noktada yer almaktadır. Kişi başına ortalama 6.87 Kg. çay tüketimiyle Ülkemiz, dünya üzerinde en çok çay tüketen bir konumdadır. Aslında burada şöyle desek bence daha doğruyu söylemiş oluruz. (Dünya üzerinde en çok toz çay tüketen bir konumdayız)

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Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne sormak istiyorum. Çay içiyor musunuz? Cevabınızın EVET olduğunu duyar gibiyim. Peki içtiğiniz TOZ ÇAY MI? Yoksa YAPRAK ÇAY MI? Net bir cevap alır mıyım bilmiyorum. Ülkemizde TOZ ÇAY haricinde bir çay satıldığını dahi sanmıyorum. Kocaeli’nde resmi ve özel kurumlar ve hatta evlerinde YAPRAK ÇAY demleyen var mı?

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Kendimden örnek vereyim. Ben 60 yaşında bir Türk vatandaşıyım. 5 senemi saymazsam eğer, 55 senedir evimizde çay demlendiğini bilirim. Ama hiçbir zaman yaprak çay ile tanışamadım. Bundan yaklaşık 10 sene önce Avrupa’dan gelen bir çay paketini açana kadar. Toz çaya öyle alışmışız ki paketin içinden yaprak çay çıktığında şaşırmıştım. Demlediğimizde ise daha çok şaşırdım çünkü süzgeç kullanmaya dahi gerek kalmamıştı.

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Aldığımız çayları evde kavanoza boşaltırken, toprak yoldan bir araç geçerken nasıl toz kaldırıyorsa, çay paketlerinden de bu şekilde toz kalkmakta. Üstelik bu toz çaya da 100 TL civarında ücret ödüyoruz. Demlediğimiz çayı ne kadar ince süzgeçten geçirirsek geçirelim, tozun bardağa geçişini engelleyemiyoruz. Toz mu içiyoruz, çay mı içiyoruz belli değil.

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“Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı” bu deyimi hepimiz duymuşuzdur. Peki şimdi bu deyimi çay için kullansak nasıl olur dersiniz? “Dünyaya satarız çay yaprağı, kendimiz yutarız çay tozunu”… Bakalım bir gün kendi ülkemizde yetişen yaprak çayı içmek, bizlere de kısmet olacak mı? Elbette ki ihracata karşı değiliz, ancak ömür boyu TOZ ÇAY içecek bir MİLLET’te olmayalım.”

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HAKLARINI ÖĞREN

Vefat eden kişiye ait idari para cezaları mirasçılardan talep edilemez. Danıştay 14. Dairesi 2015/3791 E. 2015/4273 K.

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Yargıtay, müdüre "Çok biliyorsan gel kendin yap." diyen işçiyi haklı buldu

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Okul müdürünün okula geç kalan öğrencisinin kulağını çekmesi kasten yaralama suçunu oluşturur.

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Hakaret içeren sosyal medya paylaşımını beğenmek hakaret suçunu oluşturmaz. Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2013/5598E

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-Yaşam, çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar, sonra ders verir. (Andre Gide)

-Yorgun olduğumuzda, uzun zaman önce fethettiğimiz fikirlere saldırıyoruz. (Friedrich Nietzsche)

-Suçlu bir adamı kurtarmak riskini masum birini mahkûm etmekten daha iyidir. (Voltaire)

-Kariyer yapmak harika! Ama soğuk gecelerde kariyerinize sarılıp yatamazsınız. (Marilyn Monroe)

-Sağırlık kulakta değil; akıldadır. (Marlee Matlin)

-Kendini yanlış hikâyede bulursan ayrıl. (Mo Willems)

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MUTFAK SIRLARI

-Pişirirken bir kaç damla limon damlatmak pilavın beyaz olmasını sağlayacaktır.

-Pilavın parlak olması için tereyağına biraz sıvı yağ ekleyebilirsiniz.

-Pilav yaparken pirinç uzun süre kavrulmamalıdır. Yüksek ısıda kavurma, pirincin protein değerini yitirmesine neden olur.

-Mantının diri diri pişmesi için kaynama suyuna birkaç damla limon damlatabilirsiniz.

-Pişirdiğiniz çorba tuzlu olursa su yerine süt ekleyin.

-Acısı fazla olan tencere yemeklerine bal ilave edin.

-Güzelce açılması için, hamurun yoğrulduktan sonra en az 30 dakika dinlendirilmesi gerekir.

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Strese iyi gelen şeyler

Gün içerisinde tükettiğimiz yiyeceklerin yaşamın kalitesi ve enerjisi üzerinde çok büyük etkisi var. Gerginliğe ve strese iyi gelen yiyecekler genelde psikolojik etkileriyle değerlendirilir. İşte kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak, strese iyi gelen şeyler…

-Bitter çikolata

-Avokado

-Yaban Mersini

-Balık

-Kuşkonmaz

-Yulaf

-Siyah Fasulye

-Papatya Çayı

-Adaçayı

-Tam Tahıllı Ekmekler